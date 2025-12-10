Слідство щодо ексголови Дніпропетровської ОДА і його спільників у справі про розтрату понад 392 млн грн на ремонті доріг завершено

$42.180.11
Ексклюзив
09:54 • 1488 перегляди
Права тварин - не дискусія, а даність: яка ситуація в Україні
Ексклюзив
08:28 • 6486 перегляди
Діти не мають страждати, щоб хтось на цьому заробляв: правозахисниця підтримала ініціативу Генпрокурора Кравченка щодо масштабної перевірки дитбудинків
9 грудня, 20:28 • 20806 перегляди
Зеленський заявив, що Україна не має сил повернути Крим, а США та кілька інших країн не бачать державу в НАТО
9 грудня, 20:14 • 36220 перегляди
Україна готова провести вибори, але є два питання щодо цього - Зеленський
9 грудня, 18:20 • 37009 перегляди
Українці отримають більше годин зі світлом: уряд ухвалив чотири важливі рішення
9 грудня, 18:04 • 29764 перегляди
“Ви отримаєте дірку від бублика”: Мельник про заклики росії до України щодо капітуляції
9 грудня, 15:34 • 59400 перегляди
Вартість різдвяного столу 2025 року сягне 1374 грн: найдорожча страва - смажена риба
9 грудня, 15:14 • 40952 перегляди
Українські та європейські компоненти для завершення війни пропрацьовані, невдовзі їх направлять партнерам в США - Зеленський
9 грудня, 10:59 • 27686 перегляди
На саміті ЄС очікують участь Зеленського, Кошта називає серед пріоритетів питання фінансування для України
Ексклюзив
9 грудня, 10:26 • 31797 перегляди
У слідства є всі підстави для ініціювання масштабної перевірки МОЗ у скандальній клініці Odrex - юрист
росія посилює удари по цивільних об'єктах, не демонструючи наміру досягти миру - представник ЄС в ООН
У Луганську річку перетворили на токсичний колектор - ЦНС
Міжнародний день прав людини: яка ситуація з правами людини в Україні та світі
Деталі мирної угоди для України стають більш чіткими - WP
У Білому домі на місці Східного крила тепер руїни: нові кадри з будівництва бальної зали Трампа
Права тварин - не дискусія, а даність: яка ситуація в Україні
Ексклюзив
09:54 • 1486 перегляди
Міжнародний день прав людини: яка ситуація з правами людини в Україні та світі
Вартість різдвяного столу 2025 року сягне 1374 грн: найдорожча страва - смажена риба
Ще один судовий позов проти Odrex: вдова пацієнта клініки заявляє про фальсифікацію документів та медичну недбалість
Після війни цивільна авіація стане драйвером відбудови – інтерв'ю з в.о. голови Державної авіаційної служби Даніілом Меньшиковим
Ексклюзив
9 грудня, 09:02 • 46297 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Василь Малюк
Руслан Кравченко
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Державний кордон України
Європа
У Білому домі на місці Східного крила тепер руїни: нові кадри з будівництва бальної зали Трампа
Дев'ять ялинок та іграшки з Діснейленду на 70 тис. грн: українська блогерка розповіла, як прикрашатиме дім до свят
"Навіть "геніальна" музика з ШІ "розсіюється в ефірі іншого інтернет-мотлоху": Ді Капріо висловив сумніви щодо штучного інтелекту в кіно
Медіавійна: Paramount кидає виклик Netflix, перебиваючи його ціну та пропонуючи $74,4 млрд за Warner Bros.
Скандали, потрясіння, викриття: що принесе нам меркуріанський тиждень з 8 по 14 грудня
Ексклюзив
8 грудня, 08:10 • 70975 перегляди
Слідство щодо ексголови Дніпропетровської ОДА і його спільників у справі про розтрату понад 392 млн грн на ремонті доріг завершено

Київ • УНН

 • 108 перегляди

Антикорупційні органи завершили слідство у справі п'яти осіб, причетних до заволодіння понад 392 млн грн під час ремонту доріг на Дніпропетровщині. Підозрювані завищили вартість матеріалів та уклали договори з пов'язаною компанією.

Слідство щодо ексголови Дніпропетровської ОДА і його спільників у справі про розтрату понад 392 млн грн на ремонті доріг завершено

Антикорупційні органи завершили слідство у справі стосовно 5 осіб, які, за версією слідства, причетні до заволодіння понад 392 млн грн під час ремонту доріг у Дніпропетровській області. Про це повідомляє пресслужба САП, пише УНН.

Деталі

САП не вказує прізвище посадовця, але з матеріалів справи випливає, що мова йде про Валентина Резніченка.

У межах досудового розслідування встановлено, що у 2022 році вказані особи з метою отримання можливості першочергового фінансування робіт, які мали виконуватися пов'язаною з ними юридичною особою, а також для уникнення необхідності розробки проєктної документації, проведення її експертизи та здійснення технічного нагляду забезпечили обстеження доріг, складання дефектних актів, збільшення фінансування з місцевого бюджету та укладання договорів на виконання робіт з експлуатаційного утримання автомобільних доріг замість їх капітального ремонту.

Така заміна видів робіт мала забезпечити першочергове надання фінансування, натомість витрати на поточний та капітальний ремонти доріг, відповідно до законодавства, чинного в умовах воєнного стану, були можливі лише в останню чергу

- зазначили у САП.

Крім того, з’ясувалося, що особи безпідставно збільшили витрати на таке обслуговування до 1,5 млрд грн. У подальшому саме на цю суму й були укладені договори на виконання відповідних робіт із компанією, пов’язаною з на той час чинним головою Дніпропетровської ОДА.

Висновками проведених експертиз підтверджено, що компанія-підрядник завищила вартість матеріалів на суму понад 392 млн грн.

Зазначимо, що частина цих коштів перерахована на рахунки інших компаній, пов’язаних із топпосадовцем та його заступником.

Серед підозрюваних:

  • голова Дніпропетровської ОДА;
    • заступник голови Дніпропетровської ОДА;
      • керівник Департаменту Дніпропетровської ОДА;
        • начальник відділу дорожнього господарства Дніпропетровської ОДА;
          • керівник суб’єкта господарської діяльності (посади зазначені на час вчинення злочину).

            Дії підозрюваних кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. Керівнику Департаменту Дніпропетровської ОДА додатково інкриміновано вчинення злочину, передбаченого ст. 368-5 КК України.

            За ексголову Дніпропетровської ОДА Резніченка внесли заставу у мільйонів 30 гривень 18.09.24, 14:46 • 12862 перегляди

            Ольга Розгон

            ПолітикаКримінал та НП
            Державний бюджет
            Воєнний стан
            Війна в Україні
            Спеціалізована антикорупційна прокуратура
            Дніпропетровська область
            Україна