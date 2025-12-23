Рождественский коллапс в Калифорнии: мощные штормы и угроза наводнений сорвали праздничные поездки миллионов
Калифорнию накрыли сильные зимние штормы, которые принесли аномальные осадки и шквалистый ветер, сорвав рождественские поездки миллионов. Власти объявили эвакуацию, синоптики предупреждают о критической опасности оползней и разрушения инфраструктуры.
Калифорния оказалась под ударом серии зимних штормов, которые принесли в штат аномальные осадки и шквалистый ветер. Стихия поразила регион именно в пик рождественских поездок, заблокировав магистрали и заставив тысячи людей эвакуироваться. Синоптики предупреждают о критической опасности оползней и разрушения инфраструктуры. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
По данным Национальной метеорологической службы, в Южной Калифорнии ожидается до 15 сантиметров осадков в течение ближайших трех дней. В горах Сьерра-Невада прогнозируют выпадение до 2,5 метров снега. Метеоролог Центра прогнозирования погоды США Питер Маллинакс характеризует ситуацию как чрезвычайную.
Это худшее, что только может быть. В Калифорнии будет очень тяжелый Сочельник и Рождество
Помимо дождей, штат страдает от ветра со скоростью до 112 километров в час, что приводит к массовому падению деревьев и обрывам линий электропередач. Под угрозой наводнения сейчас находятся около 41 миллиона человек в Калифорнии и Неваде.
Эвакуация и транспортный паралич
Власти округа Лос-Анджелес объявили обязательную эвакуацию для жителей районов, пострадавших от недавних лесных пожаров, поскольку насыщенная влагой почва потеряла стабильность. Специалисты предостерегают от любых поездок в зоне риска.
Это не тот день, когда хочется бороться с опасными для жизни каменистыми и селевыми потоками
Ситуация усугубляется тем, что второй шторм ожидается уже в четверг, что усилит нагрузку на дренажные системы и энергосети. Сильный ветер также начал влиять на авиасообщение, вызывая массовые задержки и отмены рейсов в крупных аэропортах региона.
