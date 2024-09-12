Дорожня корупція: ексголові Дніпропетровської ОДА Резніченку повідомлено про підозру

Ексголові Дніпропетровської ОДА повідомлено про підозру у зловживанні на ремонті доріг на Дніпропетровщині, внаслідок чого завдано збитків територіальній громаді на суму понад 286 млн грн. Про це УНН повідомляє з посиланням на САП та НАБУ.

Як стало відомо УНН з власних джерел мова про ексголову Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентина Резніченка.

За процесуального керівництва прокурора САП детективи НАБУ повідомили про підозру 5 особам, які причетні до можливих зловживань під час ремонту доріг у Дніпропетровській області, внаслідок чого завдано збитків територіальній громаді на суму понад 286 млн грн, - йдеться в повідомленні САП.

Як повідомляє НАБУ про підозру повідомили:

ексголові Дніпропетровської ОДА;

ексзаступнику голови Дніпропетровської ОДА;

екскерівнику департаменту Дніпропетровської ОДА;

ексначальнику відділу дорожнього господарства Дніпропетровської ОДА;

керівнику суб’єкта господарської діяльності.

Кваліфікація: ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України.

САП зазначає, що розслідуванням встановлено, що у 2022 році вказані особи з метою отримання можливості першочергового фінансування робіт, які мали виконуватися пов'язаною з ними юридичною особою, а також для уникнення необхідності розробки проєктної документації, проведення її експертизи та здійснення технічного нагляду забезпечили обстеження доріг, складання дефектних актів, збільшення фінансування з місцевого бюджету та укладання договорів на виконання робіт з експлуатаційного утримання автомобільних доріг замість їх капітального ремонту.

Зауважимо, що така заміна видів робіт мала забезпечити першочергове надання фінансування, натомість витрати на поточний та капітальний ремонти доріг, відповідно до законодавства, чинного в умовах воєнного стану, були можливі лише в останню чергу, - йдеться в повідомленні.

Крім того, з’ясувалося, що особи безпідставно збільшили витрати на таке обслуговування до 1,5 млрд грн. У подальшому саме на цю суму й були укладені договори на виконання відповідних робіт із компанією, пов’язаною з на той час чинним головою Дніпропетровської ОДА.

Висновками проведених експертиз підтверджено, що компанія-підрядник завищила вартість матеріалів на суму понад 286 млн грн. Зазначимо, що частина цих коштів перерахована на рахунки інших компаній, пов’язаних із топпосадовцем та його заступником, - інформує САП.

Наразі триває вивчення фактів щодо можливої легалізації незаконно одержаних коштів, встановлюється причетність до злочину інших осіб.

Доповнення

В січні 2023 року Резніченка було звільнено з посади голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації.