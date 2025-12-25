"Веселого Рождества": Южную Калифорнию накрыли проливные дожди, вызвав масштабные наводнения
Киев • УНН
Южную Калифорнию затопили проливные дожди, вызванные атмосферным речным штормом, что привело к масштабным наводнениям. Власти призвали жителей эвакуироваться и не выезжать на дороги, выдано редкое предупреждение о торнадо.
Детали
Отмечается, что власти призвали автомобилистов не выезжать на дороги, а жителей, живущих на склонах предгорий и каньонов, пострадавших от лесных пожаров, эвакуироваться.
Ливни, составлявшие 2,54 см и более осадков в час в некоторых районах, были вызваны последним атмосферным речным штормом в регионе – мощным потоком влажного воздуха из Тихого океана, который пронесся вглубь страны над районом Лос-Анджелеса
Городские власти Лос-Анджелеса призвали жителей соблюдать приказы об эвакуации. Сильные дожди сопровождались порывистым ветром, который, по словам синоптиков, вероятно, повалит деревья и линии электропередач. В верхней части гор Сьерра ожидается, что шторм приведет к сильным снегопадам.
Кроме того, синоптики выпустили редкое предупреждение о торнадо для части восточно-центрального округа Лос-Анджелес из-за мощной грозовой активности в районе города Альгамбра.
Напомним
Из-за сильных штормов и осадков в Калифорнии возникла угроза наводнений. Стихия бушует именно во время рождественских праздников, что усложняет путешествия и поездки людей.
