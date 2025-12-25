Путин поздравил Кима с новогодними праздниками и назвал ввод войск КНДР для войны в Украине "героическим"
Киев • УНН
Путин в новогоднем послании поблагодарил Ким Чен Ына за участие северокорейских войск в войне против Украины. Он отметил укрепление связей и дальнейшее сотрудничество между странами.
Диктатор Северной Кореи Ким Чен Ын получил новогоднее послание от владимира путина, в котором тот выразил благодарность за участие северокорейских войск в войне против Украины. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на государственное агентство ЦТАК, пишет УНН.
Детали
В своем обращении глава кремля отметил особое значение прошедшего года для отношений Пхеньяна и москвы. путин прямо связал укрепление связей с непосредственным вступлением солдат КНДР в боевые действия против Украины.
Прошлый год имел особое значение в отношениях между москвой и Пхеньяном. Это четко доказало непобедимую дружбу и воинственное братство
Планы на дальнейшее сотрудничество
путин также подчеркнул важность подписанного договора о стратегическом партнерстве, отметив, что он способствовал расширению сотрудничества в политической и экономической сферах.
Убежден, что мы и в дальнейшем будем всячески укреплять отношения дружбы и союзничества и вести конструктивное сотрудничество по региональным и международным вопросам
Он добавил, что такой альянс "будет способствовать установлению справедливого порядка в многополярном мире".
Публикация этого отчета совпала с инспекцией Ким Чен Ына на строительстве атомной подводной лодки, где лидер КНДР заявил, что его ядерные силы направлены на "обеспечение мирной среды и абсолютной безопасности".
