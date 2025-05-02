В США планируют провести грандиозный военный парад на день рождения Трампа – AP

$41.590.12
47.080.09
ukenru
Компенсация за разрушенное или поврежденное жилье: кто имеет право, какие документы нужны и как получить выплату
Эксклюзив
11:48 • 17301 просмотра

Компенсация за разрушенное или поврежденное жилье: кто имеет право, какие документы нужны и как получить выплату

Эксклюзив
10:55 • 36775 просмотра

Контрабанда на рынке электроники: эксперт объяснил, почему ключевая проблема - в логистике

Эксклюзив
10:48 • 44474 просмотра

Когда земля больше не кормит: что ждет государственные агропредприятия после отчуждения ресурсов

2 мая, 08:28 • 30842 просмотра

В ВР назвали дату ратификации соглашения Украины и США об ископаемых

2 мая, 05:30 • 42130 просмотра

ЕС готовит 17-й пакет санкций против россии, путин является единственным препятствием миру - французский министр

Эксклюзив
1 мая, 14:27 • 74638 просмотра

"Серый" импорт электроники уничтожает легальный бизнес - адвокат о схемах на рынке

1 мая, 12:24 • 144019 просмотра

Арестович, Олешко и Бондаренко: Зеленский ввел в действие новые санкции СНБО

Эксклюзив
1 мая, 11:10 • 122343 просмотра

Институт-двойник: как семья главы "Госзембанка" Ярославского превратила госпредприятие в Виннице в частный бизнес

1 мая, 10:25 • 130564 просмотра

Охватывает 57 минералов, в том числе уран, литий и золото: появился текст соглашения между Украиной и США

Эксклюзив
1 мая, 08:40 • 128249 просмотра

Подписание соглашения между США и Украиной: политолог указал на нюансы

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Погода
+15°
1м/с
18%
752 мм
Популярные новости

Топ ошибок во время шопинга: как избежать лишних расходов

2 мая, 06:22 • 50383 просмотра

В Монако задержан сын экс-президента АО "Мотор Сич" Богуслаева по подозрению в легализации имущества

2 мая, 07:22 • 21033 просмотра

Вице-президент США Вэнс не ожидает завершения войны рф против Украины в ближайшее время

2 мая, 07:33 • 23158 просмотра

Ветер, грозы, ночные заморозки и настоящая жара днем: в эти выходные ожидается настоящий метеококтейль

2 мая, 10:00 • 22736 просмотра

Сорта растений от украинских ученых получают признание в ЕС: новые возможности для аграрного экспорта

14:18 • 24146 просмотра
публикации

Заявления есть, а доверия нет. Почему бизнес не идет на конкурсы АРМА, несмотря на меморандумы Думы

14:35 • 16923 просмотра

Сорта растений от украинских ученых получают признание в ЕС: новые возможности для аграрного экспорта

14:18 • 24347 просмотра

Когда земля больше не кормит: что ждет государственные агропредприятия после отчуждения ресурсов
Эксклюзив

10:48 • 44474 просмотра

Топ ошибок во время шопинга: как избежать лишних расходов

2 мая, 06:22 • 50571 просмотра

Майский шашлык: 5 простых рецептов для идеального отдыха на природе

1 мая, 13:44 • 131416 просмотра
Реклама
Продаж Lexus LC 2019
Актуальные люди

Дональд Трамп

Марко Рубио

Иван Федоров

Джо Байден

Джей Ди Вэнс

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Запорожье

Крым

Китай

Реклама
УНН Lite

Кенсингтонский дворец поделился новым портретом принцессы Шарлотты к ее 10-летию

14:45 • 6060 просмотра

Выпуск GTA VI отложен до мая 2026 года

13:46 • 8708 просмотра

Джереми Реннер рассказал, что ему предложили половину зарплаты за второй сезон "Соколиного Глаза"

12:04 • 10770 просмотра

Оззи Осборн усиленно готовится к концерту Back to the Beginning несмотря на проблемы со здоровьем

1 мая, 19:32 • 30648 просмотра

"Этот ребенок стирает меня с экрана": Кит Харингтон вспомнил работу в кадре с Беллой Рамзи в "Игре престолов"

1 мая, 19:09 • 34937 просмотра
Актуальное

Шахед-136

FAB-250

Фокс Ньюс

Хранитель

Truth Social

В США планируют провести грандиозный военный парад на день рождения Трампа – AP

Киев • УНН

 • 2264 просмотра

Армия США разрабатывает план военного парада в честь 250-летия армии, совпадающего с днем рождения Трампа. Участие примут тысячи военных и техника.

В США планируют провести грандиозный военный парад на день рождения Трампа – AP

Новые планы относительно возможного военного парада, посвященного 250-й годовщине армии Соединенных Штатов, совпадающего с днем рождения президента США Дональда Трампа, предусматривают участие более 6600 солдат, не менее 150 транспортных средств и 50 вертолетов. Об этом сообщает Associated Press передает УНН.

Издание отмечает, что получило документы планирования мероприятия, датированные 29 и 30 апреля, которые еще не были обнародованы. Согласно им, армия США разработала новый план проведения фестиваля 250-летия на Национальной аллее и добавила к нему большой военный парад, которого так давно хотел Трамп.

