16:14 • 11370 просмотра
Рождественские договоренности и поздравления для Трампа: Зеленский обсудил хорошие идеи для мира с Виткоффом и Кушнером
Эксклюзив
25 декабря, 10:58 • 39100 просмотра
Число жалоб на лечение в одесской клинике "Одрекс" растет: сайт StopOdrex стал для людей последним шансом на правду
Эксклюзив
25 декабря, 09:42 • 43479 просмотра
Плюсовая температура днем и слабые морозы ночью: какой погоды ждать украинцам на Новый годPhoto
25 декабря, 09:37 • 54667 просмотра
СБУ "поздравила" россиян с Рождеством: поражены нефтяные резервуары в порту темрюк и газоперерабатывающий завод в оренбургеPhotoVideo
Эксклюзив
25 декабря, 09:14 • 28677 просмотра
Снег возвращается, но лыжный сезон запоздал: какой будет погода в Карпатах на праздники и изменятся ли цены на жилье
25 декабря, 08:33 • 22795 просмотра
Российские атаки на энергетику в Рождественскую ночь оставили без света жителей в 4 областях, в Одесской области - аварийные отключения
25 декабря, 07:30 • 17316 просмотра
Рассекреченные стенограммы разговоров путина и Буша: кремль еще в 2000-х выступал против Украины в НАТО
Эксклюзив
24 декабря, 15:03 • 61077 просмотра
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
24 декабря, 14:30 • 77483 просмотра
россия будет добиваться изменений до последней версии мирного плана, рассматриваемую как отправную точку - Bloomberg
24 декабря, 14:18 • 34467 просмотра
Съемки китайскими спутниками территории Украины и удары рф по энергетике: Зеленский заявил о взаимосвязи
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Крылатая ракета Storm Shadow
Таймс

"Путин - безжалостный убийца": сенаторы США осудили удары РФ по Украине на Рождество

Киев • УНН

 • 218 просмотра

Ряд сенаторов США выступили с совместным заявлением, осудив атаки России на украинские города на Рождество. Они подчеркнули, что Путин отказался от рождественского перемирия.

"Путин - безжалостный убийца": сенаторы США осудили удары РФ по Украине на Рождество

Ряд сенаторов США выступили с совместным заявлением, в котором осудили атаки России на Украину на Рождество. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение Комитета Сената по международным отношениям.

Подробности

Подписанты, в частности, осуждают "жестокие нападения России на Херсон, Чернигов, Харьков, Одессу, Сумы, Донецк и Кривой Рог, совершенные против невинных украинцев, собравшихся, чтобы отметить рождение Князя Мира со своими близкими в молитве".

Стоит повторить, что президент Зеленский согласился на рождественское перемирие, но Путин отказался, вместо этого он приказывает солдатам продолжать совершать жестокие преступления агрессии в один из самых святых дней христианства. ... Решение Путина начать атаки, а не прекратить огонь, является отрезвляющим напоминанием для всех нас: Путин - безжалостный убийца, который не заинтересован в мире и которому нельзя доверять

- говорится в заявлении.

Сенаторы добавили, что "вера украинцев - сильнее, чем зло, развязанное сегодня Кремлем".

Справка

Под совместным заявлением подписались сенаторы США Джин Шахин (демократ от штата Нью-Гэмпшир), член Комитета Сената по международным отношениям, Том Тиллис (республиканец от штата Северная Каролина), Джеки Розен (демократ от штата Невада), Джон Баррассо (республиканец от штата Вайоминг), Крис Кунс (демократ от штата Делавэр), Ангус Кинг (независимый, штат Мэн), Джерри Моран (республиканец от штата Канзас), Джефф Меркли (демократ от штата Орегон) и Крис Ван Холлен (демократ от штата Мэриленд).

Напомним

В результате российских атак в Рождественскую ночь были обесточены потребители в четырех областях, в Одесской области - аварийные отключения.

Атака рф на Чернигов: число пострадавших возросло до 10, среди них - трое детей25.12.25, 20:22 • 2188 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Энергетика
Война в Украине
Отключение света
Электроэнергия
Владимир Путин