Сильная непогода обрушилась на штат Вашингтон: из-за прорыва дамбы объявлена эвакуация населения

Фото: Pixabay

Из-за прорыва дамбы в американском штате Вашингтон, вызванного сильным дождем, был издан приказ об эвакуации населения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Национальная метеорологическая служба заявила, что предупреждение о наводнении, связанное с прорывом дамбы, будет оставаться в силе по меньшей мере до 21:00 (05:00 по Гринвичу во вторник).

В то же время местные власти уже несколько дней подряд выражают обеспокоенность по поводу прорывов дамбы, поскольку проливные дожди охватили большую часть северо-западного побережья Тихого океана.

Параллельно в сети появилось видео последствий прорыва дамбы, из-за чего была объявлена эвакуация.

Напомним

