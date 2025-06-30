У США стрілок влаштував засідку на пожежників: двоє загиблих
Київ • УНН
В Айдахо невідомий відкрив вогонь по пожежниках, які гасили лісову пожежу, внаслідок чого загинули двоє людей. Поліція та ФБР проводять операцію з ліквідації стрільця, жителів просять оминати район.
В штаті Айдахо під час гасіння лісової пожежі невідомий відкрив вогонь із гвинтівки по співробітниках пожежно-рятувальної служби. Загинули дві людини, повідомляє УНН із посиланням на ВВС.
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За інформацією поліції, стрілець влаштував засідку недалеко від міста Кер-д'Ален. Є ймовірність, що він діяв не один.
Правоохоронці, які прибули на місце події, відкрили по стрільцю вогонь у відповідь, унаслідок чого почалася перестрілка. У зв'язку з цим жителів закликали уникати місця події на горі Кенфілд.
"Це огидний прямий напад на наших хоробрих пожежників. Оскільки ситуація все ще розвивається, будь ласка, тримайтеся подалі від цієї зони, щоб дати можливість правоохоронним органам і пожежникам виконувати свою роботу
У свою чергу заступник директора Федерального бюро розслідувань Ден Бонджино повідомив, що до операції залучили агентів ФБР для надання тактичної та оперативної підтримки поліції.
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