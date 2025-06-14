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Стрельба в США: в машине подозреваемого в нападении нашли листовки "No Kings"

Киев • УНН

 • 1266 просмотра

Патрульная служба Миннесоты обнаружила листовки "Без королей" в машине подозреваемого в вооруженном нападении на политиков. Организаторы отменили протесты после нападения на двух законодателей.

Стрельба в США: в машине подозреваемого в нападении нашли листовки "No Kings"

Патрульная служба штата Миннесота опубликовала фотографию листовок "Без королей", найденных внутри автомобиля подозреваемого в вооруженном нападении на политиков, передает УНН со ссылкой на CNN.

Детали

Полковник патрульной службы штата Кристина Богоевич заявила ранее в субботу, что "в автомобиле подозреваемого были листовки с надписью "Без королей".

Чиновники просят общественность не посещать демонстрации, запланированные на сегодня по всему штату.

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Добавим

На данный момент известно, что организаторы "Без королей" объявили, что все протесты по всей Миннесоте отменены после того, как на двух законодателей штата и их супругов было совершено вооруженное нападение.

Напомним

В Миннесоте в результате вооруженных нападений убита представительница законодательного собрания Мелисса Гортман и ее муж. Сенатор Джон Гоффман и его жена получили ранения, продолжаются поиски стрелка.

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Антонина Туманова

Антонина Туманова

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