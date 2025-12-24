Південній Каліфорнії загрожує різдвяна повінь через потужний зимовий шторм

$42.100.05
Ексклюзив
15:03 • 2674 перегляди
Як не переїсти на Різдвяні свята: поради нутріціолога
14:30 • 3568 перегляди
Ексклюзив
11:46 • 17675 перегляди
Правоохоронці відкрили ще 5 кримінальних проваджень за заявами родичів жертв та постраждалих пацієнтів клініки Odrex
14:18 • 4532 перегляди
24 грудня, 08:22 • 16922 перегляди
Президент оприлюднив 20 пунктів мирного плану: що передбачає
Ексклюзив
13:26 • 9956 перегляди
Перевезення дітей в автокріслах: чи дотримуються українські водії встановлених правилPhoto
Ексклюзив
11:46 • 17675 перегляди
Правоохоронці відкрили ще 5 кримінальних проваджень за заявами родичів жертв та постраждалих пацієнтів клініки Odrex
11:12 • 14350 перегляди
Воювали проти України і катували полонених: ГУР озвучило деталі ліквідації двох російських поліцейських в москві
24 грудня, 08:22 • 16922 перегляди
Президент оприлюднив 20 пунктів мирного плану: що передбачає
23 грудня, 15:52 • 33670 перегляди
Українські військові відійшли з Сіверська - Генштаб
23 грудня, 15:42 • 49238 перегляди
ЦВК відновила роботу Держреєстру виборців вперше з початку повномасштабного вторгнення - Арахамія
Ексклюзив
23 грудня, 15:15 • 67539 перегляди
Колишній заступник голови Державіаслужби Зелінський заблокував використання транспортних літаків армією
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Популярнi новини
Обходять Коростень: 15 поїздів змінюють рух напередодні Святвечора24 грудня, 06:43 • 9240 перегляди
Audi зняла святкове стоп-моушн відео з модельками машинVideo24 грудня, 06:59 • 18318 перегляди
Кількість росіян, які підтримують війну, впала до історичного мінімуму - начальник ЦПД Коваленко24 грудня, 07:35 • 18470 перегляди
Посол США при НАТО: "Переговори є продуктивними, але атаки рф по Україні говорять самі за себе"24 грудня, 08:30 • 6486 перегляди
Графіки не діють: Укренерго підтвердило аварійні відключення світла в кількох областях24 грудня, 09:23 • 8222 перегляди
Як не переїсти на Різдвяні свята: поради нутріціолога
Ексклюзив
15:03 • 2664 перегляди
"Правда сильніша за тиск": сайт StopOdrex відновив роботу після блокування на вимогу клініки та отримав підтримку хостинг-провайдераPhoto15:00 • 1900 перегляди
росія домагатиметься змін до останньої версії мирного плану, що розглядає як відправну точку - Bloomberg14:30 • 3556 перегляди
Перевезення дітей в автокріслах: чи дотримуються українські водії встановлених правилPhoto
Ексклюзив
13:26 • 9948 перегляди
Правоохоронці відкрили ще 5 кримінальних проваджень за заявами родичів жертв та постраждалих пацієнтів клініки Odrex
Ексклюзив
11:46 • 17671 перегляди
Санта-Клаус розпочав подорож світом для доставки подарунків: відстеження маршрутуVideo14:00 • 2052 перегляди
Audi зняла святкове стоп-моушн відео з модельками машинVideo24 грудня, 06:59 • 18337 перегляди
Довгоочікуване повернення: Marvel презентувала перший трейлер фільму "Месники: Судний день"Video23 грудня, 20:27 • 8040 перегляди
Серіал "Дивні дива" побив власний рекорд переглядів фінальним сезономVideo23 грудня, 09:59 • 33769 перегляди
Нова теорія припускає єдиного підозрюваного у двох жахливих справах США про вбивства "Зодіака" та "Чорної Жоржини"Video23 грудня, 08:10 • 30670 перегляди
Південній Каліфорнії загрожує різдвяна повінь через потужний зимовий шторм

Київ • УНН

 • 8 перегляди

Через сильні шторми та опади у Каліфорнії загроза повеней. Стихія лютує саме під час різдвяних свят, що ускладнює мандрівки та поїздки людей.

Південній Каліфорнії загрожує різдвяна повінь через потужний зимовий шторм

Мешканці Південної Каліфорнії готуються до сильного зимового шторму, який може спричинити небезпечні повені, а також кам’яні й селеві зсуви. Синоптики попереджають про загрозу для життя, майна та можливі перебої в роботі транспорту напередодні Різдва. Про це повідомляє УНН з посиланням на Bloomberg.

Деталі

За даними Національної метеорологічної служби США, у деяких районах регіону інтенсивність опадів може сягати 1,5 дюйма на годину. До 22:00 за місцевим часом, у передгір’ях та горах на південь від Пойнт-Концепшн, зокрема в районах Лос-Анджелеса та Санта-Барбари, прогнозують до дев’яти дюймів опадів (25 сантиметрів) у передгір'ях та горах.

Дощі триватимуть у четвер, на Різдво, і до п’ятниці загальна кількість опадів у регіоні може сягнути 14 дюймів (35 сантиметрів).

Очікуються сильні, широкомасштабні раптові повені. Життя та майно перебувають у великій небезпеці

– йдеться у прогнозі Центру прогнозування погоди США в середу рано вранці.

За інформацією AccuWeather, прибережні райони Південної Каліфорнії можуть протягом одного-трьох днів, отримати таку кількість опадів, яка зазвичай випадає за кілька місяців. У зв’язку з цим деяким мешканцям округу Лос-Анджелес уже наказали евакуюватися з територій, вразливих до зсувів.

Чиновники попередили про можливі перекриття доріг, затримки в аеропортах та скасування авіарейсів, а синоптики закликали водіїв бути обережними та не намагатися проїжджати затопленими ділянками доріг.

Нагадаємо

Каліфорнія опинилася під ударом серії зимових штормів, які принесли до штату аномальні опади та шквалистий вітер. Стихія вразила регіон саме у пік різдвяних поїздок, заблокувавши магістралі та змусивши тисячі людей евакуюватися.

Алла Кіосак

Новини СвітуПогода та довкілля
Ураган в США
Bloomberg
Каліфорнія
Лос-Анджелес