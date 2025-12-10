Следствие в отношении экс-главы Днепропетровской ОГА и его сообщников по делу о растрате более 392 млн грн на ремонте дорог завершено
Киев • УНН
Антикоррупционные органы завершили следствие по делу пяти лиц, причастных к завладению более 392 млн грн во время ремонта дорог на Днепропетровщине. Подозреваемые завысили стоимость материалов и заключили договоры со связанной компанией.
Антикоррупционные органы завершили расследование дела в отношении 5 человек, которые, по версии следствия, причастны к завладению более 392 млн грн во время ремонта дорог в Днепропетровской области. Об этом сообщает пресс-служба САП, пишет УНН.
Подробности
САП не указывает фамилию должностного лица, но из материалов дела следует, что речь идет о Валентине Резниченко.
В рамках досудебного расследования установлено, что в 2022 году указанные лица с целью получения возможности первоочередного финансирования работ, которые должны были выполняться связанным с ними юридическим лицом, а также для избежания необходимости разработки проектной документации, проведения ее экспертизы и осуществления технического надзора обеспечили обследование дорог, составление дефектных актов, увеличение финансирования из местного бюджета и заключение договоров на выполнение работ по эксплуатационному содержанию автомобильных дорог вместо их капитального ремонта.
Такая замена видов работ должна была обеспечить первоочередное предоставление финансирования, тогда как расходы на текущий и капитальный ремонты дорог, согласно законодательству, действующему в условиях военного положения, были возможны лишь в последнюю очередь
Кроме того, выяснилось, что лица безосновательно увеличили расходы на такое обслуживание до 1,5 млрд грн. В дальнейшем именно на эту сумму и были заключены договоры на выполнение соответствующих работ с компанией, связанной с на то время действующим председателем Днепропетровской ОГА.
Выводами проведенных экспертиз подтверждено, что компания-подрядчик завысила стоимость материалов на сумму более 392 млн грн.
Отметим, что часть этих средств перечислена на счета других компаний, связанных с топ-чиновником и его заместителем.
Среди подозреваемых:
- председатель Днепропетровской ОГА;
- заместитель председателя Днепропетровской ОГА;
- руководитель Департамента Днепропетровской ОГА;
- начальник отдела дорожного хозяйства Днепропетровской ОГА;
- руководитель субъекта хозяйственной деятельности (должности указаны на момент совершения преступления).
Действия подозреваемых квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины. Руководителю Департамента Днепропетровской ОГА дополнительно инкриминировано совершение преступления, предусмотренного ст. 368-5 УК Украины.
За экс-главу Днепропетровской ОГА Резниченко внесли залог в миллионов 30 гривен18.09.24, 14:46 • 12861 просмотр