"Веселого Рождества": Южную Калифорнию накрыли проливные дожди, вызвав масштабные наводнения

$42.100.05
49.640.15
ukenru
Эксклюзив
24 декабря, 15:03 • 21011 просмотра
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
24 декабря, 14:30 • 30286 просмотра
россия будет добиваться изменений до последней версии мирного плана, рассматриваемую как отправную точку - Bloomberg
24 декабря, 14:18 • 20001 просмотра
Съемки китайскими спутниками территории Украины и удары рф по энергетике: Зеленский заявил о взаимосвязи
Эксклюзив
24 декабря, 13:26 • 28246 просмотра
Перевозка детей в автокреслах: соблюдают ли украинские водители установленные правилаPhoto
Эксклюзив
24 декабря, 11:46 • 34135 просмотра
Правоохранители открыли еще 5 уголовных производств по заявлениям родственников жертв и пострадавших пациентов клиники Odrex
24 декабря, 11:12 • 20194 просмотра
Воевали против Украины и пытали пленных: ГУР озвучило детали ликвидации двух российских полицейских в москве
24 декабря, 08:22 • 21210 просмотра
Президент обнародовал 20 пунктов мирного плана: что предусматривает
23 декабря, 15:52 • 36262 просмотра
Украинские военные отошли из Северска - Генштаб
23 декабря, 15:42 • 51924 просмотра
ЦИК возобновила работу Госреестра избирателей впервые с начала полномасштабного вторжения - Арахамия
Эксклюзив
23 декабря, 15:15 • 71592 просмотра
Бывший заместитель главы Госавиаслужбы Зелинский заблокировал использование транспортных самолетов армией
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−11°
1м/с
83%
765мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Нетаньяху обвиняет ХАМАС в нарушении перемирия из-за взрыва в Рафахе – Израиль обещает ответ24 декабря, 18:11 • 2812 просмотра
Атака дронов: в россии заявили о якобы сбитии 132 украинских беспилотников24 декабря, 18:29 • 2996 просмотра
Рост рубля создает новую угрозу для российской экономики - СМИ24 декабря, 20:11 • 4792 просмотра
россия установила полный контроль над продовольственным рынком беларуси - СВР Украины24 декабря, 21:59 • 6720 просмотра
Трамп теряет влияние среди американцев и в Республиканской партии - The Atlantic02:17 • 4042 просмотра
публикации
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
Эксклюзив
24 декабря, 15:03 • 21015 просмотра
"Правда сильнее давления": сайт StopOdrex возобновил работу после блокировки по требованию клиники и получил поддержку хостинг-провайдераPhoto24 декабря, 15:00 • 18099 просмотра
россия будет добиваться изменений до последней версии мирного плана, рассматриваемую как отправную точку - Bloomberg24 декабря, 14:30 • 30292 просмотра
Перевозка детей в автокреслах: соблюдают ли украинские водители установленные правилаPhoto
Эксклюзив
24 декабря, 13:26 • 28248 просмотра
Правоохранители открыли еще 5 уголовных производств по заявлениям родственников жертв и пострадавших пациентов клиники Odrex
Эксклюзив
24 декабря, 11:46 • 34137 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Франк-Вальтер Штайнмайер
Эмманюэль Макрон
Папа Лев XIV
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Франция
Калифорния
Европа
Реклама
УНН Lite
Санта-Клаус начал путешествие по миру для доставки подарков: отслеживание маршрутаVideo24 декабря, 14:00 • 12609 просмотра
Audi сняла праздничное стоп-моушн видео с модельками машинVideo24 декабря, 06:59 • 24163 просмотра
Долгожданное возвращение: Marvel представила первый трейлер фильма "Мстители: Судный день"Video23 декабря, 20:27 • 12311 просмотра
Сериал "Очень странные дела" побил собственный рекорд просмотров финальным сезономVideo23 декабря, 09:59 • 38002 просмотра
Новая теория предполагает одного подозреваемого в двух ужасных делах США об убийствах "Зодиака" и "Черной Георгины"Video23 декабря, 08:10 • 34016 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
The Washington Post
Хранитель
Отопление

"Веселого Рождества": Южную Калифорнию накрыли проливные дожди, вызвав масштабные наводнения

Киев • УНН

 • 346 просмотра

Южную Калифорнию затопили проливные дожди, вызванные атмосферным речным штормом, что привело к масштабным наводнениям. Власти призвали жителей эвакуироваться и не выезжать на дороги, выдано редкое предупреждение о торнадо.

"Веселого Рождества": Южную Калифорнию накрыли проливные дожди, вызвав масштабные наводнения

Южную Калифорнию затопили проливные дожди, вызвав масштабные наводнения. Об этом сообщает Reuters, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что власти призвали автомобилистов не выезжать на дороги, а жителей, живущих на склонах предгорий и каньонов, пострадавших от лесных пожаров, эвакуироваться.

Ливни, составлявшие 2,54 см и более осадков в час в некоторых районах, были вызваны последним атмосферным речным штормом в регионе – мощным потоком влажного воздуха из Тихого океана, который пронесся вглубь страны над районом Лос-Анджелеса

- говорится в сообщении.

Городские власти Лос-Анджелеса призвали жителей соблюдать приказы об эвакуации. Сильные дожди сопровождались порывистым ветром, который, по словам синоптиков, вероятно, повалит деревья и линии электропередач. В верхней части гор Сьерра ожидается, что шторм приведет к сильным снегопадам.

Кроме того, синоптики выпустили редкое предупреждение о торнадо для части восточно-центрального округа Лос-Анджелес из-за мощной грозовой активности в районе города Альгамбра.

Напомним

Из-за сильных штормов и осадков в Калифорнии возникла угроза наводнений. Стихия бушует именно во время рождественских праздников, что усложняет путешествия и поездки людей.

Рождественский коллапс в Калифорнии: мощные штормы и угроза наводнений сорвали праздничные поездки миллионов23.12.25, 20:55 • 3886 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Новости МираПроисшествия
Ураган в США
Калифорния
Лос-Анджелес