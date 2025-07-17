Свежее пополнение в новом правительстве: что известно о Денисе Улютине, Тарасе Качке и Алексее Соболеве

Несмотря на то, что в новом Кабинете Министров сохранилось достаточно министров предыдущего правительства, все же можно разглядеть и несколько новых лиц, а именно Дениса Улютина, Тараса Качку и Алексея Соболева. УНН рассказывает, какие министерства возглавят эти чиновники и каким был их путь к заветным министерским портфелям.

Денис Улютин - Министр социальной политики, семьи и единства Украины

При правительстве экс-премьер-министра Дениса Шмыгаля Денис Улютин исполнял обязанности первого заместителя министра финансов. На посту министра соцполитики Улютин заменил Оксану Жолнович.

Денис Улютин получил степень магистра финансов в Национальной академии государственной налоговой службы в 2004 году. Карьерный путь Улютина стартовал на должности главного государственного налогового инспектора Государственной налоговой администрации Украины. В целом он имеет более 20 лет трудового стажа и 3-й ранг государственного служащего.

С 2010 по 2016 годы работал в аппарате премьер-министра Украины. С 2016 до 2018 года был руководителем патронатной службы министра финансов Украины.

С 2019 года занимал должность заместителя Государственного секретаря Секретариата Кабинета Министров Украины.

На должность первого заместителя министра финансов Улютин был утвержден 4 апреля 2020 года.

Денис Улютин женат, вместе с женой воспитывают дочь.

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Тарас Качка – Вице-премьер-министр по евроинтеграции

Перед тем как получить министерский портфель, Тарас Качка был заместителем министра экономики и торговым представителем Украины. На должности вице-премьер-министра по евроинтеграции Качка заменил Ольгу Стефанишину.

Тарас Качка родился в 1979 году в Кировоградской области. Он получил степень бакалавра права Международного научно-технического университета и магистра права в Киевском национальном университете им. Тараса Шевченко, учился в Национальном институте государственного управления.

С 2014 года занимал должность вице-президента по стратегическому развитию и и. о. президента (2014 — 2015) Американской торговой палаты в Украине.

Также Качка исполнял обязанности менеджера по вопросам регуляторной политики в международных корпорациях. Кроме того, работал в Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины, Министерстве юстиции Украины (заместитель директора Государственного департамента по вопросам адаптации законодательства Министерства юстиции).

На общественных началах был уполномоченным по вопросам предпринимательства при Государственной фискальной службе Украины. Возглавлял "Украинский медиа центр реформ" и входил в Целевую команду по налоговой реформе при Министерстве финансов Украины.

С 2019 Качка становится заместителем Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, а также Торговым представителем Украины.

Тарас Качка женат и воспитывает вместе с женой сына и двух дочерей.

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Алексей Соболев – Министр экономики

В правительстве Дениса Шмыгаля Алексей Соболев был заместителем тогдашней главы Минэкономики Юлии Свириденко, которая в четверг, 17 июля, возглавила украинское правительство и рекомендовала Соболева на свое прежнее место.

Алексей Соболев родился в 1983 году в Киеве. Местом получения высшего образования для него стал Киевский национальный экономический университет, где он получил степень магистра финансов. Также Соболев имеет сертификат финансового аналитика от CFA Institute (США).

Также у нового министра экономики присутствует опыт работы в инвестиционном и финансовом секторе. Работал управляющим активами в инвестиционной компании Dragon Asset Management.

В 2015-2016 годах занимал должность советника министра инфраструктуры Украины, в рамках которой координировал проекты по повышению прозрачности деятельности, открытых данных и улучшению корпоративного управления государственными предприятиями.

В 2016-2018 годах руководил проектом Prozorro.Sale в Transparency International Ukraine, осуществлял координацию разработки ИТ решений для прозрачной продажи государственных активов. С 2018 года возглавлял ГП "Прозорро.Продажи".

Является президентом сообщества финансовых аналитиков CFA Society Ukraine, председателем Консультативно-наблюдательной группы CoST Ukraine.

С 2023 года стал заместителем министра экономики Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

Алексей Соболев женат, супруги имеют двух дочерей.

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