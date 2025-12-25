$42.150.05
Рождественские договоренности и поздравления для Трампа: Зеленский обсудил хорошие идеи для мира с Виткоффом и Кушнером
25 декабря, 10:58 • 32185 просмотра
Число жалоб на лечение в одесской клинике "Одрекс" растет: сайт StopOdrex стал для людей последним шансом на правду
25 декабря, 09:42 • 35693 просмотра
Плюсовая температура днем и слабые морозы ночью: какой погоды ждать украинцам на Новый годPhoto
25 декабря, 09:37 • 43651 просмотра
СБУ "поздравила" россиян с Рождеством: поражены нефтяные резервуары в порту темрюк и газоперерабатывающий завод в оренбургеPhotoVideo
25 декабря, 09:14 • 25688 просмотра
Снег возвращается, но лыжный сезон запоздал: какой будет погода в Карпатах на праздники и изменятся ли цены на жилье
25 декабря, 08:33 • 21157 просмотра
Российские атаки на энергетику в Рождественскую ночь оставили без света жителей в 4 областях, в Одесской области - аварийные отключения
25 декабря, 07:30 • 16226 просмотра
Рассекреченные стенограммы разговоров путина и Буша: кремль еще в 2000-х выступал против Украины в НАТО
24 декабря, 15:03 • 58033 просмотра
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
24 декабря, 14:30 • 74597 просмотра
россия будет добиваться изменений до последней версии мирного плана, рассматриваемую как отправную точку - Bloomberg
24 декабря, 14:18 • 33877 просмотра
Съемки китайскими спутниками территории Украины и удары рф по энергетике: Зеленский заявил о взаимосвязи
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Угроза катастрофических наводнений и оползней: Калифорния готовится к новым штормам

Киев • УНН

 • 36 просмотра

Южная Калифорния готовится к новой волне штормов и дождей, что увеличивает риск наводнений и селевых потоков. Более 120 000 потребителей остались без электроснабжения, есть жертвы из-за непогоды.

Угроза катастрофических наводнений и оползней: Калифорния готовится к новым штормам
Фото: AP

Южная Калифорния находится в состоянии повышенной готовности из-за приближения очередной волны сильных штормов и дождей. Синоптики прогнозируют самые влажные рождественские дни за последние годы, что критически повышает риск возникновения масштабных наводнений и селевых потоков, особенно в районах, ранее пострадавших от лесных пожаров. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.

Детали

Из-за отсутствия растительности в зонах недавних пожаров почва не способна поглощать воду, что провоцирует стремительное движение грязи и камней. В горах Сан-Габриэль спасатели уже деблокировали автомобили, оказавшиеся в ловушке под завалами обломков. Сейчас более 120 000 потребителей по всему штату остаются без электроснабжения.

Жертвы и чрезвычайные происшествия

Непогода уже привела к трагическим последствиям:

  • В Сан-Диего мужчина погиб из-за падения дерева.
    • В Сакраменто заместитель шерифа стал жертвой ДТП, вызванного сложными погодными условиями.

      Местные власти призывают жителей быть готовыми к срочной эвакуации, поскольку дороги во многих населенных пунктах уже превратились в реки. Ситуация осложняется тем, что новые ливни накладываются на уже заболоченную почву, что делает новые оползни практически неизбежными.

      "Веселого Рождества": Южную Калифорнию накрыли проливные дожди, вызвав масштабные наводнения

