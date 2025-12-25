"путін - безжальний вбивця": сенатори США засудили удари рф по Україні на Різдво
Київ • УНН
Низка сенаторів США виступили зі спільною заявою, засудивши атаки росії на українські міста на Різдво. Вони наголосили, що путін відмовився від різдвяного перемир'я.
Низка сенаторів США виступили зі спільною заявою, в якій засудили атаки росії на Україну на Різдво. Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення Комітет Сенату з питань міжнародних відносин.
Деталі
Підписанти, зокрема, засуджують "жорстокі напади росії на Херсон, Чернігів, Харків, Одесу, Суми, Донецьк та Кривий Ріг, здійснені проти невинних українців, які зібралися, щоб відзначити народження Князя Миру зі своїми близькими в молитві".
Варто повторити, що президент Зеленський погодився на різдвяне перемир'я, але путін відмовився, натомість він наказує солдатам продовжувати вчиняти жорстокі злочини агресії в один з найсвятіших днів християнства. . ... Рішення путіна розпочати атаки, а не припинити вогонь, є відрезвляючим нагадуванням для всіх нас: путін - безжальний вбивця, який не зацікавлений у мирі і якому не можна довіряти
Сенатори додали, що "віра українців - сильніша, ніж зло, розв’язане сьогодні кремлем".
Довідково
Під спільною заявою підписалися сенатори США Джин Шахін (демократка від штату Нью-Гемпшир), член Комітету Сенату з міжнародних відносин, Том Тілліс (республіканець від штату Північна Кароліна), Джекі Розен (демократ від штату Невада), Джон Баррассо (республіканець від штату Вайомінг), Кріс Кунс (демократ від штату Делавер), Ангус Кінг (ірландський, штат Мен), Джеррі Моран (республіканець від штату Канзас), Джефф Мерклі (демократ від штату Орегон) та Кріс Ван Голлен (демократ від штату Меріленд).
Нагадаємо
Внаслідок російських атак у Різдвяну ніч було знеструмлено споживачів у чотирьох областях, на Одещині - аварійні відключення.
Атака рф на Чернігів: кількість постраждалих зросла до 10, серед них - троє дітей25.12.25, 20:22 • 2148 переглядiв