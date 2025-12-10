Слідство щодо ексголови Дніпропетровської ОДА і його спільників у справі про розтрату понад 392 млн грн на ремонті доріг завершено

Антикорупційні органи завершили слідство у справі стосовно 5 осіб, які, за версією слідства, причетні до заволодіння понад 392 млн грн під час ремонту доріг у Дніпропетровській області. Про це повідомляє пресслужба САП, пише УНН.

Деталі

САП не вказує прізвище посадовця, але з матеріалів справи випливає, що мова йде про Валентина Резніченка.

У межах досудового розслідування встановлено, що у 2022 році вказані особи з метою отримання можливості першочергового фінансування робіт, які мали виконуватися пов'язаною з ними юридичною особою, а також для уникнення необхідності розробки проєктної документації, проведення її експертизи та здійснення технічного нагляду забезпечили обстеження доріг, складання дефектних актів, збільшення фінансування з місцевого бюджету та укладання договорів на виконання робіт з експлуатаційного утримання автомобільних доріг замість їх капітального ремонту.

Така заміна видів робіт мала забезпечити першочергове надання фінансування, натомість витрати на поточний та капітальний ремонти доріг, відповідно до законодавства, чинного в умовах воєнного стану, були можливі лише в останню чергу - зазначили у САП.

Крім того, з’ясувалося, що особи безпідставно збільшили витрати на таке обслуговування до 1,5 млрд грн. У подальшому саме на цю суму й були укладені договори на виконання відповідних робіт із компанією, пов’язаною з на той час чинним головою Дніпропетровської ОДА.

Висновками проведених експертиз підтверджено, що компанія-підрядник завищила вартість матеріалів на суму понад 392 млн грн.

Зазначимо, що частина цих коштів перерахована на рахунки інших компаній, пов’язаних із топпосадовцем та його заступником.

Серед підозрюваних:

голова Дніпропетровської ОДА;

заступник голови Дніпропетровської ОДА;

керівник Департаменту Дніпропетровської ОДА;

начальник відділу дорожнього господарства Дніпропетровської ОДА;

керівник суб’єкта господарської діяльності (посади зазначені на час вчинення злочину).

Дії підозрюваних кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. Керівнику Департаменту Дніпропетровської ОДА додатково інкриміновано вчинення злочину, передбаченого ст. 368-5 КК України.

За ексголову Дніпропетровської ОДА Резніченка внесли заставу у мільйонів 30 гривень