За ексголову Дніпропетровської ОДА Резніченка внесли заставу у мільйонів 30 гривень
Київ • УНН
Колишній голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко вийшов під заставу в 30 млн грн. Його підозрюють у зловживанні на ремонті доріг, що завдало збитків громаді на суму понад 286 млн грн.
За колишнього голову Дніпропетровської обласної державної адміністрації Валентина Резніченка, якого підозрюють у зловживанні на ремонті доріг на Дніпропетровщині, внаслідок чого завдано збитків територіальній громаді на суму понад 286 млн гривень, внесли заставу в розмірі 30 млн гривень. Про це журналісту УНН повідомили в пресслужбі САП.
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Як повідомили в САП, за колишнього голову Дніпропетровської ОДА Валентина Резніченка була внесена застава у розмірі 30 млн гривень.
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САП та НАБУ повідомили про підозру ексголові Дніпропетровської ОДА у зловживанні на ремонті доріг на Дніпропетровщині, внаслідок чого завдано збитків територіальній громаді на суму понад 286 млн гривень.
16 вересня Вищий антикорупційний суд застосував запобіжний захід у вигляді застави розміром 30 млн гривень колишньому голові Дніпропетровської ОДА Валентину Резніченку.