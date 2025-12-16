$42.250.05
08:50 • 1734 перегляди
Новорічний стіл–2026 подорожчав майже на 11%: скільки коштуватиме святкове меню
08:08 • 6246 перегляди
Генпрокурор Кравченко повідомив про знайдену зброю, нові докази та додаткову кваліфікацію у справі про вбивство Андрія ПарубіяVideo
08:00 • 7610 перегляди
Пропозиція не вічна: Politico дізналося деталі щодо пропонованих США гарантій безпеки для України, "подібних до статті 5" НАТО
03:55 • 13180 перегляди
"Наші перемовні команди зустрінуться в США найближчим часом" - Зеленський назвав наступні кроки у переговорах
16 грудня, 02:54 • 22074 перегляди
Зеленський розкрив наслідки відмови рф від мирного плану Трампа
16 грудня, 02:00 • 18417 перегляди
ЄС готує новий пакет санкцій проти росії та забезпечить дві третини фінансових потреб України - Єврокомісія
16 грудня, 01:30 • 17378 перегляди
"Ні де-юре, ні де-факто ми визнавати Донбас російським не будемо" - Зеленський
16 грудня, 00:23 • 16082 перегляди
Президент України готовий до виборів за умови припинення вогню, референдум щодо територій поки не розглядається
16 грудня, 00:04 • 12101 перегляди
Зеленський: Україна та США підтримують ідею перемир’я на Різдво, все залежить від росії
15 грудня, 21:58 • 10852 перегляди
Наступні переговори України та США можуть відбутися в Маямі цього тижня
Сильна негода обрушилась на штат Вашингтон: через прорив дамби оголошено евакуацію населення

Київ • УНН

 • 76 перегляди

Прорив дамби в американському штаті Вашингтон через сильний дощ призвів до наказу про евакуацію населення. Попередження про повінь діятиме щонайменше до 21:00, оскільки проливні дощі охопили північно-західне узбережжя Тихого океану.

Сильна негода обрушилась на штат Вашингтон: через прорив дамби оголошено евакуацію населення
Фото: Pixabay

Через прорив дамби у американському штаті Вашингтон, яку спричинив сильний дощ, було видано наказ про евакуацію населення. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Національна метеорологічна служба заявила, що попередження про повінь, пов'язане з проривом дамби, залишатиметься в силі щонайменше до 21:00 (05:00 за Гринвічем у вівторок).

Водночас місцева влада вже кілька днів поспіль висловлює занепокоєння щодо проривів дамби, оскільки проливні дощі охопили велику частину північно-західного узбережжя Тихого океану.

Паралельно в мережі з’явилось відео наслідків прориву дамби, через що було оголошено евакуацію.

Нагадаємо

На початку грудня Грецію охопив шторм "Байрон", що призвело до закриття шкіл, значних повеней та порушень у роботі громадських служб.

Євген Устименко

Новини СвітуПогода та довкілля
Ураган в США
Reuters
Греція