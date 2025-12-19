Дубай та Абу-Дабі охопили сильні зливи: поліція закликала водіїв і пішоходів до обережності
Київ • УНН
В еміратах Дубай та Абу-Дабі вирують сильні дощі та грози, спричиняючи затори та ДТП. Поліція закликає водіїв та пішоходів бути обережними на дорогах.
У еміратах Дубай і Абу-Дабі, що входять до Об’єднаних Арабських Еміратів вирують сильні дощі і грози. Поліція закликала водіїв і пішоходів бути обережними на дорогах, повідомляє УНН з посиланням на Gulf News.
Деталі
Також сильні дощі залили вулиці в Аль-Маджазі (емірат Шардж), що спричинило незручності для пішоходів та водіїв. Також водіям рекомендується стежити за ситуацією на дорогах Дубая і Шарджі в режимі реального часу за допомогою Google Maps - повідомляється про затори і ДТП поблизу міжнародного аеропорту Дубая, Хай Аль Нахда, Мувафджа, Аль Мамзар і автовокзалу Мувайлех в Шарджі.
Паралельно в мережі з’явились кадри затоплених вулиць міст Об’єднаних Арабських Еміратів.
Крім того, поліція Умм-аль-Кувейну оголосила про тимчасове закриття двох виїздів на шосе Шейха Мохаммеда бін Заїда, оскільки нестабільна погода продовжує впливати на емірат.
Нагадаємо
На початку грудня сильний шторм під назвою "Байрон" обрушився на Грецію. Це призвело до закриття шкіл, значних повеней та порушень у роботі громадських служб.