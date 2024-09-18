За бывшего председателя Днепропетровской областной государственной администрации Валентина Резниченко, которого подозревают в злоупотреблении на ремонте дорог на Днепропетровщине, в результате чего нанесен ущерб территориальной общине на сумму более 286 млн гривен, внесли залог в размере 30 млн гривен. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе САП.

Детали

Как сообщили в САП, за бывшего главу Днепропетровской ОГА Валентина Резниченко был внесен залог в размере 30 млн гривен.

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САП и НАБУ сообщили о подозрении экс-главе Днепропетровской ОГА в злоупотреблении на ремонте дорог на Днепропетровщине, в результате чего нанесен ущерб территориальной общине на сумму более 286 млн гривен.

16 сентября Высший антикоррупционный суд применил меру пресечения в виде залога в размере 30 млн гривен бывшему председателю Днепропетровской ОГА Валентину Резниченко.