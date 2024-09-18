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За ексголову Дніпропетровської ОДА Резніченка внесли заставу у мільйонів 30 гривень

За ексголову Дніпропетровської ОДА Резніченка внесли заставу у мільйонів 30 гривень

Київ • УНН

 • 12841 перегляди

Колишній голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко вийшов під заставу в 30 млн грн. Його підозрюють у зловживанні на ремонті доріг, що завдало збитків громаді на суму понад 286 млн грн.

За колишнього голову Дніпропетровської обласної державної адміністрації Валентина Резніченка, якого підозрюють у зловживанні на ремонті доріг на Дніпропетровщині, внаслідок чого завдано збитків територіальній громаді на суму понад 286 млн гривень, внесли заставу в розмірі 30 млн гривень. Про це журналісту УНН повідомили в пресслужбі САП.

Деталі

Як повідомили в САП, за колишнього голову Дніпропетровської ОДА Валентина Резніченка була внесена застава у розмірі 30 млн гривень.

Доповнення

САП та НАБУ повідомили про підозру ексголові Дніпропетровської ОДА у зловживанні на ремонті доріг на Дніпропетровщині, внаслідок чого завдано збитків територіальній громаді на суму понад 286 млн гривень.

16 вересня Вищий антикорупційний суд застосував запобіжний захід у вигляді застави розміром 30 млн гривень колишньому голові Дніпропетровської ОДА Валентину Резніченку.

Павло Башинський

Павло Башинський

ПолітикаКримінал та НП
dnipropetrovska-oblastДніпропетровська область
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