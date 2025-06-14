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Стрілянина у США: в авто підозрюваного у нападі знайшли листівки "No Kings"

Київ • УНН

 • 1624 перегляди

Патрульна служба Міннесоти виявила листівки "Без королів" в машині підозрюваного у збройному нападі на політиків. Організатори скасували протести після нападу на двох законодавців.

Стрілянина у США: в авто підозрюваного у нападі знайшли листівки "No Kings"

Патрульна служба штату Міннесота опублікувала фотографію листівок "Без королів", знайдених всередині автомобіля підозрюваного у збройному нападі на політиків, передає УНН із посиланням на CNN.

Деталі

Полковник патрульної служби штату Крістіна Богоєвич заявила раніше в суботу, що "в автомобілі підозрюваного були листівки з написом "Без королів".

Посадовці просять громадськість не відвідувати демонстрації, заплановані на сьогодні по всьому штату.

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Додамо

Наразі відомо, що організатори "Без королів" оголосили, що всі протести по всій Міннесоті скасовано після того, як на двох законодавців штату та їх подружжя було здійснено збройний напад.

Нагадаємо

У Міннесоті внаслідок збройних нападів вбито представницю законодавчих зборів Меліссу Гортман та її чоловіка. Сенатор Джон Гоффман і його дружина отримали поранення, тривають пошуки стрілка.

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Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Кримінал та НПНовини Світу
Міннесота
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