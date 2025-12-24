Південній Каліфорнії загрожує різдвяна повінь через потужний зимовий шторм
Київ • УНН
Через сильні шторми та опади у Каліфорнії загроза повеней. Стихія лютує саме під час різдвяних свят, що ускладнює мандрівки та поїздки людей.
Мешканці Південної Каліфорнії готуються до сильного зимового шторму, який може спричинити небезпечні повені, а також кам’яні й селеві зсуви. Синоптики попереджають про загрозу для життя, майна та можливі перебої в роботі транспорту напередодні Різдва. Про це повідомляє УНН з посиланням на Bloomberg.
Деталі
За даними Національної метеорологічної служби США, у деяких районах регіону інтенсивність опадів може сягати 1,5 дюйма на годину. До 22:00 за місцевим часом, у передгір’ях та горах на південь від Пойнт-Концепшн, зокрема в районах Лос-Анджелеса та Санта-Барбари, прогнозують до дев’яти дюймів опадів (25 сантиметрів) у передгір'ях та горах.
Дощі триватимуть у четвер, на Різдво, і до п’ятниці загальна кількість опадів у регіоні може сягнути 14 дюймів (35 сантиметрів).
Очікуються сильні, широкомасштабні раптові повені. Життя та майно перебувають у великій небезпеці
За інформацією AccuWeather, прибережні райони Південної Каліфорнії можуть протягом одного-трьох днів, отримати таку кількість опадів, яка зазвичай випадає за кілька місяців. У зв’язку з цим деяким мешканцям округу Лос-Анджелес уже наказали евакуюватися з територій, вразливих до зсувів.
Чиновники попередили про можливі перекриття доріг, затримки в аеропортах та скасування авіарейсів, а синоптики закликали водіїв бути обережними та не намагатися проїжджати затопленими ділянками доріг.
Нагадаємо
Каліфорнія опинилася під ударом серії зимових штормів, які принесли до штату аномальні опади та шквалистий вітер. Стихія вразила регіон саме у пік різдвяних поїздок, заблокувавши магістралі та змусивши тисячі людей евакуюватися.