Різдвяний колапс у Каліфорнії: потужні шторми та загроза повеней зірвали святкові подорожі мільйонів

Київ • УНН

 • 864 перегляди

Каліфорнію накрили сильні зимові шторми, які принесли аномальні опади та шквалистий вітер, зірвавши різдвяні подорожі мільйонів. Влада оголосила евакуацію, синоптики попереджають про критичну небезпеку зсувів ґрунту та руйнування інфраструктури.

Різдвяний колапс у Каліфорнії: потужні шторми та загроза повеней зірвали святкові подорожі мільйонів
Фото: Bloomberg

Каліфорнія опинилася під ударом серії зимових штормів, які принесли до штату аномальні опади та шквалистий вітер. Стихія вразила регіон саме у пік різдвяних поїздок, заблокувавши магістралі та змусивши тисячі людей евакуюватися. Синоптики попереджають про критичну небезпеку зсувів ґрунту та руйнування інфраструктури. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

За даними Національної метеорологічної служби, у Південній Каліфорнії очікується до 15 сантиметрів опадів протягом найближчих трьох днів. У горах Сьєрра-Невада прогнозують випадання до 2,5 метрів снігу. Метеоролог Центру прогнозування погоди США Пітер Маллінакс характеризує ситуацію як надзвичайну.

Це найгірше, що тільки може бути. У Каліфорнії буде дуже важкий Святвечір і Різдво 

– сказав Маллінакс.

Окрім дощів, штат потерпає від вітру зі швидкістю до 112 кілометрів на годину, що спричиняє масове падіння дерев та обриви ліній електропередач. Під загрозою повені зараз перебувають близько 41 мільйона людей у Каліфорнії та Неваді.

Евакуація та транспортний параліч

Влада округу Лос-Анджелес оголосила обов'язкову евакуацію для мешканців районів, що постраждали від нещодавніх лісових пожеж, оскільки насичений вологою ґрунт втратив стабільність. Фахівці застерігають від будь-яких поїздок у зоні ризику.

Це не той день, коли хочеться боротися з небезпечними для життя кам’янистими та селевими потоками 

– підкреслив Маллінакс.

Ситуація ускладнюється тим, що другий шторм очікується вже у четвер, що посилить навантаження на дренажні системи та енергомережі. Сильний вітер також почав впливати на авіасполучення, спричиняючи масові затримки та скасування рейсів у великих аеропортах регіону.

Степан Гафтко

