По меньшей мере 9 погибших и много раненых в результате кровавого нападения на школу в Австрии
Киев • УНН
В школе австрийского города Грац произошла стрельба. Погибли девять человек, среди которых восемь учеников и один взрослый, преступник найден мертвым в туалете школы.
Во вторник утром в школе города Грац произошла стрельба. Австрийские СМИ сообщают, что идет операция с привлечением спецподразделений полиции.
Передает УНН со ссылкой на ORF, Kronen Zeitung и APA.
Детали
С 10:00 утра в Граце, Австрия, продолжается масштабная полицейская операция. По официальным данным, в школе района Ленд произошла стрельба. Министерство внутренних дел подтверждает наличие нескольких погибших и раненых. По состоянию на сейчас известно о девяти жертвах, включая восемь учеников и одного взрослого, согласно информации APA.
Что именно произошло в школе в Граце?
По данным австрийского портала Kronen Zeitung, преступник якобы открыл огонь в двух классах. Свидетели, как сообщается, слышали около 20 выстрелов.
На место происшествия было направлено спецподразделение полиции "Кобра".
Сначала полиция сообщила, что преступник, совершивший стрельбу, был застрелен при попытке побега.
В последних сообщениях говорится, что его нашли мертвым в туалете на территории школы. Он является учеником школы, где произошла несчастная стрельба.
Мэр Граца Эльке Кар подтвердила, что преступник является девятой жертвой кровавых инцидентов в школе.
Что происходит сейчас в школе австрийского города Грац?
На месте происшествия до сих пор работают службы экстренной помощи.
Школу эвакуировали, а всех лиц доставили в безопасное место встречи. Учеников и учителей разместили в зале имени Гельмута Листа.
На стадионе ASKÖ также было организовано место встречи для пострадавших родителей. Как учеников, так и родителей поддерживает команда кризисного реагирования, заверила государственная полиция.
Напомним
В городе Эребру, что в Швеции, произошла массовая стрельба возле школы Risbergska.
В школе в Виндере, Джорджия, произошла стрельба. По меньшей мере 4 человека погибли, около 30 ранены, подозреваемый задержан.
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