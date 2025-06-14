Стрілянина у США: в авто підозрюваного у нападі знайшли листівки "No Kings"

Патрульна служба штату Міннесота опублікувала фотографію листівок "Без королів", знайдених всередині автомобіля підозрюваного у збройному нападі на політиків, передає УНН із посиланням на CNN.

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Полковник патрульної служби штату Крістіна Богоєвич заявила раніше в суботу, що "в автомобілі підозрюваного були листівки з написом "Без королів".

Посадовці просять громадськість не відвідувати демонстрації, заплановані на сьогодні по всьому штату.

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Додамо

Наразі відомо, що організатори "Без королів" оголосили, що всі протести по всій Міннесоті скасовано після того, як на двох законодавців штату та їх подружжя було здійснено збройний напад.

Нагадаємо

У Міннесоті внаслідок збройних нападів вбито представницю законодавчих зборів Меліссу Гортман та її чоловіка. Сенатор Джон Гоффман і його дружина отримали поранення, тривають пошуки стрілка.

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