Южной Калифорнии угрожает рождественское наводнение из-за мощного зимнего шторма

Эксклюзив
15:03 • 4142 просмотра
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
14:30 • 5546 просмотра
россия будет добиваться изменений до последней версии мирного плана, рассматриваемую как отправную точку - Bloomberg
14:18 • 5748 просмотра
Съемки китайскими спутниками территории Украины и удары рф по энергетике: Зеленский заявил о взаимосвязи
Эксклюзив
13:26 • 11000 просмотра
Перевозка детей в автокреслах: соблюдают ли украинские водители установленные правилаPhoto
Эксклюзив
11:46 • 18686 просмотра
Правоохранители открыли еще 5 уголовных производств по заявлениям родственников жертв и пострадавших пациентов клиники Odrex
11:12 • 14727 просмотра
Воевали против Украины и пытали пленных: ГУР озвучило детали ликвидации двух российских полицейских в москве
24 декабря, 08:22 • 17206 просмотра
Президент обнародовал 20 пунктов мирного плана: что предусматривает
23 декабря, 15:52 • 33915 просмотра
Украинские военные отошли из Северска - Генштаб
23 декабря, 15:42 • 49458 просмотра
ЦИК возобновила работу Госреестра избирателей впервые с начала полномасштабного вторжения - Арахамия
Эксклюзив
23 декабря, 15:15 • 67931 просмотра
Бывший заместитель главы Госавиаслужбы Зелинский заблокировал использование транспортных самолетов армией
публикации
Эксклюзивы
Популярные новости
Обходят Коростень: 15 поездов меняют движение накануне Сочельника24 декабря, 06:43 • 10091 просмотра
Audi сняла праздничное стоп-моушн видео с модельками машинVideo24 декабря, 06:59 • 18991 просмотра
Число россиян, поддерживающих войну, упало до исторического минимума - начальник ЦПД Коваленко24 декабря, 07:35 • 18990 просмотра
Посол США при НАТО: "Переговоры продуктивны, но атаки рф по Украине говорят сами за себя"24 декабря, 08:30 • 7368 просмотра
Графики не действуют: Укрэнерго подтвердило аварийные отключения света в нескольких областях24 декабря, 09:23 • 9214 просмотра
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
Эксклюзив
15:03 • 4126 просмотра
"Правда сильнее давления": сайт StopOdrex возобновил работу после блокировки по требованию клиники и получил поддержку хостинг-провайдераPhoto15:00 • 2752 просмотра
россия будет добиваться изменений до последней версии мирного плана, рассматриваемую как отправную точку - Bloomberg14:30 • 5534 просмотра
Перевозка детей в автокреслах: соблюдают ли украинские водители установленные правилаPhoto
Эксклюзив
13:26 • 10996 просмотра
Правоохранители открыли еще 5 уголовных производств по заявлениям родственников жертв и пострадавших пациентов клиники Odrex
Эксклюзив
11:46 • 18682 просмотра
Санта-Клаус начал путешествие по миру для доставки подарков: отслеживание маршрутаVideo14:00 • 2400 просмотра
Audi сняла праздничное стоп-моушн видео с модельками машинVideo24 декабря, 06:59 • 19016 просмотра
Долгожданное возвращение: Marvel представила первый трейлер фильма "Мстители: Судный день"Video23 декабря, 20:27 • 8388 просмотра
Сериал "Очень странные дела" побил собственный рекорд просмотров финальным сезономVideo23 декабря, 09:59 • 34005 просмотра
Новая теория предполагает одного подозреваемого в двух ужасных делах США об убийствах "Зодиака" и "Черной Георгины"Video23 декабря, 08:10 • 30849 просмотра
Южной Калифорнии угрожает рождественское наводнение из-за мощного зимнего шторма

Киев • УНН

 • 662 просмотра

Из-за сильных штормов и осадков в Калифорнии угроза наводнений. Стихия бушует именно во время рождественских праздников, что усложняет путешествия и поездки людей.

Южной Калифорнии угрожает рождественское наводнение из-за мощного зимнего шторма

Жители Южной Калифорнии готовятся к сильному зимнему шторму, который может вызвать опасные наводнения, а также камнепады и оползни. Синоптики предупреждают об угрозе для жизни, имущества и возможных перебоях в работе транспорта в преддверии Рождества. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Подробности

По данным Национальной метеорологической службы США, в некоторых районах региона интенсивность осадков может достигать 1,5 дюйма в час. К 22:00 по местному времени, в предгорьях и горах к югу от Пойнт-Консепшн, в частности в районах Лос-Анджелеса и Санта-Барбары, прогнозируют до девяти дюймов осадков (25 сантиметров) в предгорьях и горах.

Дожди будут продолжаться в четверг, на Рождество, и к пятнице общее количество осадков в регионе может достичь 14 дюймов (35 сантиметров).

Ожидаются сильные, широкомасштабные внезапные наводнения. Жизнь и имущество находятся в большой опасности

– говорится в прогнозе Центра прогнозирования погоды США рано утром в среду.

По информации AccuWeather, прибрежные районы Южной Калифорнии могут в течение одного-трех дней получить такое количество осадков, которое обычно выпадает за несколько месяцев. В связи с этим некоторым жителям округа Лос-Анджелес уже приказали эвакуироваться с территорий, уязвимых к оползням.

Чиновники предупредили о возможных перекрытиях дорог, задержках в аэропортах и отмене авиарейсов, а синоптики призвали водителей быть осторожными и не пытаться проезжать по затопленным участкам дорог.

Напомним

Калифорния оказалась под ударом серии зимних штормов, которые принесли в штат аномальные осадки и шквалистый ветер. Стихия обрушилась на регион именно в пик рождественских поездок, заблокировав магистрали и заставив тысячи людей эвакуироваться.

Алла Киосак

Новости МираПогода и окружающая среда
Ураган в США
Bloomberg L.P.
Калифорния
Лос-Анджелес