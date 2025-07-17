Королева Камілла святкує 78-річчя: Вільям і Кейт привітали мачуху принца Уельського

Вважається, що Камілла, дружина короля Чарльза III, увійшла в історію, оскільки стала першою жінкою, яка саме отримала титул королеви. Її імідж у королевській родині був неоднозначний, але з часом обставини змінювались. Сьогодні спадкоємці британської корони, принц Вільям та Кейт Міддлтон, привітати мачуху принца Уельського з нагоди її 78-річчя.

Передає УНН із посиланням на Dailymail та Elle

Деталі

Сьогодні дружині принца Чарльза виповнюється 78 років.

Від третьої половинки (королівського) весілля до всесвітньо визнаної королеви;

від детальної (і скандальної) стенограми скандалу в Тампі-Гейт до частих похвал у таблоїдах;

від Камілли Шанд до Камілли Паркер-Боулз і до королеви Камілли.

Так пише Elle, нагадуючи як змінювались сторінки життя, статусу і оточуючого впливу для королеви Камілли.

Сьогодні спадкоємець престолу Великої Британії, принц Уельський Вільям, його дружина Кейт Міддлтон, герцогиня Корнуольська і Кембриджська, використали свої акаунти в соціальних мережах, щоб привітати мачуху Вільяма з Днем народження і побажати щасливого повернення.

З роками взаєморозуміння Вільяма зі своєю мачухою стає більш міцним. Минулого року вони пережили схожі труднощі в особистому житті: обидва з подружжя проходять лікування від раку. - зазначає Dailymail.

За чутками, мати трьох дітей Кейт також має теплі стосунки з королевою. Вони часто мило розмовляють під час спільних королівських заходів.

У грудні пара навіть одягла майже однакове вбрання, коли прибула до церкви Святої Марії Магдалини на щорічну різдвяну службу королівської сім'ї в Сандрінгемі.

Королева Камілла - одна з найсуперечливіших фігур у Британії

Камілла Паркер-Боулз, яка народилася 17 липня 1947 року, роками була символом скандалу. Вони були з Чарльзом неофіційною парою протягом 50 років. Стосунки Камілли з принцом Чарльзом стали однією з причин розпаду його шлюбу з принцесою Діаною. Громадськість віднеслась до цих вчинків критично. Це ж робила і преса.

ЗМІ постійно атакували Каміллу, використовуючи сексистські та образливі терміни - пише Рlejada, із посиланням на Daily Mail.

Офіційне оголошення про стосунки прямого спадкоємця Єлизавети II та Камілли Паркер-Боулз відбулося на день народження екс-секретарки для різних фірм у Вест-Енді (одна з перших робот Камілли) у 1997 році.

Спадкоємець престолу, остаточно оформивши розлучення з леді Ді, влаштував величезну вечірку в Хайгроуві з нагоди 50-річчя своєї партнерки - ідеться у матеріалах британської преси.

Після смерті королеви Єлизавети II та сходження на престол Чарльза Камілла стала одним зі стовпів британської монархії. Особливо після повідомлень про проблеми зі здоров'ям Чарльза у 2024 році, королева взяла на себе додаткові обов'язки, отримавши ще більше визнання серед своїх підданих.

Відстороненість та почуття гумору дозволили Каміллі пережити роки медійного галасу. Зараз її сприймають як працьовитого та відданого члена королівської родини.

Камілла у огляді одного з найвідоміших британських таблоїдів

Камілла, з широкою посмішкою на обличчі, спираючись на паркан, насолоджується теплим літнім днем у себе вдома.

Для свого портрета на день народження Камілла вирішила зробити макіяж легким та свіжим: вона нанесла трохи рум'ян, легкий шар туші та рожевий блиск для губ.

Вона також звела свої аксесуари до мінімуму.

Камілла вирішила одягнути кілька кілець, зокрема обручку з п'ятьма каратами від короля Чарльза, та пару золотих сережок.

Випуск її портрета на день народження відбувся після того, як Камілла відкрила новий сад для собак у притулку для тварин Баттерсі в центрі Лондона

Останній, як вважається, був спочатку створений на цьогорічному квітковому шоу в Челсі телеведучим та експертом з садівництва Монті Доном.

Нагадаємо

Кейт Міддлтон вперше з 2023 року одягла королівську тіару.

Король Чарльз III та королева Камілла відвідали традиційну великодню службу в каплиці Святого Георгія у Віндзорі.

Принц Уельський відвідав Естонію, щоб підтримати британських військових у операції НАТО "Кабріт".

Принц Вільям відвідав військовослужбовців на кордоні Польщі з Україною