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По меньшей мере 9 погибших и много раненых в результате кровавого нападения на школу в Австрии

Киев • УНН

 • 2896 просмотра

В школе австрийского города Грац произошла стрельба. Погибли девять человек, среди которых восемь учеников и один взрослый, преступник найден мертвым в туалете школы.

По меньшей мере 9 погибших и много раненых в результате кровавого нападения на школу в Австрии

Во вторник утром в школе города Грац произошла стрельба. Австрийские СМИ сообщают, что идет операция с привлечением спецподразделений полиции.

Передает УНН со ссылкой на ORF, Kronen Zeitung и APA.

Детали

С 10:00 утра в Граце, Австрия, продолжается масштабная полицейская операция. По официальным данным, в школе района Ленд произошла стрельба. Министерство внутренних дел подтверждает наличие нескольких погибших и раненых. По состоянию на сейчас известно о девяти жертвах, включая восемь учеников и одного взрослого, согласно информации APA.

Что именно произошло в школе в Граце?

По данным австрийского портала Kronen Zeitung, преступник якобы открыл огонь в двух классах. Свидетели, как сообщается, слышали около 20 выстрелов.

На место происшествия было направлено спецподразделение полиции "Кобра".

Сначала полиция сообщила, что преступник, совершивший стрельбу, был застрелен при попытке побега.

В последних сообщениях говорится, что его нашли мертвым в туалете на территории школы. Он является учеником школы, где произошла несчастная стрельба.

Мэр Граца Эльке Кар подтвердила, что преступник является девятой жертвой кровавых инцидентов в школе.

Что происходит сейчас в школе австрийского города Грац?

На месте происшествия до сих пор работают службы экстренной помощи.

Школу эвакуировали, а всех лиц доставили в безопасное место встречи. Учеников и учителей разместили в зале имени Гельмута Листа.

На стадионе ASKÖ также было организовано место встречи для пострадавших родителей. Как учеников, так и родителей поддерживает команда кризисного реагирования, заверила государственная полиция.

Напомним

В городе Эребру, что в Швеции, произошла массовая стрельба возле школы Risbergska.

В школе в Виндере, Джорджия, произошла стрельба. По меньшей мере 4 человека погибли, около 30 ранены, подозреваемый задержан.

В Далласе задержали подозреваемого в стрельбе в школе. В результате инцидента четверо учеников получили ранения разной степени тяжести, трое из них – тяжелые огнестрельные.

В Сумах двое подростков угрожали взорвать школу и требовали выкуп в размере 3 млн грн29.05.25, 15:46 • 2804 просмотра

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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