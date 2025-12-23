Рождественский коллапс в Калифорнии: мощные штормы и угроза наводнений сорвали праздничные поездки миллионов

Калифорния оказалась под ударом серии зимних штормов, которые принесли в штат аномальные осадки и шквалистый ветер. Стихия поразила регион именно в пик рождественских поездок, заблокировав магистрали и заставив тысячи людей эвакуироваться. Синоптики предупреждают о критической опасности оползней и разрушения инфраструктуры. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

По данным Национальной метеорологической службы, в Южной Калифорнии ожидается до 15 сантиметров осадков в течение ближайших трех дней. В горах Сьерра-Невада прогнозируют выпадение до 2,5 метров снега. Метеоролог Центра прогнозирования погоды США Питер Маллинакс характеризует ситуацию как чрезвычайную.

Это худшее, что только может быть. В Калифорнии будет очень тяжелый Сочельник и Рождество

Помимо дождей, штат страдает от ветра со скоростью до 112 километров в час, что приводит к массовому падению деревьев и обрывам линий электропередач. Под угрозой наводнения сейчас находятся около 41 миллиона человек в Калифорнии и Неваде.

Власти округа Лос-Анджелес объявили обязательную эвакуацию для жителей районов, пострадавших от недавних лесных пожаров, поскольку насыщенная влагой почва потеряла стабильность. Специалисты предостерегают от любых поездок в зоне риска.

Это не тот день, когда хочется бороться с опасными для жизни каменистыми и селевыми потоками