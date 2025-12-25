$42.150.05
Эксклюзив
24 декабря, 15:03 • 32693 просмотра
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
24 декабря, 14:30 • 50343 просмотра
россия будет добиваться изменений до последней версии мирного плана, рассматриваемую как отправную точку - Bloomberg
24 декабря, 14:18 • 28346 просмотра
Съемки китайскими спутниками территории Украины и удары рф по энергетике: Зеленский заявил о взаимосвязи
Эксклюзив
24 декабря, 13:26 • 41395 просмотра
Перевозка детей в автокреслах: соблюдают ли украинские водители установленные правилаPhoto
Эксклюзив
24 декабря, 11:46 • 45606 просмотра
Правоохранители открыли еще 5 уголовных производств по заявлениям родственников жертв и пострадавших пациентов клиники Odrex
24 декабря, 11:12 • 23235 просмотра
Воевали против Украины и пытали пленных: ГУР озвучило детали ликвидации двух российских полицейских в москве
24 декабря, 08:22 • 23274 просмотра
Президент обнародовал 20 пунктов мирного плана: что предусматривает
23 декабря, 15:52 • 37322 просмотра
Украинские военные отошли из Северска - Генштаб
23 декабря, 15:42 • 52897 просмотра
ЦИК возобновила работу Госреестра избирателей впервые с начала полномасштабного вторжения - Арахамия
Эксклюзив
23 декабря, 15:15 • 72443 просмотра
Бывший заместитель главы Госавиаслужбы Зелинский заблокировал использование транспортных самолетов армией
На Буковине двум чиновникам горсовета объявили подозрение из-за переплаты в 3,5 млн грн на ремонт дорог

Киев • УНН

 • 96 просмотра

Прокуроры Черновицкой областной прокуратуры и детективы БЭБ разоблачили злоупотребления при закупке услуг по благоустройству в г. Черновцы, что привело к убыткам в 3,5 млн грн. Двум чиновникам горсовета объявлено подозрение за злоупотребление служебным положением.

На Буковине двум чиновникам горсовета объявили подозрение из-за переплаты в 3,5 млн грн на ремонт дорог

Прокуроры Черновицкой областной прокуратуры совместно с детективами БЭБ разоблачили злоупотребления при закупке услуг по благоустройству в г. Черновцы. Территориальной общине нанесен ущерб почти на 3,5 млн грн. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

Сообщено о подозрении: бывшему директору, а ныне - первому заместителю одного из департаментов городского совета; заместителю начальника отдела публичных закупок. Их действия квалифицированы по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 УК Украины

- говорится в сообщении.

По данным следствия, в 2022 году должностные лица, зная реальные рыночные цены на строительные материалы, согласовали смету с завышенными расценками и объявили закупку услуг по текущему ремонту дорожного покрытия по завышенным ценам.

В торгах принял участие только один подрядчик, с которым заключили договор на 18,2 млн грн. В результате злоупотреблений община переплатила почти 3,5 млн грн.

Следствие в отношении экс-главы Днепропетровской ОГА и его сообщников по делу о растрате более 392 млн грн на ремонте дорог завершено10.12.25, 12:19 • 3741 просмотр

Ольга Розгон

ОбществоКриминал и ЧП
Бюро экономической безопасности Украины
Генеральный прокурор Украины
Черновцы