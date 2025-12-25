На Буковине двум чиновникам горсовета объявили подозрение из-за переплаты в 3,5 млн грн на ремонт дорог
Киев • УНН
Прокуроры Черновицкой областной прокуратуры и детективы БЭБ разоблачили злоупотребления при закупке услуг по благоустройству в г. Черновцы, что привело к убыткам в 3,5 млн грн. Двум чиновникам горсовета объявлено подозрение за злоупотребление служебным положением.
Прокуроры Черновицкой областной прокуратуры совместно с детективами БЭБ разоблачили злоупотребления при закупке услуг по благоустройству в г. Черновцы. Территориальной общине нанесен ущерб почти на 3,5 млн грн. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.
Сообщено о подозрении: бывшему директору, а ныне - первому заместителю одного из департаментов городского совета; заместителю начальника отдела публичных закупок. Их действия квалифицированы по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 УК Украины
По данным следствия, в 2022 году должностные лица, зная реальные рыночные цены на строительные материалы, согласовали смету с завышенными расценками и объявили закупку услуг по текущему ремонту дорожного покрытия по завышенным ценам.
В торгах принял участие только один подрядчик, с которым заключили договор на 18,2 млн грн. В результате злоупотреблений община переплатила почти 3,5 млн грн.