Годовщина армии как раз совпадает с 79-м днем рождения президента Соединенных Штатов, 14 июня.

Отвечая на вопрос о планах относительно парада, представитель армии Стив Уоррен в четверг заявил, что окончательных решений еще не принято.

Мы хотим сделать это событие, которое вся страна сможет отпраздновать вместе с нами. Мы хотим, чтобы американцы знали свою армию и своих солдат. Парад может стать частью этого, и мы считаем, что это будет отличным дополнением к тому, что мы уже запланировали 

– сказал полковник Дейв Батлер, еще один представитель армии, добавив, что армия взволнована планами относительно своей годовщины.

Другие источники издания, знакомые с документами, сказали, что они отражают планы армии, которая готовится к одобрению парада Белым домом.

И хотя официального утверждения еще не было, за последние недели в планы были внесены изменения, и, вероятно, их будет больше, говорится в публикации.

Что войдет в потенциальный армейский парад

Предыдущие планы армии относительно фестиваля совсем не включали парад, но в прошлом месяце официальные лица подтвердили, что армия начала обсуждение относительно его добавления.

По начальным планам фестиваль должен был включать ряд мероприятий и выставок на Национальной аллее, в частности соревнования по фитнесу, стену для скалолазания, бронетехнику, Humvee, вертолеты и другую технику. Также планировалось семь армейских оркестров и прыжок с парашютом от "Золотых рыцарей". Однако последние планы относительно парада увеличили количество задействованной техники и войск. Согласно им, в мероприятии будут участвовать до 6300 военнослужащих, а остальные будут отвечать за другие задачи и обеспечение.

В документах говорится о том, что парад продемонстрирует 250 лет службы армии и предусматривает привлечение солдат не менее чем из 11 корпусов и дивизий по всей стране. Среди них могут быть батальон Stryker с двумя ротами машин Stryker, танковый батальон и две роты танков, пехотный батальон с машинами Bradley, артиллерийские машины Paladin, гаубицы и пехотные машины.

Также возможно добавление "исторических транспортных средств и самолетов, двух оркестров, а также представителей групп ветеранов, военных колледжей и организаций реконструкторов".

Согласно плану, парад будет классифицирован как специальное мероприятие национальной безопасности. Этот запрос был подан Службой национальных парков и сейчас рассматривается.

Ожидается, что после вечернего парада состоится концерт и фейерверк.

В одном из документов выражается обеспокоенность относительно некоторых ограничений, в частности относительно места размещения войск и "существенных опасений относительно требований безопасности" по мере поступления техники в город. В нем говорится, что самой большой неизвестностью пока является то, какие подразделения будут участвовать.

Сколько это будет стоить

Как сообщило издание, слайды не содержат никаких оценок стоимости, однако организация парада такого масштаба, вероятно, будет стоить десятки миллионов долларов. Расходы будут включать перемещение военной техники, оборудования, самолетов и войск со всей страны в Вашингтон, а также необходимость кормить и размещать тысячи военнослужащих.

Во время прошлой каденции Трампа именно высокие расходы остановили его настояние на проведении парада.

Трамп давно хотел провести большой военный парад.

Во время своего первого срока Трамп предложил провести парад после того, как увидел его во Франции на День взятия Бастилии в 2017 году. Трамп сказал, что после просмотра двухчасовой процессии вдоль знаменитых Елисейских полей он хочет еще более грандиозного парада на Пенсильвания-авеню.

Этот план в конце концов был отклонен из-за огромных расходов - по одной из оценок, 92 миллиона долларов, и другие логистические проблемы. Среди них - возражения городских чиновников, которые утверждали, что танки и другая тяжелая бронированная техника повредит дороги.

В 2018 году Трамп опубликовал сообщение в социальных сетях, отменяющее мероприятие из-за расходов, и обвинил местных политиков в завышении цен.

В этом году в Вашингтоне снова начались разговоры о параде, когда поднялась тема проведения армейского праздника в честь годовщины.

По информации издания, мэр округа Колумбия Мюриэл Баузер в апреле признала, что администрация обратилась в город относительно проведения парада 14 июня, который бы "протянулся от Арлингтона, штат Вирджиния, где расположены Пентагон и Арлингтонское национальное кладбище, через реку Потомак в Вашингтон".

Баузер тогда сказала, что не знает, характеризуется ли это мероприятие как военный парад, но добавила, что танки, катящиеся по улицам города, были бы неуместны.

"Если использовались военные танки, их следовало сопровождать многими миллионами долларов на ремонт дорог", – сказала она.

Трамп заявил об удачном начале президентства, но экономика свидетельствует об обратном – Bloomberg 30.04.25, 21:42 • 7190 просмотров

Алена Уткина

Алена Уткина

Новости Мира
Армия Соединенных Штатов Америки
Ассошиэйтед Пресс
Пентагон
Белый дом
Bloomberg L.P.
Вашингтон
Дональд Трамп
Соединенные Штаты
Brent
$61.34
Bitcoin
$97,757.70
S&P 500
$5,675.59
Tesla
$286.54
Газ TTF
$33.25
Золото
$3,271.70
Ethereum
$1,849.02