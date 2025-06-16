В США на карнавале произошла стрельба: среди жертв младенец

$41.450.04
47.690.39
ukenru
За почти пять лет Центром Шалимова проведено около 250 трансплантаций органов от посмертного донора
Эксклюзив
11:24 • 714 просмотра
За почти пять лет Центром Шалимова проведено около 250 трансплантаций органов от посмертного донора
Эксклюзив
09:55 • 11170 просмотра
Связи нардепа Кузьминых с аптечным бизнесом должны проверить НАБУ и НАПК – адвокат
08:24 • 38628 просмотра
Зеленский предложил Руслана Кравченко на должность Генпрокурора: представление уже в Раде
Эксклюзив
07:14 • 39856 просмотра
День летнего солнцестояния: астролог дала советы, что делать для привлечения удачи
06:29 • 49118 просмотра
Генштаб: появилось новое Северо-Слобожанское направление из-за активизации врага на пограничье Сумской области
Эксклюзив
06:27 • 49435 просмотра
Неделя пути от напряжения к равновесию: гороскоп для всех знаков Зодиака на 16–22 июня
16 июня, 05:14 • 50488 просмотра
Трамп встретится с Зеленским на саммите G7 - Axios
15 июня, 05:00 • 75223 просмотра
Результаты обучения учеников за границей будут признавать в Украине: закон вступил в силу
14 июня, 18:01 • 129333 просмотра
Зеленский заявил, что украинские военные освободили Андреевку в Сумской области
14 июня, 13:00 • 116738 просмотра
"Я дома. Я свободен. Я в Украине": щемящие фото и видео возвращенных из плена защитников Украины
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+25°
5.2м/с
36%
748мм
Популярные новости
Великобритания впервые в истории назначила руководителем Ми-6 женщину: кто возглавит спецслужбу16 июня, 01:59 • 43726 просмотра
Переговоры вместо оружия: США фактически прекращают военную помощь Украине16 июня, 02:17 • 84740 просмотра
Иран атаковал Израиль баллистическими ракетами: есть попадание в жилую многоэтажку, десятки пострадавших (видео)16 июня, 02:54 • 85749 просмотра
Меган Маркл показала нежное видео с принцем Гарри и детьми ко Дню отца07:59 • 50283 просмотра
"Полный фарш" за 2,8 млн грн: АРМА хочет обновить автопарк топовым Hyundai за средства налогоплательщиков09:34 • 31598 просмотра
публикации
Топ-5 летних салатов: простые рецепты для вкусного и полезного меню09:40 • 23132 просмотра
"Полный фарш" за 2,8 млн грн: АРМА хочет обновить автопарк топовым Hyundai за средства налогоплательщиков09:34 • 32297 просмотра
Лайфхаки для блогеров: как прокачать и упростить ведение блога 14 июня, 07:09 • 121599 просмотра
Скандалы в АРМА доказывают, что изменения нужно начинать с аудита и увольнения руководства13 июня, 12:08 • 193752 просмотра
Кузьминых продолжает лоббировать интересы фармзаводов: манипуляции под прикрытием заботы о пациентах13 июня, 08:36 • 251843 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Руслан Кравченко
Эммануэль Макрон
Кир Стармер
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Израиль
Иран
Франция
Реклама
УНН Lite
В Нью-Йорке выбрали лучшего двойника Педро Паскаля09:17 • 17070 просмотра
Меган Маркл показала нежное видео с принцем Гарри и детьми ко Дню отца07:59 • 50807 просмотра
Подкаст Меган Маркл не выдержал конкуренции с критиками15 июня, 08:57 • 59122 просмотра
День отца и Всемирный день распространения информации о насилии над пожилыми людьми: что еще отмечают 15 июня15 июня, 06:40 • 55094 просмотра
Пять мини-сериалов, которые держат в напряжении до финала: что посмотреть в эти выходные13 июня, 15:24 • 152870 просмотра
Актуальное
Тесла Модель Y
Нефть марки Brent
Шахед-136
Калибр (семейство ракет)
Фокс Ньюс

В США на карнавале произошла стрельба: среди жертв младенец

Киев • УНН

 • 1278 просмотра

Во время карнавала WestFest в пригороде Солт-Лейк-Сити произошла стрельба. Погибли три человека, в том числе восьмимесячный младенец, еще двое получили ранения.

В США на карнавале произошла стрельба: среди жертв младенец
x.com/TVDanRascon

В Соединенных Штатах на карнавале WestFest, который проходил в пригороде Солт-Лейк-Сити в штате Юта, произошла стрельба. В результате нее погибли три человека, среди которых восьмимесячный младенец. Еще два человека получили ранения, сообщили представители полицейского управления Вест-Велли, пишет УНН.

В общей сложности от огнестрельных ранений пострадали 5 человек: 18-летний мужчина из одной из групп был ранен и погиб. Также была ранена и убита 41-летняя женщина, которая находилась рядом, и 8-месячный младенец

- говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что инцидент произошел 15 июня около 22:30, когда правоохранители обратили внимание на словесную перепалку между двумя группами участников праздника. Когда правоохранители приблизились, чтобы помешать конфликту, 16-летний парень из одной из групп достал пистолет и открыл огонь. В ответ полиция также открыла огонь.

В результате стрельбы погибли 41-летняя женщина, которая оказалась рядом, 18-летний мужчина из группы, участвовавшей в ссоре, а также восьмимесячный младенец. Ранения получили мужчина и женщина, у которых были повреждены руки. Пока неизвестно, были ли они непосредственными участниками инцидента. Правоохранители задержали стрелка, а детективы продолжают опрашивать свидетелей на месте происшествия.

Согласно данным Архива насилия с применением огнестрельного оружия, в первой половине 2025 года в США зафиксировано 156 подобных инцидентов. Во время них погибли четыре человека, не считая стрелков.

Дополнение

В школе австрийского города Грац произошла стрельба. Погибли девять человек, среди которых восемь учеников и один взрослый, преступник найден мертвым в туалете школы.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

Новости Мира
Юта
Австрия
Соединённые Штаты
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9