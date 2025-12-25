"Путин - безжалостный убийца": сенаторы США осудили удары РФ по Украине на Рождество
Киев • УНН
Ряд сенаторов США выступили с совместным заявлением, осудив атаки России на украинские города на Рождество. Они подчеркнули, что Путин отказался от рождественского перемирия.
Подробности
Подписанты, в частности, осуждают "жестокие нападения России на Херсон, Чернигов, Харьков, Одессу, Сумы, Донецк и Кривой Рог, совершенные против невинных украинцев, собравшихся, чтобы отметить рождение Князя Мира со своими близкими в молитве".
Стоит повторить, что президент Зеленский согласился на рождественское перемирие, но Путин отказался, вместо этого он приказывает солдатам продолжать совершать жестокие преступления агрессии в один из самых святых дней христианства. ... Решение Путина начать атаки, а не прекратить огонь, является отрезвляющим напоминанием для всех нас: Путин - безжалостный убийца, который не заинтересован в мире и которому нельзя доверять
Сенаторы добавили, что "вера украинцев - сильнее, чем зло, развязанное сегодня Кремлем".
Справка
Под совместным заявлением подписались сенаторы США Джин Шахин (демократ от штата Нью-Гэмпшир), член Комитета Сената по международным отношениям, Том Тиллис (республиканец от штата Северная Каролина), Джеки Розен (демократ от штата Невада), Джон Баррассо (республиканец от штата Вайоминг), Крис Кунс (демократ от штата Делавэр), Ангус Кинг (независимый, штат Мэн), Джерри Моран (республиканец от штата Канзас), Джефф Меркли (демократ от штата Орегон) и Крис Ван Холлен (демократ от штата Мэриленд).
Напомним
В результате российских атак в Рождественскую ночь были обесточены потребители в четырех областях, в Одесской области - аварийные отключения.
