Дорожная коррупция: экс-главе Днепропетровской ОГА Резниченко сообщено о подозрении
Киев • УНН
Валентину Резниченко и 4 другим лицам сообщено о подозрении в злоупотреблениях при ремонте дорог. Убытки территориальной общине оцениваются в более 286 млн грн.
Экс-главе Днепропетровской ОГА сообщено о подозрении в злоупотреблении на ремонте дорог на Днепропетровщине, в результате чего нанесен ущерб территориальной общине на сумму более 286 млн грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на САП и НАБУ.
Как стало известно УНН из собственных источников речь об экс-главе Днепропетровской областной военной администрации Валентине Резниченко.
Под процессуальным руководством прокурора САП детективы НАБУ сообщили о подозрении 5 лицам, причастным к возможным злоупотреблениям при ремонте дорог в Днепропетровской области, в результате чего нанесен ущерб территориальной общине на сумму более 286 млн грн,
Как сообщает НАБУ о подозрении сообщили:
- экс-главе Днепропетровской ОГА;
- экс-заместителю председателя Днепропетровской ОГА;
- экс-руководителю департамента Днепропетровской ОГА;
- экс-начальнику отдела дорожного хозяйства Днепропетровской ОГА;
- руководителю субъекта хозяйственной деятельности.
Квалификация: ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.
САП отмечает, что расследованием установлено, что в 2022 году указанные лица с целью получения возможности первоочередного финансирования работ, которые должны были выполняться связанным с ними юридическим лицом, а также во избежание необходимости разработки проектной документации, проведения ее экспертизы и осуществления технического надзора обеспечили обследование дорог, составление дефектных актов, увеличение финансирования из местного бюджета и заключения договоров на выполнение работ по эксплуатационному содержанию автомобильных дорог вместо их капитального ремонта.
Заметим, что такая замена видов работ должна была обеспечить первоочередное предоставление финансирования, зато расходы на текущий и капитальный ремонты дорог, в соответствии с законодательством, действующим в условиях военного положения, были возможны только в последнюю очередь,
Кроме того, выяснилось, что лица безосновательно увеличили расходы на такое обслуживание до 1,5 млрд грн. В дальнейшем именно на эту сумму и были заключены договоры на выполнение соответствующих работ с компанией, связанной с в то время действующим главой Днепропетровской ОГА.
Выводами проведенных экспертиз подтверждено, что компания-подрядчик завысила стоимость материалов на сумму более 286 млн грн. Отметим, что часть этих средств перечислена на счета других компаний, связанных с топ-чиновником и его заместителем,
Сейчас продолжается изучение фактов о возможной легализации незаконно полученных средств, устанавливается причастность к преступлению других лиц.
Дополнение
В январе 2023 года Резниченко был уволен с должности председателя Днепропетровской областной государственной администрации.