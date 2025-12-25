Злоупотребления при закупке на более чем 1,17 млн грн: на Тячевщине прокуратура сообщила о подозрении экс-руководителю коммунального предприятия

$42.150.05
Рождественские договоренности и поздравления для Трампа: Зеленский обсудил хорошие идеи для мира с Виткоффом и Кушнером
10:58 • 19351 просмотра
Число жалоб на лечение в одесской клинике "Одрекс" растет: сайт StopOdrex стал для людей последним шансом на правду
25 декабря, 09:42 • 21380 просмотра
Плюсовая температура днем и слабые морозы ночью: какой погоды ждать украинцам на Новый годPhoto
25 декабря, 09:37 • 23793 просмотра
СБУ "поздравила" россиян с Рождеством: поражены нефтяные резервуары в порту темрюк и газоперерабатывающий завод в оренбургеPhotoVideo
25 декабря, 09:14 • 19568 просмотра
Снег возвращается, но лыжный сезон запоздал: какой будет погода в Карпатах на праздники и изменятся ли цены на жилье
25 декабря, 08:33 • 17746 просмотра
Российские атаки на энергетику в Рождественскую ночь оставили без света жителей в 4 областях, в Одесской области - аварийные отключения
25 декабря, 07:30 • 14061 просмотра
Рассекреченные стенограммы разговоров путина и Буша: кремль еще в 2000-х выступал против Украины в НАТО
24 декабря, 15:03 • 51983 просмотра
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
24 декабря, 14:30 • 68831 просмотра
россия будет добиваться изменений до последней версии мирного плана, рассматриваемую как отправную точку - Bloomberg
24 декабря, 14:18 • 32742 просмотра
Съемки китайскими спутниками территории Украины и удары рф по энергетике: Зеленский заявил о взаимосвязи
Трамп упомянул Украину во время рождественского мероприятия с детьмиVideo25 декабря, 06:45 • 17253 просмотра
Тейлор Свифт передала благотворительным организациям миллионы рождественских пожертвований25 декабря, 07:24 • 19358 просмотра
Новое предложение Paramount по Warner Bros. крупный инвестор оценил как "недостаточное"25 декабря, 08:09 • 18010 просмотра
Netflix выпустил первый тизер к фильму "Острые козырьки"Video25 декабря, 09:48 • 11013 просмотра
Украинская беженка покинула британский колледж, который призывал ее "выучить русский язык"10:37 • 20094 просмотра
Число жалоб на лечение в одесской клинике "Одрекс" растет: сайт StopOdrex стал для людей последним шансом на правду
10:58 • 19331 просмотра
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
24 декабря, 15:03 • 51973 просмотра
"Правда сильнее давления": сайт StopOdrex возобновил работу после блокировки по требованию клиники и получил поддержку хостинг-провайдераPhoto24 декабря, 15:00 • 37979 просмотра
россия будет добиваться изменений до последней версии мирного плана, рассматриваемую как отправную точку - Bloomberg24 декабря, 14:30 • 68823 просмотра
Перевозка детей в автокреслах: соблюдают ли украинские водители установленные правилаPhoto
24 декабря, 13:26 • 55929 просмотра
Министр культуры Татьяна Бережная стала мамойVideo15:24 • 2798 просмотра
Семья Кардашьян изменила формат рождественской вечеринки на семейное празднование: фотоPhoto14:14 • 3952 просмотра
Netflix выпустил первый тизер к фильму "Острые козырьки"Video25 декабря, 09:48 • 11176 просмотра
Новое предложение Paramount по Warner Bros. крупный инвестор оценил как "недостаточное"25 декабря, 08:09 • 18183 просмотра
Тейлор Свифт передала благотворительным организациям миллионы рождественских пожертвований25 декабря, 07:24 • 19532 просмотра
Злоупотребления при закупке на более чем 1,17 млн грн: на Тячевщине прокуратура сообщила о подозрении экс-руководителю коммунального предприятия

Киев • УНН

 • 770 просмотра

Бывшему руководителю коммунального предприятия на Тячевщине сообщено о подозрении в злоупотреблении служебным положением. Он закупил два грузовых автомобиля по завышенным ценам, что привело к переплате более 1,17 млн грн.

Злоупотребления при закупке на более чем 1,17 млн грн: на Тячевщине прокуратура сообщила о подозрении экс-руководителю коммунального предприятия

Тячевская окружная прокуратура сообщила о подозрении бывшему руководителю одного из коммунальных предприятий Тячевского района. Мужчина организовал закупку двух специализированных грузовых транспортных средств – самосвала и мусоровоза – для общины по завышенным ценам. Об этом сообщает Закарпатская областная прокуратура, пишет УНН.

Подробности

По данным следствия, должностное лицо, отвечавшее за закупки, в 2022–2023 годах приобрело для общины два грузовика на сумму более 4,1 млн гривен. После этого он без замечаний подписал документы об их принятии, зная, что стоимость техники была существенно завышена. Речь идет о двух подержанных специализированных грузовых транспортных средствах – самосвале и мусоровозе марки "DAF", стоимость которых, согласно заключению эксперта, была на 1,17 млн гривен меньше, чем фактически уплаченная"

- говорится в сообщении.

Таким образом, из-за действий подозреваемого из бюджета коммунального предприятия, финансируемого средствами общины, была переплачена за подержанную технику, рыночная стоимость которой была значительно ниже.

"Подозреваемому инкриминируют злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия для государственных интересов (ч. 2 ст. 364 УК Украины). Досудебное расследование осуществляют следователи Тячевского РУП под процессуальным руководством Тячевской окружной прокуратуры", – отмечается в сообщении.

На Буковине двум чиновникам горсовета объявили подозрение из-за переплаты в 3,5 млн грн на ремонт дорог25.12.25, 10:13 • 2736 просмотров

Алла Киосак

Криминал и ЧП
Техника
Государственный бюджет
Столкновения