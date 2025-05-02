В США планируют провести грандиозный военный парад на день рождения Трампа – AP

Новые планы относительно возможного военного парада, посвященного 250-й годовщине армии Соединенных Штатов, совпадающего с днем рождения президента США Дональда Трампа, предусматривают участие более 6600 солдат, не менее 150 транспортных средств и 50 вертолетов. Об этом сообщает Associated Press передает УНН.

Издание отмечает, что получило документы планирования мероприятия, датированные 29 и 30 апреля, которые еще не были обнародованы. Согласно им, армия США разработала новый план проведения фестиваля 250-летия на Национальной аллее и добавила к нему большой военный парад, которого так давно хотел Трамп.

Годовщина армии как раз совпадает с 79-м днем рождения президента Соединенных Штатов, 14 июня.

Отвечая на вопрос о планах относительно парада, представитель армии Стив Уоррен в четверг заявил, что окончательных решений еще не принято.

Мы хотим сделать это событие, которое вся страна сможет отпраздновать вместе с нами. Мы хотим, чтобы американцы знали свою армию и своих солдат. Парад может стать частью этого, и мы считаем, что это будет отличным дополнением к тому, что мы уже запланировали – сказал полковник Дейв Батлер, еще один представитель армии, добавив, что армия взволнована планами относительно своей годовщины.

Другие источники издания, знакомые с документами, сказали, что они отражают планы армии, которая готовится к одобрению парада Белым домом.

И хотя официального утверждения еще не было, за последние недели в планы были внесены изменения, и, вероятно, их будет больше, говорится в публикации.

Что войдет в потенциальный армейский парад

Предыдущие планы армии относительно фестиваля совсем не включали парад, но в прошлом месяце официальные лица подтвердили, что армия начала обсуждение относительно его добавления.

По начальным планам фестиваль должен был включать ряд мероприятий и выставок на Национальной аллее, в частности соревнования по фитнесу, стену для скалолазания, бронетехнику, Humvee, вертолеты и другую технику. Также планировалось семь армейских оркестров и прыжок с парашютом от "Золотых рыцарей". Однако последние планы относительно парада увеличили количество задействованной техники и войск. Согласно им, в мероприятии будут участвовать до 6300 военнослужащих, а остальные будут отвечать за другие задачи и обеспечение.

В документах говорится о том, что парад продемонстрирует 250 лет службы армии и предусматривает привлечение солдат не менее чем из 11 корпусов и дивизий по всей стране. Среди них могут быть батальон Stryker с двумя ротами машин Stryker, танковый батальон и две роты танков, пехотный батальон с машинами Bradley, артиллерийские машины Paladin, гаубицы и пехотные машины.

Также возможно добавление "исторических транспортных средств и самолетов, двух оркестров, а также представителей групп ветеранов, военных колледжей и организаций реконструкторов".

Согласно плану, парад будет классифицирован как специальное мероприятие национальной безопасности. Этот запрос был подан Службой национальных парков и сейчас рассматривается.

Ожидается, что после вечернего парада состоится концерт и фейерверк.

В одном из документов выражается обеспокоенность относительно некоторых ограничений, в частности относительно места размещения войск и "существенных опасений относительно требований безопасности" по мере поступления техники в город. В нем говорится, что самой большой неизвестностью пока является то, какие подразделения будут участвовать.

Сколько это будет стоить

Как сообщило издание, слайды не содержат никаких оценок стоимости, однако организация парада такого масштаба, вероятно, будет стоить десятки миллионов долларов. Расходы будут включать перемещение военной техники, оборудования, самолетов и войск со всей страны в Вашингтон, а также необходимость кормить и размещать тысячи военнослужащих.

Во время прошлой каденции Трампа именно высокие расходы остановили его настояние на проведении парада.

Трамп давно хотел провести большой военный парад.

Во время своего первого срока Трамп предложил провести парад после того, как увидел его во Франции на День взятия Бастилии в 2017 году. Трамп сказал, что после просмотра двухчасовой процессии вдоль знаменитых Елисейских полей он хочет еще более грандиозного парада на Пенсильвания-авеню.

Этот план в конце концов был отклонен из-за огромных расходов - по одной из оценок, 92 миллиона долларов, и другие логистические проблемы. Среди них - возражения городских чиновников, которые утверждали, что танки и другая тяжелая бронированная техника повредит дороги.

В 2018 году Трамп опубликовал сообщение в социальных сетях, отменяющее мероприятие из-за расходов, и обвинил местных политиков в завышении цен.

В этом году в Вашингтоне снова начались разговоры о параде, когда поднялась тема проведения армейского праздника в честь годовщины.

По информации издания, мэр округа Колумбия Мюриэл Баузер в апреле признала, что администрация обратилась в город относительно проведения парада 14 июня, который бы "протянулся от Арлингтона, штат Вирджиния, где расположены Пентагон и Арлингтонское национальное кладбище, через реку Потомак в Вашингтон".

Баузер тогда сказала, что не знает, характеризуется ли это мероприятие как военный парад, но добавила, что танки, катящиеся по улицам города, были бы неуместны.

"Если использовались военные танки, их следовало сопровождать многими миллионами долларов на ремонт дорог", – сказала она.

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