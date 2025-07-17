Свіже поповнення в новому уряді: що відомо про Дениса Улютіна, Тараса Качку та Олексія Соболєва

Попри те, що у новому Кабінеті Міністрів збереглося вдосталь міністрів попереднього уряду, все ж можна розгледіти і кілька нових облич, а саме Дениса Улютіна, Тараса Качку та Олексія Соболєва. УНН розповідає, які міністерства очолять ці посадовці та яким був їх шлях до омріяних міністерських портфелів.

Денис Улютін - Міністр соціальної політики, сім'ї та єдності України

За урядування експрем'єр-міністра Дениса Шмигаля Денис Улютін виконував обов'язки першого заступника міністра фінансів. На посаді міністра соцполітики Улютін замінив Оксану Жолнович.

Денис Улютін здобув ступінь магістра фінансів у Національній академії державної податкової служби у 2004 році. Кар'єрний шлях Улютіна стартував на посаді головного державного податкового інспектора Державної податкової адміністрації України. Загалом він має більше 20 років трудового стажу і 3-й ранг державного службовця.

З 2010 по 2016 роки працював в апараті прем’єр-міністра України. З 2016 до 2018 року був керівником патронатної служби міністра фінансів України.

З 2019 року обіймав посаду заступника Державного секретаря Секретаріату Кабінету Міністрів України.

На посаду першого заступника міністра фінансів Улютіна було затверджено 4 квітня 2020 року.

Денис Улютін одружений, разом із дружиною виховують доньку.

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Тарас Качка – Віцепрем'єр-міністр з євроінтеграції

Перед тим як отримати міністерський портфель, Тарас Качка був заступником міністра економіки та торговим представником України. На посаді віцепрем'єр-міністра з євроінтеграції Качка замінив Ольгу Стефанішину.

Тарас Качка народився в 1979 році у Кіровоградській області. Він отримав ступінь бакалавра права Міжнародного науково-технічного університету та магістра права у Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка, навчався в Національному інституті державного управління.

З 2014 року обіймав посаду віцепрезидента зі стратегічного розвитку та в. о. президента (2014 — 2015) Американської торговельної палати в Україні.

Також Качка виконував обов'язки менеджера з питань регуляторної політики у міжнародних корпораціях. Крім того, працював у Міністерстві аграрної політики та продовольства України, Міністерстві юстиції України (заступник директора Державного департаменту з питань адаптації законодавства Міністерства юстиції).

На громадських засадах був уповноваженим з питань підприємництва при Державній фіскальній службі України. Очолював "Український медіа центр реформ" та входив у Цільову команду з податкової реформи при Міністерстві фінансів України.

З 2019 Качка стає заступником Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, а також Торговим представником України.

Тарас Качка одружений та виховує разом із дружиною сина і двох доньок.

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Олексій Соболєв – Міністр економіки

В уряді Дениса Шмигаля Олексій Соболєв був заступником тодішньої очільниці Мінекономіки Юлії Свириденко, яка у четвер, 17 липня, очолила український уряд та рекомендувала Соболєва на своє попереднє місце.

Олексій Соболєв народився у 1983 році у Києві. Місцем здобуття вищої освіти для нього став Київський національний економічний університет, де він отримав ступінь магістра фінансів. Також Соболєв має сертифікат фінансового аналітика від CFA Institute (США).

Також у нового міністра економіки присутній досвід роботи у інвестиційному та фінансовому секторі. Працював керуючим активами у в інвестиційній компанії Dragon Asset Management.

У 2015-2016 роках обіймав посаду радника міністра інфраструктури України, в рамках якої координував проекти з підвищення прозорості діяльності, відкритих даних та покращення корпоративного управління державними підприємствами.

У 2016-2018 роках керував проектом Prozorro.Sale в Transparency International Ukraine, здійснював координацію розробки ІТ рішень для прозорого продажу державних активів. З 2018 року очолював ДП "Прозорро.Продажі".

Є президентом спільноти фінансових аналітиків CFA Society Ukraine, головою Консультативно наглядової групи CoST Ukraine.

З 2023 року став заступником міністра економіки України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Олексій Соболев одружений, подружжя має двох доньок.

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