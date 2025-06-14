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У США розшукують охоронця за вбивство двох політиків Міннесоти

Київ • УНН

 • 1140 перегляди

Венса Боелтера підозрюють у вбивстві депутатки Мелісси Гортман та її чоловіка, а також у пораненні сенатора Джона Гоффмана з дружиною. У машині підозрюваного знайшли список із 70 іменами.

У США розшукують охоронця за вбивство двох політиків Міннесоти

Поліція Сполучених Штатів Америки оголосила у розшук працівника охоронної компанії - Венса Боелтера, якого підозрюють у вбивстві двох політиків з Міннесоти та їх подружжя в суботу, 14 чернвя. Губернатор Тім Уолц назвав напад "актом цілеспрямованого політичного насильства". Про це інформує УНН з посиланням на CNN

Деталі

Підозрюваний у вбивстві та замаху на вбивство двох законодавців Міннесоти був упізнаний як Венс Боелтер, повідомили CNN два співробітники правоохоронних органів, поінформовані про справу.

"Боелтеру 57 років, і, за словами представника правоохоронних органів, він працює в охоронній компанії Praetorian Guard Security. На вебсайті компанії зазначено, що Боелтер є директором патрулювання безпеки та пройшов навчання у військових США", - йдеться у дописі CNN.

Нагадаємо

У суботу, 14 червня у штаті Міннесота у результаті збройних нападів була вбита представниця законодавчих зборів Мелісса Гортман та її чоловік, а сенатор Джон Гоффман і його дружина були поранені.

У машині підозрюваного виявили список із іменами фахівців з абортів, захисників прав та законодавців Міннесоти. Також знайдено листівку до Дня батька в сумці з боєприпасами.

Патрульна служба Міннесоти виявила листівки "Без королів" в машині підозрюваного у збройному нападі на політиків. Організатори скасували протести після нападу на двох законодавців.

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Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

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