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Трамп отреагировал на стрельбу в Миннесоте, где была убита представительница демократов и ранен сенатор штата

Киев • УНН

 • 374 просмотра

Дональд Трамп заявил, что ФБР расследует стрельбу в Миннесоте, где убили Мелиссу Гортман и ее мужа, а сенатор Джон Гоффман ранен. Он осудил насилие.

Трамп отреагировал на стрельбу в Миннесоте, где была убита представительница демократов и ранен сенатор штата

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп отреагировал на стрельбу в штате Миннесота, где была убита представительница законодательного собрания штата Миннесота Мелисса Гортман и ее муж, а сенатор штата Джон Гоффман и его жена ранены в результате отдельных вооруженных нападений в субботу утром в их домах. Об этом информирует УНН со ссылкой на страницу Главы Белого дома в соцсети Truth Social.

Меня проинформировали об ужасной стрельбе, произошедшей в Миннесоте, которая, похоже, была целенаправленным нападением на законодателей штата

- говорится в сообщении Трампа.

По словам Главы Белого дома, генеральный прокурор США Пам Бонди и ФБР расследуют ситуацию.

"Такое ужасное насилие не будет терпимо в Соединенных Штатах Америки. Благослови Боже замечательных людей Миннесоты, действительно замечательного места", - написал Президент США.

Напомним

В субботу, 14 июня, в штате Миннесота в результате вооруженных нападений была убита представительница законодательного собрания Мелисса Гортман и ее муж, а сенатор Джон Гоффман и его жена были ранены.

В машине подозреваемого обнаружили список с именами специалистов по абортам, защитников прав и законодателей Миннесоты. Также найдена открытка ко Дню отца в сумке с боеприпасами.

Патрульная служба Миннесоты обнаружила открытки "Без королей" в машине подозреваемого в вооруженном нападении на политиков. Организаторы отменили протесты после нападения на двух законодателей.

Полиция Соединенных Штатов Америки объявила в розыск сотрудника охранной компании - Венса Боэлтера, которого подозревают в убийстве двух политиков из Миннесоты и их супругов. 

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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