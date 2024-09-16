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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Суд отпустил экс-главу Днепропетровской ОГА Резниченко под залог в 30 млн гривен

Суд отпустил экс-главу Днепропетровской ОГА Резниченко под залог в 30 млн гривен

Киев  •  УНН

16 сентября 2024, 18:00  •  1286 просмотра

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Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения Валентину Резниченко по делу о злоупотреблениях на ремонте дорог. Ему назначен залог в 30 млн грн и ряд ограничений.

Высший антикоррупционный суд применил меру пресечения в виде залога в размере 30 млн гривен бывшему председателю Днепропетровской ОГА Валентину Резниченко, которого подозревают в злоупотреблении на ремонте дорог на Днепропетровщине, в результате чего нанесен ущерб территориальной общине на сумму более 286 млн гривен. Об этом передает УНН со ссылкой на трансляцию заседания суда.

Детали

Ходатайство удовлетворить частично. Применить к подозреваемому Резниченко Валентину Михайловичу меру пресечения в виде залога в размере 30 млн гривен

- сказала судья.

Также на него возложили следующие обязанности:

  • прибывать по каждому требованию следователя, прокурора или суда;
  • сообщать об изменении места жительства или работы;
  • не отлучаться из Днепропетровской области без разрешения следователя, прокурора или суда;
  • сдать на хранение загранпаспорта;
  • воздерживаться от общения с другими подозреваемыми и свидетелями;
  • носить электронное средство контроля.

Напомним,

САП и НАБУ сообщили о подозрении экс-главе Днепропетровской ОГА в злоупотреблении на ремонте дорог на Днепропетровщине, в результате чего нанесен ущерб территориальной общине на сумму более 286 млн гривен.

Павел Башинский

Павел Башинский

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