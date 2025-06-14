Стрельба в США: в машине подозреваемого в нападении нашли листовки "No Kings"
Киев • УНН
Патрульная служба Миннесоты обнаружила листовки "Без королей" в машине подозреваемого в вооруженном нападении на политиков. Организаторы отменили протесты после нападения на двух законодателей.
Патрульная служба штата Миннесота опубликовала фотографию листовок "Без королей", найденных внутри автомобиля подозреваемого в вооруженном нападении на политиков, передает УНН со ссылкой на CNN.
Детали
Полковник патрульной службы штата Кристина Богоевич заявила ранее в субботу, что "в автомобиле подозреваемого были листовки с надписью "Без королей".
Чиновники просят общественность не посещать демонстрации, запланированные на сегодня по всему штату.
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Добавим
На данный момент известно, что организаторы "Без королей" объявили, что все протесты по всей Миннесоте отменены после того, как на двух законодателей штата и их супругов было совершено вооруженное нападение.
Напомним
В Миннесоте в результате вооруженных нападений убита представительница законодательного собрания Мелисса Гортман и ее муж. Сенатор Джон Гоффман и его жена получили ранения, продолжаются поиски стрелка.
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