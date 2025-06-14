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В США разыскивают охранника за убийство двух политиков Миннесоты

Киев • УНН

 • 748 просмотра

Венса Боелтера подозревают в убийстве депутата Мелиссы Гортман и ее мужа, а также в ранении сенатора Джона Гоффмана с женой. В машине подозреваемого нашли список с 70 именами.

В США разыскивают охранника за убийство двух политиков Миннесоты

Полиция Соединенных Штатов Америки объявила в розыск сотрудника охранной компании - Венса Боелтера, которого подозревают в убийстве двух политиков из Миннесоты и их супругов в субботу, 14 июня. Губернатор Тим Уолц назвал нападение "актом целенаправленного политического насилия". Об этом информирует УНН со ссылкой на CNN

Детали

Подозреваемый в убийстве и покушении на убийство двух законодателей Миннесоты был опознан как Венс Боелтер, сообщили CNN два сотрудника правоохранительных органов, проинформированные о деле.

"Боелтеру 57 лет, и, по словам представителя правоохранительных органов, он работает в охранной компании Praetorian Guard Security. На веб-сайте компании указано, что Боелтер является директором патрулирования безопасности и прошел обучение в военной США", - говорится в сообщении CNN.

Напомним

В субботу, 14 июня в штате Миннесота в результате вооруженных нападений была убита представительница законодательного собрания Мелисса Гортман и ее муж, а сенатор Джон Гоффман и его жена были ранены.

В машине подозреваемого обнаружили список с именами специалистов по абортам, защитников прав и законодателей Миннесоты. Также найдена открытка ко Дню отца в сумке с боеприпасами.

Патрульная служба Миннесоты обнаружила листовки "Без королей" в машине подозреваемого в вооруженном нападении на политиков. Организаторы отменили протесты после нападения на двух законодателей.

США охватили протесты "No kings" в день рождения Трампа и юбилея армии14.06.25, 20:14 • 3152 просмотра

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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