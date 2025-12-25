«Рома» планирует избавиться от Довбика: украинца предложили испанским клубам
Киев • УНН
«Рома» ищет возможность в январе продать 28-летнего украинского нападающего, бывшего игрока «Жироны».
Украинский нападающий "Ромы" Артем Довбик может покинуть римский клуб уже в это трансферное окно. Украинца предложили клубам из Ла Лиги. Об этом сообщил инсайдер Маттео Морретто, передает УНН.
Артем Довбик предлагается клубам Ла Лиги. Сообщается, что "Рома" ищет возможность в январе продать 28-летнего украинского нападающего, бывшего игрока "Жироны".
Дополнение
Артем Довбик перешел в "Рому" в августе 2024 года из испанской "Жироны". Довбик подписал контракт на 5 лет, а испанский клуб получит 30,5 млн евро за трансфер игрока.
В сезоне 2023/2024 Артем Довбик перебрался в испанскую "Жирону" из "Днепра-1" за 7,5 млн евро.
В сезоне 2023/2024 Довбик, забивший 24 гола в 36-ти матчах в испанской Ла Лиге, стал лучшим бомбардиром сезона. Форварду удалось повторить достижение другого легендарного нападающего Андрея Шевченко по голам за сезон в топ-5 лигах Европы среди украинцев.
В нынешнем сезоне Довбик провел за "Рому", которая идет на 4 месте в Серии А, провел 15 матчей, в которых отметился двумя голами и двумя ассистами.
Напомним
