Дорожная коррупция: экс-главе Днепропетровской ОГА Резниченко сообщено о подозрении

Экс-главе Днепропетровской ОГА сообщено о подозрении в злоупотреблении на ремонте дорог на Днепропетровщине, в результате чего нанесен ущерб территориальной общине на сумму более 286 млн грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на САП и НАБУ.

Как стало известно УНН из собственных источников речь об экс-главе Днепропетровской областной военной администрации Валентине Резниченко.

Под процессуальным руководством прокурора САП детективы НАБУ сообщили о подозрении 5 лицам, причастным к возможным злоупотреблениям при ремонте дорог в Днепропетровской области, в результате чего нанесен ущерб территориальной общине на сумму более 286 млн грн, - говорится в сообщении САП.

Как сообщает НАБУ о подозрении сообщили:

экс-главе Днепропетровской ОГА;

экс-заместителю председателя Днепропетровской ОГА;

экс-руководителю департамента Днепропетровской ОГА;

экс-начальнику отдела дорожного хозяйства Днепропетровской ОГА;

руководителю субъекта хозяйственной деятельности.

Квалификация: ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.

САП отмечает, что расследованием установлено, что в 2022 году указанные лица с целью получения возможности первоочередного финансирования работ, которые должны были выполняться связанным с ними юридическим лицом, а также во избежание необходимости разработки проектной документации, проведения ее экспертизы и осуществления технического надзора обеспечили обследование дорог, составление дефектных актов, увеличение финансирования из местного бюджета и заключения договоров на выполнение работ по эксплуатационному содержанию автомобильных дорог вместо их капитального ремонта.

Заметим, что такая замена видов работ должна была обеспечить первоочередное предоставление финансирования, зато расходы на текущий и капитальный ремонты дорог, в соответствии с законодательством, действующим в условиях военного положения, были возможны только в последнюю очередь, - говорится в сообщении.

Кроме того, выяснилось, что лица безосновательно увеличили расходы на такое обслуживание до 1,5 млрд грн. В дальнейшем именно на эту сумму и были заключены договоры на выполнение соответствующих работ с компанией, связанной с в то время действующим главой Днепропетровской ОГА.

Выводами проведенных экспертиз подтверждено, что компания-подрядчик завысила стоимость материалов на сумму более 286 млн грн. Отметим, что часть этих средств перечислена на счета других компаний, связанных с топ-чиновником и его заместителем, - информирует САП.

Сейчас продолжается изучение фактов о возможной легализации незаконно полученных средств, устанавливается причастность к преступлению других лиц.

Дополнение

В январе 2023 года Резниченко был уволен с должности председателя Днепропетровской областной государственной администрации.