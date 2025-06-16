В США на карнавале произошла стрельба: среди жертв младенец
Киев • УНН
Во время карнавала WestFest в пригороде Солт-Лейк-Сити произошла стрельба. Погибли три человека, в том числе восьмимесячный младенец, еще двое получили ранения.
В Соединенных Штатах на карнавале WestFest, который проходил в пригороде Солт-Лейк-Сити в штате Юта, произошла стрельба. В результате нее погибли три человека, среди которых восьмимесячный младенец. Еще два человека получили ранения, сообщили представители полицейского управления Вест-Велли, пишет УНН.
В общей сложности от огнестрельных ранений пострадали 5 человек: 18-летний мужчина из одной из групп был ранен и погиб. Также была ранена и убита 41-летняя женщина, которая находилась рядом, и 8-месячный младенец
Детали
Сообщается, что инцидент произошел 15 июня около 22:30, когда правоохранители обратили внимание на словесную перепалку между двумя группами участников праздника. Когда правоохранители приблизились, чтобы помешать конфликту, 16-летний парень из одной из групп достал пистолет и открыл огонь. В ответ полиция также открыла огонь.
В результате стрельбы погибли 41-летняя женщина, которая оказалась рядом, 18-летний мужчина из группы, участвовавшей в ссоре, а также восьмимесячный младенец. Ранения получили мужчина и женщина, у которых были повреждены руки. Пока неизвестно, были ли они непосредственными участниками инцидента. Правоохранители задержали стрелка, а детективы продолжают опрашивать свидетелей на месте происшествия.
Согласно данным Архива насилия с применением огнестрельного оружия, в первой половине 2025 года в США зафиксировано 156 подобных инцидентов. Во время них погибли четыре человека, не считая стрелков.
Дополнение
В школе австрийского города Грац произошла стрельба. Погибли девять человек, среди которых восемь учеников и один взрослый, преступник найден мертвым в туалете школы.