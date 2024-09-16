Суд відпустив ексголову Дніпропетровської ОВА Резніченка під заставу в 30 млн гривень
Київ • УНН
Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід Валентину Резніченку у справі про зловживання на ремонті доріг. Йому призначено заставу в 30 млн грн та низку обмежень.
Вищий антикорупційний суд застосував запобіжний захід у вигляді застави розміром 30 млн гривень колишньому голові Дніпропетровської ОДА Валентину Резніченку, якого підозрюють у зловживанні на ремонті доріг на Дніпропетровщині, внаслідок чого завдано збитків територіальній громаді на суму понад 286 млн гривень. Про це передає УНН із посиланням на трансляцію засідання суду.
Деталі
Клопотання задовольнити частково. Застосувати до підозрюваного Резніченка Валентина Михайловича запобіжний захід у вигляді застави розміром 30 млн гривень
Також на нього поклали наступні обов’язки:
- прибувати за кожною вимогою слідчого, прокурора, або суду;
- повідомляти про зміну місця проживання або роботи;
- не відлучатися з Дніпропетровської області без дозволу слідчого, прокурора, або суду;
- здати на зберігання закордонні паспорти;
- утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними та свідками;
- носити електронний засіб контролю.
Нагадаємо
САП та НАБУ повідомили про підозру ексголові Дніпропетровської ОДА у зловживанні на ремонті доріг на Дніпропетровщині, внаслідок чого завдано збитків територіальній громаді на суму понад 286 млн гривень.