Злоупотребления при закупке на более чем 1,17 млн грн: на Тячевщине прокуратура сообщила о подозрении экс-руководителю коммунального предприятия
Бывшему руководителю коммунального предприятия на Тячевщине сообщено о подозрении в злоупотреблении служебным положением. Он закупил два грузовых автомобиля по завышенным ценам, что привело к переплате более 1,17 млн грн.
Тячевская окружная прокуратура сообщила о подозрении бывшему руководителю одного из коммунальных предприятий Тячевского района. Мужчина организовал закупку двух специализированных грузовых транспортных средств – самосвала и мусоровоза – для общины по завышенным ценам. Об этом сообщает Закарпатская областная прокуратура, пишет УНН.
По данным следствия, должностное лицо, отвечавшее за закупки, в 2022–2023 годах приобрело для общины два грузовика на сумму более 4,1 млн гривен. После этого он без замечаний подписал документы об их принятии, зная, что стоимость техники была существенно завышена. Речь идет о двух подержанных специализированных грузовых транспортных средствах – самосвале и мусоровозе марки "DAF", стоимость которых, согласно заключению эксперта, была на 1,17 млн гривен меньше, чем фактически уплаченная"
Таким образом, из-за действий подозреваемого из бюджета коммунального предприятия, финансируемого средствами общины, была переплачена за подержанную технику, рыночная стоимость которой была значительно ниже.
"Подозреваемому инкриминируют злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия для государственных интересов (ч. 2 ст. 364 УК Украины). Досудебное расследование осуществляют следователи Тячевского РУП под процессуальным руководством Тячевской окружной прокуратуры", – отмечается в сообщении.
