Сильная непогода обрушилась на штат Вашингтон: из-за прорыва дамбы объявлена эвакуация населения
Киев • УНН
Прорыв дамбы в американском штате Вашингтон из-за сильного дождя привел к приказу об эвакуации населения. Предупреждение о наводнении будет действовать как минимум до 21:00, поскольку проливные дожди охватили северо-западное побережье Тихого океана.
Из-за прорыва дамбы в американском штате Вашингтон, вызванного сильным дождем, был издан приказ об эвакуации населения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Национальная метеорологическая служба заявила, что предупреждение о наводнении, связанное с прорывом дамбы, будет оставаться в силе по меньшей мере до 21:00 (05:00 по Гринвичу во вторник).
В то же время местные власти уже несколько дней подряд выражают обеспокоенность по поводу прорывов дамбы, поскольку проливные дожди охватили большую часть северо-западного побережья Тихого океана.
Параллельно в сети появилось видео последствий прорыва дамбы, из-за чего была объявлена эвакуация.
