Слідство щодо ексголови Дніпропетровської ОДА і його спільників у справі про розтрату понад 392 млн грн на ремонті доріг завершено
Київ • УНН
Антикорупційні органи завершили слідство у справі п'яти осіб, причетних до заволодіння понад 392 млн грн під час ремонту доріг на Дніпропетровщині. Підозрювані завищили вартість матеріалів та уклали договори з пов'язаною компанією.
Антикорупційні органи завершили слідство у справі стосовно 5 осіб, які, за версією слідства, причетні до заволодіння понад 392 млн грн під час ремонту доріг у Дніпропетровській області. Про це повідомляє пресслужба САП, пише УНН.
Деталі
САП не вказує прізвище посадовця, але з матеріалів справи випливає, що мова йде про Валентина Резніченка.
У межах досудового розслідування встановлено, що у 2022 році вказані особи з метою отримання можливості першочергового фінансування робіт, які мали виконуватися пов'язаною з ними юридичною особою, а також для уникнення необхідності розробки проєктної документації, проведення її експертизи та здійснення технічного нагляду забезпечили обстеження доріг, складання дефектних актів, збільшення фінансування з місцевого бюджету та укладання договорів на виконання робіт з експлуатаційного утримання автомобільних доріг замість їх капітального ремонту.
Така заміна видів робіт мала забезпечити першочергове надання фінансування, натомість витрати на поточний та капітальний ремонти доріг, відповідно до законодавства, чинного в умовах воєнного стану, були можливі лише в останню чергу
Крім того, з’ясувалося, що особи безпідставно збільшили витрати на таке обслуговування до 1,5 млрд грн. У подальшому саме на цю суму й були укладені договори на виконання відповідних робіт із компанією, пов’язаною з на той час чинним головою Дніпропетровської ОДА.
Висновками проведених експертиз підтверджено, що компанія-підрядник завищила вартість матеріалів на суму понад 392 млн грн.
Зазначимо, що частина цих коштів перерахована на рахунки інших компаній, пов’язаних із топпосадовцем та його заступником.
Серед підозрюваних:
- голова Дніпропетровської ОДА;
- заступник голови Дніпропетровської ОДА;
- керівник Департаменту Дніпропетровської ОДА;
- начальник відділу дорожнього господарства Дніпропетровської ОДА;
- керівник суб’єкта господарської діяльності (посади зазначені на час вчинення злочину).
Дії підозрюваних кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. Керівнику Департаменту Дніпропетровської ОДА додатково інкриміновано вчинення злочину, передбаченого ст. 368-5 КК України.
За ексголову Дніпропетровської ОДА Резніченка внесли заставу у мільйонів 30 гривень 18.09.24, 14:46 • 12862 перегляди