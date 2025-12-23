Рождественский коллапс в Калифорнии: мощные штормы и угроза наводнений сорвали праздничные поездки миллионов

$42.150.10
15:52 • 6412 просмотра
Украинские военные отошли из Северска - Генштаб
15:42 • 11036 просмотра
ЦИК возобновила работу Госреестра избирателей впервые с начала полномасштабного вторжения - Арахамия
Эксклюзив
15:15 • 15628 просмотра
Бывший заместитель главы Госавиаслужбы Зелинский заблокировал использование транспортных самолетов армией
23 декабря, 12:03 • 24980 просмотра
Сколько стоит комфортный зимний отдых в Буковеле и поблизости: обзор цен на жильеPhoto
23 декабря, 11:41 • 20918 просмотра
Гарантии безопасности, восстановление и рамки для окончания войны: Зеленский получил отчет Умерова и Гнатова после Майами о подготовленных драфтах
23 декабря, 11:27 • 26315 просмотра
Рождество в Украине 2025: как праздновать, что нельзя делать, будет ли выходной
Эксклюзив
23 декабря, 10:40 • 16087 просмотра
"Правда глаза колет"? Родственники умерших пациентов заявили, что клиника заблокировала сайт StopOdrexPhoto
23 декабря, 08:27 • 17201 просмотра
Атака рф почти полностью оставила без света три области, перебои еще в семи, аварийные отключения в большинстве регионов - энергетики
Эксклюзив
23 декабря, 06:30 • 22704 просмотра
Зеленский в этом году совершил более 50 заграничных визитов
22 декабря, 19:00 • 38288 просмотра
Должно быть справедливо и корректно: Зеленский анонсировал изменения в календарь праздничных и особых дней
Популярные новости
путину не интересны компромиссы, уступки со стороны Украины его не остановят - экс-глава Госдепа США Блинкен23 декабря, 09:33 • 7928 просмотра
Сериал "Очень странные дела" побил собственный рекорд просмотров финальным сезономVideo23 декабря, 09:59 • 18690 просмотра
Экономика рф позволяет кремлю продолжать войну против Украины и обогащаться на этом - ЦПД23 декабря, 12:12 • 16848 просмотра
Агент НАБУ оказался гражданином рф, который сидел за мошенничество – экс-глава судебной администрации раскрыл детали громкого уголовного дела14:45 • 7756 просмотра
Пугающая закономерность: что объединяет истории пациентов Odrex и зачем клиника пытается "закрыть им рты"Photo14:58 • 12970 просмотра
Бывший заместитель главы Госавиаслужбы Зелинский заблокировал использование транспортных самолетов армией
Эксклюзив
15:15 • 15623 просмотра
Пугающая закономерность: что объединяет истории пациентов Odrex и зачем клиника пытается "закрыть им рты"Photo14:58 • 13100 просмотра
Сколько стоит комфортный зимний отдых в Буковеле и поблизости: обзор цен на жильеPhoto23 декабря, 12:03 • 24975 просмотра
Рождество в Украине 2025: как праздновать, что нельзя делать, будет ли выходной23 декабря, 11:27 • 26312 просмотра
Креатура вице-премьера Кулебы в кресле главы Госавиаслужбы - продолжение пророссийского курса вместо перезагрузки отрасли?
Эксклюзив
22 декабря, 14:35 • 88342 просмотра
Рождественский коллапс в Калифорнии: мощные штормы и угроза наводнений сорвали праздничные поездки миллионов

Киев • УНН

 • 10 просмотра

Калифорнию накрыли сильные зимние штормы, которые принесли аномальные осадки и шквалистый ветер, сорвав рождественские поездки миллионов. Власти объявили эвакуацию, синоптики предупреждают о критической опасности оползней и разрушения инфраструктуры.

Рождественский коллапс в Калифорнии: мощные штормы и угроза наводнений сорвали праздничные поездки миллионов
Фото: Bloomberg

Калифорния оказалась под ударом серии зимних штормов, которые принесли в штат аномальные осадки и шквалистый ветер. Стихия поразила регион именно в пик рождественских поездок, заблокировав магистрали и заставив тысячи людей эвакуироваться. Синоптики предупреждают о критической опасности оползней и разрушения инфраструктуры. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Подробности

По данным Национальной метеорологической службы, в Южной Калифорнии ожидается до 15 сантиметров осадков в течение ближайших трех дней. В горах Сьерра-Невада прогнозируют выпадение до 2,5 метров снега. Метеоролог Центра прогнозирования погоды США Питер Маллинакс характеризует ситуацию как чрезвычайную.

Это худшее, что только может быть. В Калифорнии будет очень тяжелый Сочельник и Рождество 

– сказал Маллинакс.

Помимо дождей, штат страдает от ветра со скоростью до 112 километров в час, что приводит к массовому падению деревьев и обрывам линий электропередач. Под угрозой наводнения сейчас находятся около 41 миллиона человек в Калифорнии и Неваде.

Эвакуация и транспортный паралич

Власти округа Лос-Анджелес объявили обязательную эвакуацию для жителей районов, пострадавших от недавних лесных пожаров, поскольку насыщенная влагой почва потеряла стабильность. Специалисты предостерегают от любых поездок в зоне риска.

Сильная непогода обрушилась на штат Вашингтон: из-за прорыва дамбы объявлена эвакуация населения16.12.25, 11:45 • 5250 просмотров

Это не тот день, когда хочется бороться с опасными для жизни каменистыми и селевыми потоками 

– подчеркнул Маллинакс.

Ситуация усугубляется тем, что второй шторм ожидается уже в четверг, что усилит нагрузку на дренажные системы и энергосети. Сильный ветер также начал влиять на авиасообщение, вызывая массовые задержки и отмены рейсов в крупных аэропортах региона.

Дубай и Абу-Даби охватили сильные ливни: полиция призвала водителей и пешеходов к осторожности19.12.25, 10:20 • 3401 просмотр

Степан Гафтко

