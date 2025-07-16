Звезды «Носферату» возвращаются: Аарон Тейлор-Джонсон и Лили-Роуз Депп могут снова встретиться в новом фильме

«Вервольф» Роберта Эггерса. После успеха готического хита «Носферату» Аарон Тейлор-Джонсон снова объединится с режиссером Робертом Эггерсом в его новом фильме ужасов «Вервольф». Лили-Роуз Депп, которая также сыграла одну из главных ролей в «Носферату», ведет переговоры об участии в проекте. Премьера картины в США запланирована на Рождество 2026 года.

Об этом пишет УНН со ссылкой на Variety.



Детали

Как сообщает издание, Аарон Тейлор-Джонсон «собирается снова сотрудничать с режиссером для его следующего фильма «Вервольф».

В то же время звезда «Носферату» и дочь Джонни Деппа Лили-Роуз Депп «также ведет переговоры о присоединении к проекту».

Как указано, Эггерс будет режиссировать фильм ужасов о оборотнях по сценарию, который он написал в соавторстве с Шоном (ранее дуэт сотрудничал над сценарием фильма «Северянин» 2022 года).

Премьера фильма в Северной Америке запланирована на Рождество 2026 года.

Тим Беван и Эрик Феллнер из Working Title выступят продюсерами вместе с Эггерсом и Сьоном, тогда как Крис и Элеонора Колумбус из Maiden Voyage выступают исполнительными продюсерами.

Дополнение

Недавно Focus Features профинансировала и выпустила готический фильм ужасов Эггерса «Носферату», который получил одобрительные отзывы критиков. Эггерс и Focus сотрудничали над всеми его фильмами на сегодняшний день, в частности над «Северянином», «Ведьмой» и «Маяком», международный прокат которых Focus осуществлял через Universal International.

«Носферату» – это переосмысление немого немецкого экспрессионистского фильма Ф. В. Мурнау 1922 года, в котором Лилли-Роуз Депп играет молодую женщину, которая становится объектом желания ужасного вампира графа Орлока (Билл Скарсгард).

Тейлор-Джонсон играет Фридриха Хардинга, который не верит в существование вампиров. Также в главных ролях Николас Холт, Эмма Коррин, Ральф Айнесон, Саймон Макберни и Уиллем Дефо. Фильм имел успех в прокате, собрав огромные рождественские сборы в размере 40 миллионов долларов, что почти вдвое превысило ожидания до релиза.

В конечном итоге, он собрал более 181 миллиона долларов по всему миру.

Режиссер "Носферату" снимет "Рождественскую песню" Чарльза Диккенса для Warner Bros