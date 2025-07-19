Фейерверк взорвался на ярмарке в Германии: 19 пострадавших, среди них ребенок

В Германии во время празднований на ярмарке в Дюссельдорфе на низкой высоте взорвался фейерверк. Это привело к травмам по меньшей мере 19 человек, среди которых ребенок. Из-за инцидента организаторы досрочно завершили масштабное шоу, полиция расследует причины взрыва, пишет УНН со ссылкой на Deutsche Presse-Agentur.

Детали

Как передает издание, "по меньшей мере 19 человек получили ранения в результате инцидента с фейерверком на ярмарке в немецком Дюссельдорфе в пятницу вечером".

"Среди пострадавших был по меньшей мере один ребенок и четверо человек, получивших серьезные травмы", - сообщила пожарная служба Дюссельдорфа утром в субботу.

На место происшествия, как указано, было вызвано почти 80 пожарных и спасателей. Согласно полученной информации, один из фейерверков "взорвался на слишком низкой высоте по неизвестным причинам во время большого фейерверкового шоу поздно вечером в пятницу".

Полиция расследует причины инцидента, но предварительно считает, что это был несчастный случай. Сообщается, что организаторы масштабной ярмарки "Дюссельдорфер Рейнкирмес" (Düsseldorfer Rheinkirmes) досрочно завершили празднование из-за инцидента.

В своем заявлении организаторы выразили глубокое сожаление по поводу инцидента. Представитель заявил, что теперь они "рассмотрят вопрос о продолжении традиции фейерверков на ярмарке в следующем году".

Дополнение

Ярмарка, которая берет свое начало от ежегодного празднования в честь святого покровителя города Аполлинария, началась 11 июля и продлится до воскресенья.

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