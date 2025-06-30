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У США стрілок влаштував засідку на пожежників: двоє загиблих

Київ • УНН

 • 578 перегляди

В Айдахо невідомий відкрив вогонь по пожежниках, які гасили лісову пожежу, внаслідок чого загинули двоє людей. Поліція та ФБР проводять операцію з ліквідації стрільця, жителів просять оминати район.

У США стрілок влаштував засідку на пожежників: двоє загиблих

В штаті Айдахо під час гасіння лісової пожежі невідомий відкрив вогонь із гвинтівки по співробітниках пожежно-рятувальної служби. Загинули дві людини, повідомляє УНН із посиланням на ВВС.

Деталі

За інформацією поліції, стрілець влаштував засідку недалеко від міста Кер-д'Ален. Є ймовірність, що він діяв не один.

Правоохоронці, які прибули на місце події, відкрили по стрільцю вогонь у відповідь, унаслідок чого почалася перестрілка. У зв'язку з цим жителів закликали уникати місця події на горі Кенфілд.

"Це огидний прямий напад на наших хоробрих пожежників. Оскільки ситуація все ще розвивається, будь ласка, тримайтеся подалі від цієї зони, щоб дати можливість правоохоронним органам і пожежникам виконувати свою роботу

сказав губернатор Айдахо Бред Літтл.

У свою чергу заступник директора Федерального бюро розслідувань Ден Бонджино повідомив, що до операції залучили агентів ФБР для надання тактичної та оперативної підтримки поліції.

Нагадаємо

Нещодавно у Сполучених Штатах на карнавалі WestFest, який проходив у передмісті Солт-Лейк-Сіті у штаті Юта, сталася стрілянина. Внаслідок неї загинули троє людей, серед яких восьмимісячне немовля. Ще двоє осіб отримали поранення.

Трамп відреагував на стрілянину в Міннесоті, де було вбито представницю демократів та поранено сенатора штату15.06.25, 06:30 • 12034 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

Новини Світу
Айдахо
Федеральне бюро розслідувань
Сполучені Штати Америки
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