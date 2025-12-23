Різдвяний колапс у Каліфорнії: потужні шторми та загроза повеней зірвали святкові подорожі мільйонів

Каліфорнія опинилася під ударом серії зимових штормів, які принесли до штату аномальні опади та шквалистий вітер. Стихія вразила регіон саме у пік різдвяних поїздок, заблокувавши магістралі та змусивши тисячі людей евакуюватися. Синоптики попереджають про критичну небезпеку зсувів ґрунту та руйнування інфраструктури. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

За даними Національної метеорологічної служби, у Південній Каліфорнії очікується до 15 сантиметрів опадів протягом найближчих трьох днів. У горах Сьєрра-Невада прогнозують випадання до 2,5 метрів снігу. Метеоролог Центру прогнозування погоди США Пітер Маллінакс характеризує ситуацію як надзвичайну.

Це найгірше, що тільки може бути. У Каліфорнії буде дуже важкий Святвечір і Різдво

Окрім дощів, штат потерпає від вітру зі швидкістю до 112 кілометрів на годину, що спричиняє масове падіння дерев та обриви ліній електропередач. Під загрозою повені зараз перебувають близько 41 мільйона людей у Каліфорнії та Неваді.

Влада округу Лос-Анджелес оголосила обов'язкову евакуацію для мешканців районів, що постраждали від нещодавніх лісових пожеж, оскільки насичений вологою ґрунт втратив стабільність. Фахівці застерігають від будь-яких поїздок у зоні ризику.

Це не той день, коли хочеться боротися з небезпечними для життя кам’янистими та селевими потоками