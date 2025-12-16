Сильна негода обрушилась на штат Вашингтон: через прорив дамби оголошено евакуацію населення
Київ • УНН
Прорив дамби в американському штаті Вашингтон через сильний дощ призвів до наказу про евакуацію населення. Попередження про повінь діятиме щонайменше до 21:00, оскільки проливні дощі охопили північно-західне узбережжя Тихого океану.
Через прорив дамби у американському штаті Вашингтон, яку спричинив сильний дощ, було видано наказ про евакуацію населення. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
Національна метеорологічна служба заявила, що попередження про повінь, пов'язане з проривом дамби, залишатиметься в силі щонайменше до 21:00 (05:00 за Гринвічем у вівторок).
Водночас місцева влада вже кілька днів поспіль висловлює занепокоєння щодо проривів дамби, оскільки проливні дощі охопили велику частину північно-західного узбережжя Тихого океану.
Паралельно в мережі з’явилось відео наслідків прориву дамби, через що було оголошено евакуацію.
Нагадаємо
