Певицы Селин Дион и Леди Гага исполнят песню Эдит Пиаф на церемонии открытия Олимпийских игр в Париже. Это будет первое выступление Селин Дион с 2022 года из-за ее болезни.
Певицы Селин Дион и Леди Гага выступят на церемонии открытия летних Олимпийских игр в Париже, сообщает Independent, передает УНН.
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Журналист Тьерри Моро написал в соцсети X, что исполнительницы репетировали песню Эдит Пиаф «La Vie en Rose». По данным СМИ, обе певицы остановились в отеле рядом с Елисейскими полями.
Для Селин Дион это выступление станет первым с 2022 года, когда она из-за неврологической болезни была вынуждена перенести несколько концертов. Олимпийские игры откроются в столице Франции сегодня, 26 июля. Соревнования продлятся до 11 августа. На церемонии открытия будут присутствовать 10,5 тыс. спортсменов из 206 стран, а также 120 глав государств и чиновников.
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