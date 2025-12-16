Сильна негода обрушилась на штат Вашингтон: через прорив дамби оголошено евакуацію населення

Фото: Pixabay

Через прорив дамби у американському штаті Вашингтон, яку спричинив сильний дощ, було видано наказ про евакуацію населення. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Національна метеорологічна служба заявила, що попередження про повінь, пов'язане з проривом дамби, залишатиметься в силі щонайменше до 21:00 (05:00 за Гринвічем у вівторок).

Водночас місцева влада вже кілька днів поспіль висловлює занепокоєння щодо проривів дамби, оскільки проливні дощі охопили велику частину північно-західного узбережжя Тихого океану.

Паралельно в мережі з’явилось відео наслідків прориву дамби, через що було оголошено евакуацію.

Нагадаємо

На початку грудня Грецію охопив шторм "Байрон", що призвело до закриття шкіл, значних повеней та порушень у роботі громадських служб.