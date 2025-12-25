«Рома» планирует избавиться от Довбика: украинца предложили испанским клубам

$42.150.05
Рождественские договоренности и поздравления для Трампа: Зеленский обсудил хорошие идеи для мира с Виткоффом и Кушнером
25 декабря, 10:58 • 30828 просмотра
Число жалоб на лечение в одесской клинике "Одрекс" растет: сайт StopOdrex стал для людей последним шансом на правду
25 декабря, 09:42 • 33844 просмотра
Плюсовая температура днем и слабые морозы ночью: какой погоды ждать украинцам на Новый годPhoto
25 декабря, 09:37 • 40935 просмотра
СБУ "поздравила" россиян с Рождеством: поражены нефтяные резервуары в порту темрюк и газоперерабатывающий завод в оренбургеPhotoVideo
25 декабря, 09:14 • 24954 просмотра
Снег возвращается, но лыжный сезон запоздал: какой будет погода в Карпатах на праздники и изменятся ли цены на жилье
25 декабря, 08:33 • 20700 просмотра
Российские атаки на энергетику в Рождественскую ночь оставили без света жителей в 4 областях, в Одесской области - аварийные отключения
25 декабря, 07:30 • 15932 просмотра
Рассекреченные стенограммы разговоров путина и Буша: кремль еще в 2000-х выступал против Украины в НАТО
24 декабря, 15:03 • 57475 просмотра
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
24 декабря, 14:30 • 74059 просмотра
россия будет добиваться изменений до последней версии мирного плана, рассматриваемую как отправную точку - Bloomberg
24 декабря, 14:18 • 33743 просмотра
Съемки китайскими спутниками территории Украины и удары рф по энергетике: Зеленский заявил о взаимосвязи
Число жалоб на лечение в одесской клинике "Одрекс" растет: сайт StopOdrex стал для людей последним шансом на правду
25 декабря, 10:58 • 30828 просмотра
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
24 декабря, 15:03 • 57475 просмотра
"Правда сильнее давления": сайт StopOdrex возобновил работу после блокировки по требованию клиники и получил поддержку хостинг-провайдераPhoto24 декабря, 15:00 • 42214 просмотра
россия будет добиваться изменений до последней версии мирного плана, рассматриваемую как отправную точку - Bloomberg24 декабря, 14:30 • 74059 просмотра
Перевозка детей в автокреслах: соблюдают ли украинские водители установленные правилаPhoto
24 декабря, 13:26 • 60191 просмотра
«Рома» планирует избавиться от Довбика: украинца предложили испанским клубам

Киев • УНН

 • 344 просмотра

«Рома» ищет возможность в январе продать 28-летнего украинского нападающего, бывшего игрока «Жироны».

«Рома» планирует избавиться от Довбика: украинца предложили испанским клубам

Украинский нападающий "Ромы" Артем Довбик может покинуть римский клуб уже в это трансферное окно. Украинца предложили клубам из Ла Лиги. Об этом сообщил инсайдер Маттео Морретто, передает УНН.

Артем Довбик предлагается клубам Ла Лиги. Сообщается, что "Рома" ищет возможность в январе продать 28-летнего украинского нападающего, бывшего игрока "Жироны".

- сообщил инсайдер.

Дополнение

Артем Довбик перешел в "Рому" в августе 2024 года из испанской "Жироны". Довбик подписал контракт на 5 лет, а испанский клуб получит 30,5 млн евро за трансфер игрока.

В сезоне 2023/2024 Артем Довбик перебрался в испанскую "Жирону" из "Днепра-1" за 7,5 млн евро.

В сезоне 2023/2024 Довбик, забивший 24 гола в 36-ти матчах в испанской Ла Лиге, стал лучшим бомбардиром сезона. Форварду удалось повторить достижение другого легендарного нападающего Андрея Шевченко по голам за сезон в топ-5 лигах Европы среди украинцев.

В нынешнем сезоне Довбик провел за "Рому", которая идет на 4 месте в Серии А, провел 15 матчей, в которых отметился двумя голами и двумя ассистами.

Напомним

Житомирское "Полесье" подписало игрока сборной Косово Линдона Эмерллаху. Контракт с новичком рассчитан на три года.

Антонина Туманова

Спорт
Андрей Шевченко
Артем Довбик
Ла Лига