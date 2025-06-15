Трамп відреагував на стрілянину в Міннесоті, де було вбито представницю демократів та поранено сенатора штату

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп відреагував на стрілянину в штаті Міннесота, де було вбито представницю законодавчих зборів штату Міннесота Меліссу Гортман та її чоловіка, а сенатора штату Джона Гоффмана і його дружину поранено в результаті окремих збройних нападів у суботу вранці в їхніх будинках. Про це інформує УНН з посиланням на сторінку Глави Білого дому у соцмережі Truth Social.

Мене проінформували про жахливу стрілянину, що сталася в Міннесоті, яка, схоже, була цілеспрямованим нападом на законодавців штату - йдеться у дописі Трампа.

За словами Глави Білого дому, генеральний прокурор США Пам Бонді та ФБР розслідують ситуацію.

"Таке жахливе насильство не буде терпітися у Сполучених Штатах Америки. Благослови Боже чудових людей Міннесоти, справді чудового місця", - написав Президент США.

Нагадаємо

У суботу, 14 червня у штаті Міннесота у результаті збройних нападів була вбита представниця законодавчих зборів Мелісса Гортман та її чоловік, а сенатор Джон Гоффман і його дружина були поранені.

У машині підозрюваного виявили список із іменами фахівців з абортів, захисників прав та законодавців Міннесоти. Також знайдено листівку до Дня батька в сумці з боєприпасами.

Патрульна служба Міннесоти виявила листівки "Без королів" в машині підозрюваного у збройному нападі на політиків. Організатори скасували протести після нападу на двох законодавців.

Поліція Сполучених Штатів Америки оголосила у розшук працівника охоронної компанії - Венса Боелтера, якого підозрюють у вбивстві двох політиків з Міннесоти та їх подружжя.