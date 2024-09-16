Суд отпустил экс-главу Днепропетровской ОГА Резниченко под залог в 30 млн гривен
Киев • УНН
Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения Валентину Резниченко по делу о злоупотреблениях на ремонте дорог. Ему назначен залог в 30 млн грн и ряд ограничений.
Высший антикоррупционный суд применил меру пресечения в виде залога в размере 30 млн гривен бывшему председателю Днепропетровской ОГА Валентину Резниченко, которого подозревают в злоупотреблении на ремонте дорог на Днепропетровщине, в результате чего нанесен ущерб территориальной общине на сумму более 286 млн гривен. Об этом передает УНН со ссылкой на трансляцию заседания суда.
Детали
Ходатайство удовлетворить частично. Применить к подозреваемому Резниченко Валентину Михайловичу меру пресечения в виде залога в размере 30 млн гривен
Также на него возложили следующие обязанности:
- прибывать по каждому требованию следователя, прокурора или суда;
- сообщать об изменении места жительства или работы;
- не отлучаться из Днепропетровской области без разрешения следователя, прокурора или суда;
- сдать на хранение загранпаспорта;
- воздерживаться от общения с другими подозреваемыми и свидетелями;
- носить электронное средство контроля.
Напомним,
САП и НАБУ сообщили о подозрении экс-главе Днепропетровской ОГА в злоупотреблении на ремонте дорог на Днепропетровщине, в результате чего нанесен ущерб территориальной общине на сумму более 286 млн гривен.