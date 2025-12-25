"путін - безжальний вбивця": сенатори США засудили удари рф по Україні на Різдво

$42.150.05
Різдвяні домовленості і вітання для Трампа: Зеленський обговорив гарні ідеї для миру з Віткоффом та Кушнером
Ексклюзив
25 грудня, 10:58 • 38655 перегляди
Кількість скарг на лікування в одеській клініці "Одрекс" зростає: сайт StopOdrex став для людей останнім шансом на правду
Ексклюзив
25 грудня, 09:42 • 42989 перегляди
Плюсова температура вдень і слабкі морози вночі: якої погоди чекати українцям на Новий рікPhoto
25 грудня, 09:37 • 53994 перегляди
СБУ "привітала" росіян з Різдвом: уражено нафтові резервуари в порту темрюк і газопереробний завод в оренбурзіPhotoVideo
Ексклюзив
25 грудня, 09:14 • 28495 перегляди
Сніг повертається, але лижний сезон запізнився: якою буде погода в Карпатах на свята і чи зміняться ціни на житло
25 грудня, 08:33 • 22701 перегляди
російські атаки на енергетику у Різдвяну ніч залишили без світла жителів у 4 областях, на Одещині - аварійні відключення
25 грудня, 07:30 • 17254 перегляди
Розсекречені стенограми розмов путіна та Буша: кремль ще у 2000-х виступав проти України в НАТО
Ексклюзив
24 грудня, 15:03 • 60897 перегляди
Як не переїсти на Різдвяні свята: поради нутріціолога
24 грудня, 14:30 • 77319 перегляди
росія домагатиметься змін до останньої версії мирного плану, що розглядає як відправну точку - Bloomberg
24 грудня, 14:18 • 34418 перегляди
Зйомки китайськими супутниками території України та удари рф по енергетиці: Зеленський заявив про взаємозв'язок
Популярнi новини
Сім'я Кардаш'ян змінила формат різдвяної вечірки на сімейне святкування: фотоPhoto25 грудня, 14:14 • 14886 перегляди
Міністерка культури Тетяна Бережна стала мамоюVideo25 грудня, 15:24 • 13400 перегляди
Вимагали купити БАДи: стали відомі нові подробиці у справі злочинної групи, що тероризувала літніх українцівPhoto25 грудня, 15:38 • 5146 перегляди
Міноборони запроваджує відеофіксацію контролю якості майна ЗСУ для прозорості закупівель 25 грудня, 15:49 • 5494 перегляди
У Білому домі показали різдвяне фото Дональда і Меланії ТрампVideo16:41 • 9860 перегляди
Публікації
Кількість скарг на лікування в одеській клініці "Одрекс" зростає: сайт StopOdrex став для людей останнім шансом на правду
Ексклюзив
25 грудня, 10:58 • 38655 перегляди
Як не переїсти на Різдвяні свята: поради нутріціолога
Ексклюзив
24 грудня, 15:03 • 60897 перегляди
"Правда сильніша за тиск": сайт StopOdrex відновив роботу після блокування на вимогу клініки та отримав підтримку хостинг-провайдераPhoto24 грудня, 15:00 • 44682 перегляди
росія домагатиметься змін до останньої версії мирного плану, що розглядає як відправну точку - Bloomberg24 грудня, 14:30 • 77319 перегляди
Перевезення дітей в автокріслах: чи дотримуються українські водії встановлених правилPhoto
Ексклюзив
24 грудня, 13:26 • 62789 перегляди
УНН Lite
У Білому домі показали різдвяне фото Дональда і Меланії ТрампVideo16:41 • 9862 перегляди
Міністерка культури Тетяна Бережна стала мамоюVideo25 грудня, 15:24 • 13401 перегляди
Сім'я Кардаш'ян змінила формат різдвяної вечірки на сімейне святкування: фотоPhoto25 грудня, 14:14 • 14888 перегляди
Netflix випустив перший тизер до фільму "Гострі картузи"Video25 грудня, 09:48 • 19119 перегляди
Нову пропозицію Paramount щодо Warner Bros. великий інвестор оцінив як "недостатню"25 грудня, 08:09 • 25185 перегляди
"путін - безжальний вбивця": сенатори США засудили удари рф по Україні на Різдво

Київ • УНН

 • 62 перегляди

Низка сенаторів США виступили зі спільною заявою, засудивши атаки росії на українські міста на Різдво. Вони наголосили, що путін відмовився від різдвяного перемир'я.

"путін - безжальний вбивця": сенатори США засудили удари рф по Україні на Різдво

Низка сенаторів США виступили зі спільною заявою, в якій засудили атаки росії на Україну на Різдво. Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення Комітет Сенату з питань міжнародних відносин.

Деталі

Підписанти, зокрема, засуджують "жорстокі напади росії на Херсон, Чернігів, Харків, Одесу, Суми, Донецьк та Кривий Ріг, здійснені проти невинних українців, які зібралися, щоб відзначити народження Князя Миру зі своїми близькими в молитві".

Варто повторити, що президент Зеленський погодився на різдвяне перемир'я, але путін відмовився, натомість він наказує солдатам продовжувати вчиняти жорстокі злочини агресії в один з найсвятіших днів християнства. . ... Рішення путіна розпочати атаки, а не припинити вогонь, є відрезвляючим нагадуванням для всіх нас: путін - безжальний вбивця, який не зацікавлений у мирі і якому не можна довіряти

- йдеться у заяві.

Сенатори додали, що "віра українців - сильніша, ніж зло, розв’язане сьогодні кремлем".

Довідково

Під спільною заявою підписалися сенатори США Джин Шахін (демократка від штату Нью-Гемпшир), член Комітету Сенату з міжнародних відносин, Том Тілліс (республіканець від штату Північна Кароліна), Джекі Розен (демократ від штату Невада), Джон Баррассо (республіканець від штату Вайомінг), Кріс Кунс (демократ від штату Делавер), Ангус Кінг (ірландський, штат Мен), Джеррі Моран (республіканець від штату Канзас), Джефф Мерклі (демократ від штату Орегон) та Кріс Ван Голлен (демократ від штату Меріленд).

Нагадаємо

Внаслідок російських атак у Різдвяну ніч було знеструмлено споживачів у чотирьох областях, на Одещині - аварійні відключення.

Атака рф на Чернігів: кількість постраждалих зросла до 10, серед них - троє дітей25.12.25, 20:22 • 2148 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

