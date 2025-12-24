Южной Калифорнии угрожает рождественское наводнение из-за мощного зимнего шторма
Из-за сильных штормов и осадков в Калифорнии угроза наводнений. Стихия бушует именно во время рождественских праздников, что усложняет путешествия и поездки людей.
Жители Южной Калифорнии готовятся к сильному зимнему шторму, который может вызвать опасные наводнения, а также камнепады и оползни. Синоптики предупреждают об угрозе для жизни, имущества и возможных перебоях в работе транспорта в преддверии Рождества. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.
Подробности
По данным Национальной метеорологической службы США, в некоторых районах региона интенсивность осадков может достигать 1,5 дюйма в час. К 22:00 по местному времени, в предгорьях и горах к югу от Пойнт-Консепшн, в частности в районах Лос-Анджелеса и Санта-Барбары, прогнозируют до девяти дюймов осадков (25 сантиметров) в предгорьях и горах.
Дожди будут продолжаться в четверг, на Рождество, и к пятнице общее количество осадков в регионе может достичь 14 дюймов (35 сантиметров).
Ожидаются сильные, широкомасштабные внезапные наводнения. Жизнь и имущество находятся в большой опасности
По информации AccuWeather, прибрежные районы Южной Калифорнии могут в течение одного-трех дней получить такое количество осадков, которое обычно выпадает за несколько месяцев. В связи с этим некоторым жителям округа Лос-Анджелес уже приказали эвакуироваться с территорий, уязвимых к оползням.
Чиновники предупредили о возможных перекрытиях дорог, задержках в аэропортах и отмене авиарейсов, а синоптики призвали водителей быть осторожными и не пытаться проезжать по затопленным участкам дорог.
Напомним
Калифорния оказалась под ударом серии зимних штормов, которые принесли в штат аномальные осадки и шквалистый ветер. Стихия обрушилась на регион именно в пик рождественских поездок, заблокировав магистрали и заставив тысячи людей эвакуироваться.