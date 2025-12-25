Угроза катастрофических наводнений и оползней: Калифорния готовится к новым штормам
Южная Калифорния готовится к новой волне штормов и дождей, что увеличивает риск наводнений и селевых потоков. Более 120 000 потребителей остались без электроснабжения, есть жертвы из-за непогоды.
Южная Калифорния находится в состоянии повышенной готовности из-за приближения очередной волны сильных штормов и дождей. Синоптики прогнозируют самые влажные рождественские дни за последние годы, что критически повышает риск возникновения масштабных наводнений и селевых потоков, особенно в районах, ранее пострадавших от лесных пожаров. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.
Из-за отсутствия растительности в зонах недавних пожаров почва не способна поглощать воду, что провоцирует стремительное движение грязи и камней. В горах Сан-Габриэль спасатели уже деблокировали автомобили, оказавшиеся в ловушке под завалами обломков. Сейчас более 120 000 потребителей по всему штату остаются без электроснабжения.
Жертвы и чрезвычайные происшествия
Непогода уже привела к трагическим последствиям:
- В Сан-Диего мужчина погиб из-за падения дерева.
- В Сакраменто заместитель шерифа стал жертвой ДТП, вызванного сложными погодными условиями.
Местные власти призывают жителей быть готовыми к срочной эвакуации, поскольку дороги во многих населенных пунктах уже превратились в реки. Ситуация осложняется тем, что новые ливни накладываются на уже заболоченную почву, что делает новые оползни практически неизбежными.
