Селин Дион в роли Гринча: певица оригинально поздравила фанатов с Рождеством
Киев • УНН
Селин Дион опубликовала в Instagram праздничное видео, где предстала в образе Гринча. Артистка соединила юмор с вокальным исполнением отрывка своей песни "All By Myself", демонстрируя оптимизм несмотря на болезнь.
Всемирно известная певица Селин Дион опубликовала в Instagram необычное праздничное видео, в котором предстала в образе Гринча. Используя грим и костюм по мотивам сказки Доктора Сьюза, артистка соединила юмор с вокальным исполнением отрывка своей песни "All By Myself". Об этом пишет УНН.
Детали
В видео Селин Дион иронично описала свой "план на праздники", включающий вокальные упражнения, джазовую аэробику, домашние дела и "спасение мира от голода". Роль верного пса Макса в ролике исполнил домашний питомец певицы.
Если я увеличу список дел до девяти пунктов, у меня все равно останется время полежать и поскроллить TikTok
Несмотря на сложный период борьбы с болезнью, Селин Дион продолжает демонстрировать оптимизм. Завершая видео, она обратилась к подписчикам с теплыми пожеланиями счастливого Рождества и Нового года.
Селин Дион и Леди Гага выступят на открытии Олимпиады в Париже26.07.24, 06:12 • 22501 просмотр