Рождественские договоренности и поздравления для Трампа: Зеленский обсудил хорошие идеи для мира с Виткоффом и Кушнером
25 декабря, 10:58
Число жалоб на лечение в одесской клинике "Одрекс" растет: сайт StopOdrex стал для людей последним шансом на правду
25 декабря, 09:42
Плюсовая температура днем и слабые морозы ночью: какой погоды ждать украинцам на Новый год
25 декабря, 09:37
СБУ "поздравила" россиян с Рождеством: поражены нефтяные резервуары в порту темрюк и газоперерабатывающий завод в оренбурге
25 декабря, 09:14
Снег возвращается, но лыжный сезон запоздал: какой будет погода в Карпатах на праздники и изменятся ли цены на жилье
25 декабря, 08:33
Российские атаки на энергетику в Рождественскую ночь оставили без света жителей в 4 областях, в Одесской области - аварийные отключения
25 декабря, 07:30
Рассекреченные стенограммы разговоров путина и Буша: кремль еще в 2000-х выступал против Украины в НАТО
24 декабря, 15:03
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
24 декабря, 14:30
россия будет добиваться изменений до последней версии мирного плана, рассматриваемую как отправную точку - Bloomberg
24 декабря, 14:18
Съемки китайскими спутниками территории Украины и удары рф по энергетике: Зеленский заявил о взаимосвязи
Число жалоб на лечение в одесской клинике "Одрекс" растет: сайт StopOdrex стал для людей последним шансом на правду
25 декабря, 10:58
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
24 декабря, 15:03
"Правда сильнее давления": сайт StopOdrex возобновил работу после блокировки по требованию клиники и получил поддержку хостинг-провайдера
24 декабря, 15:00
россия будет добиваться изменений до последней версии мирного плана, рассматриваемую как отправную точку - Bloomberg
24 декабря, 14:30
Перевозка детей в автокреслах: соблюдают ли украинские водители установленные правила
24 декабря, 13:26
Путин поздравил Кима с новогодними праздниками и назвал ввод войск КНДР для войны в Украине "героическим"

Киев • УНН

 • 496 просмотра

Путин в новогоднем послании поблагодарил Ким Чен Ына за участие северокорейских войск в войне против Украины. Он отметил укрепление связей и дальнейшее сотрудничество между странами.

Путин поздравил Кима с новогодними праздниками и назвал ввод войск КНДР для войны в Украине "героическим"

Диктатор Северной Кореи Ким Чен Ын получил новогоднее послание от владимира путина, в котором тот выразил благодарность за участие северокорейских войск в войне против Украины. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на государственное агентство ЦТАК, пишет УНН.

Детали

В своем обращении глава кремля отметил особое значение прошедшего года для отношений Пхеньяна и москвы. путин прямо связал укрепление связей с непосредственным вступлением солдат КНДР в боевые действия против Украины.

Прошлый год имел особое значение в отношениях между москвой и Пхеньяном. Это четко доказало непобедимую дружбу и воинственное братство  

– сказал путин. 

Планы на дальнейшее сотрудничество

путин также подчеркнул важность подписанного договора о стратегическом партнерстве, отметив, что он способствовал расширению сотрудничества в политической и экономической сферах.

Убежден, что мы и в дальнейшем будем всячески укреплять отношения дружбы и союзничества и вести конструктивное сотрудничество по региональным и международным вопросам 

– сказал также путин

Он добавил, что такой альянс "будет способствовать установлению справедливого порядка в многополярном мире".

Публикация этого отчета совпала с инспекцией Ким Чен Ына на строительстве атомной подводной лодки, где лидер КНДР заявил, что его ядерные силы направлены на "обеспечение мирной среды и абсолютной безопасности".

Ким Чен Ын руководил испытанием дальнобойной ракеты и посетил строительство атомной подводной лодки
25.12.25, 01:53

Степан Гафтко

Новый год
российская пропаганда
Ядерное оружие
Война в Украине
Владимир Путин
Ким Чен Ын
Пхеньян
Северная Корея
Украина