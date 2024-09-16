Суд отпустил экс-главу Днепропетровской ОГА Резниченко под залог в 30 млн гривен

Высший антикоррупционный суд применил меру пресечения в виде залога в размере 30 млн гривен бывшему председателю Днепропетровской ОГА Валентину Резниченко, которого подозревают в злоупотреблении на ремонте дорог на Днепропетровщине, в результате чего нанесен ущерб территориальной общине на сумму более 286 млн гривен. Об этом передает УНН со ссылкой на трансляцию заседания суда.

Детали

Ходатайство удовлетворить частично. Применить к подозреваемому Резниченко Валентину Михайловичу меру пресечения в виде залога в размере 30 млн гривен - сказала судья.

Также на него возложили следующие обязанности:

прибывать по каждому требованию следователя, прокурора или суда;

сообщать об изменении места жительства или работы;



не отлучаться из Днепропетровской области без разрешения следователя, прокурора или суда;



сдать на хранение загранпаспорта;



воздерживаться от общения с другими подозреваемыми и свидетелями;



носить электронное средство контроля.



Напомним,

САП и НАБУ сообщили о подозрении экс-главе Днепропетровской ОГА в злоупотреблении на ремонте дорог на Днепропетровщине, в результате чего нанесен ущерб территориальной общине на сумму более 286 млн гривен.