Сильная непогода обрушилась на штат Вашингтон: из-за прорыва дамбы объявлена эвакуация населения

$42.250.05
49.650.19
ukenru
08:50 • 2296 просмотра
Новогодний стол–2026 подорожал почти на 11%: сколько будет стоить праздничное меню
08:08 • 7766 просмотра
Генпрокурор Кравченко сообщил о найденном оружии, новых доказательствах и дополнительной квалификации по делу об убийстве Андрея ПарубияVideo
08:00 • 9008 просмотра
Предложение не вечно: Politico узнало детали о предлагаемых США гарантиях безопасности для Украины, "подобных статье 5" НАТО
16 декабря, 03:55 • 13832 просмотра
"Наши переговорные команды встретятся в США в ближайшее время" - Зеленский назвал следующие шаги в переговорах
16 декабря, 02:54 • 22606 просмотра
Зеленский раскрыл последствия отказа РФ от мирного плана Трампа
16 декабря, 02:00 • 18678 просмотра
ЕС готовит новый пакет санкций против России и обеспечит две трети финансовых потребностей Украины - Еврокомиссия
16 декабря, 01:30 • 17549 просмотра
"Ни де-юре, ни де-факто мы признавать Донбасс российским не будем" - Зеленский
16 декабря, 00:23 • 16136 просмотра
Президент Украины готов к выборам при условии прекращения огня, референдум по территориям пока не рассматривается
16 декабря, 00:04 • 12131 просмотра
Зеленский: Украина и США поддерживают идею перемирия на Рождество, все зависит от России
15 декабря, 21:58 • 10870 просмотра
Следующие переговоры Украины и США могут состояться в Майами на этой неделе
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+3°
2м/с
92%
757мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
российские войска продвинулись в Гуляйполе - DeepState16 декабря, 00:35 • 18879 просмотра
Китай забирает у Японии последних панд: страна впервые за 50 лет останется без этих больших животных16 декабря, 03:17 • 11735 просмотра
США готовы к военному ответу в случае повторной агрессии РФ против Украины - Туск16 декабря, 03:38 • 8888 просмотра
Сын режиссера Роба Райнера арестован за убийство родителей04:06 • 7484 просмотра
«Коалиция решительных» разработала планы размещения войск в Украине – Стармер04:19 • 14810 просмотра
публикации
Войско рискует остаться без двух боевых вертолетов: арестованное СБУ вооружение Ми-8МТ может получить повреждения из-за неправильного храненияPhoto
Эксклюзив
15 декабря, 13:38 • 53968 просмотра
Как избежать или уменьшить риск ДТП: в патрульной полиции дали советы15 декабря, 13:34 • 50039 просмотра
Борьба за справедливость: семьи умерших и бывшие пациенты создали сайт Stop Odrex для сбора историй и взаимной поддержкиPhoto15 декабря, 11:52 • 56686 просмотра
Необычные рецепты какао, которые согреют в холодные зимние вечераPhoto13 декабря, 16:20 • 103700 просмотра
Как подключить телефон к телевизору: самые простые способы13 декабря, 12:38 • 121875 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Фридрих Мерц
Дональд Туск
Кир Стармер
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Берлин
Польша
Европа
Реклама
УНН Lite
Мультфильм "Зверополис 2" в третий раз возглавил прокат, собрав 1,14 миллиарда долларов14 декабря, 19:02 • 34413 просмотра
Разъяренные фанаты в Индии забросали стадион стульями и бутылками из-за короткого визита МессиVideo13 декабря, 11:42 • 51691 просмотра
От выпивки до черных поясов: пьяного енота из США подозревают в ограблении магазина карате13 декабря, 11:26 • 52216 просмотра
В США обнародовали новые фото из поместья Эпштейна, где фигурирует ТрампVideo13 декабря, 09:00 • 56150 просмотра
Clair Obscur: Expedition 33 стала игрой года The Game Awards 2025: полный список победителейVideo12 декабря, 12:55 • 90899 просмотра
Актуальное
Техника
Шахед-136
Coca-Cola
The New York Times
Фильм

Сильная непогода обрушилась на штат Вашингтон: из-за прорыва дамбы объявлена эвакуация населения

Киев • УНН

 • 356 просмотра

Прорыв дамбы в американском штате Вашингтон из-за сильного дождя привел к приказу об эвакуации населения. Предупреждение о наводнении будет действовать как минимум до 21:00, поскольку проливные дожди охватили северо-западное побережье Тихого океана.

Сильная непогода обрушилась на штат Вашингтон: из-за прорыва дамбы объявлена эвакуация населения
Фото: Pixabay

Из-за прорыва дамбы в американском штате Вашингтон, вызванного сильным дождем, был издан приказ об эвакуации населения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Национальная метеорологическая служба заявила, что предупреждение о наводнении, связанное с прорывом дамбы, будет оставаться в силе по меньшей мере до 21:00 (05:00 по Гринвичу во вторник).

В то же время местные власти уже несколько дней подряд выражают обеспокоенность по поводу прорывов дамбы, поскольку проливные дожди охватили большую часть северо-западного побережья Тихого океана.

Параллельно в сети появилось видео последствий прорыва дамбы, из-за чего была объявлена эвакуация.

Напомним

В начале декабря Грецию охватил шторм "Байрон", что привело к закрытию школ, значительным наводнениям и нарушениям в работе общественных служб.

Евгений Устименко

Новости МираПогода и окружающая среда
Ураган в США
Reuters
Греция