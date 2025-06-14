США охватили протесты "No kings" в день рождения Трампа и юбилея армии

Сегодня в разных городах США начались акции протеста "No kings" на фоне 250-летия армии страны, а также - дня рождения американского лидера Дональда Трампа, передает УНН.

Детали

По данным CNN, ожидается, что миллионы американцев сегодня примут участие в протестах, которые, по прогнозам организаторов, станут самым сильным проявлением оппозиции к администрации президента Дональда Трампа с момента его вступления в должность в январе.

Более 2000 демонстраций во всех 50 штатах запланированы в рамках движения "Без королей", которое, по словам организаторов, стремится отвергнуть "авторитаризм, политику, ориентированную на миллиардеров, и милитаризацию демократии".

Как отмечает издание, эта мобилизация является прямым ответом на военный парад Трампа сегодня вечером, посвященный 250-летию армии США, что совпадает с его 79-летием.

В США планируют провести грандиозный военный парад на день рождения Трампа – AP