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Зірки "Носферату" повертаються: Аарон Тейлор-Джонсон і Лілі-Роуз Депп можуть знову зустрітися у новому фільмі

Київ • УНН

 • 4768 перегляди

Аарон Тейлор-Джонсон та Лілі-Роуз Депп, зірки "Носферату", ведуть переговори про участь у новому фільмі жахів Роберта Еггерса "Вервульф". Прем'єра стрічки запланована на Різдво 2026 року.

Зірки "Носферату" повертаються: Аарон Тейлор-Джонсон і Лілі-Роуз Депп можуть знову зустрітися у новому фільмі

Роберта Еггерса "Вервульф"Після успіху готичного хіта "Носферату" Аарон Тейлор-Джонсон знову об’єднається з режисером Робертом Еггерсом у його новому фільмі жахів "Вервульф". Лілі-Роуз Депп, яка також зіграла одну з головних ролей у "Носферату", веде переговори про участь у проєкті. Прем’єра стрічки в США запланована на Різдво 2026 року.

Про це пише УНН із посиланням на Variety.

Деталі

Як повідомляє видання, Аарон Тейлор-Джонсон "збирається знову співпрацювати з режисером для його наступного фільму "Вервольф".

Водночас зірка "Носферату" та донька Джонні Деппа Лілі-Роуз Депп "також веде переговори про приєднання до проєкту".

Як вказано, Еггерс режисуватиме фільм жахів про перевертнів за сценарієм, який він написав у співавторстві з Шоном (раніше дует співпрацював над сценарієм фільму "Північанин" 2022 року).

Прем'єра фільму в Північній Америці запланована на Різдво 2026 року.

Тім Беван та Ерік Феллнер з Working Title виступатимуть продюсерами разом з Еггерсом та Сйоном, тоді як Кріс та Елеонора Колумбус з Maiden Voyage виступають виконавчими продюсерами.

Доповнення

Нещодавно Focus Features профінансувала та випустила готичний фільм жахів Еггерса "Носферату", який отримав схвальні відгуки критиків. Еггерс та Focus співпрацювали над усіма його фільмами на сьогодні, зокрема над "Північанин", "Відьма" та "Маяк", міжнародний прокат яких Focus здійснював через Universal International.

"Носферату" – це переосмислення німого німецького експресіоністського фільму Ф. В. Мурнау 1922 року, у якому  Ліллі-Роуз Депп грає  молоду жінку, яка стає об'єктом бажання жахливого вампіра графа Орлока (Білл Скарсгард).

Тейлор-Джонсон грає Фрідріха Гардінга, який не вірить в існування вампірів. Також у головних ролях Ніколас Голт, Емма Коррін, Ральф Айнесон, Саймон Макберні та Віллем Дефо. Фільм мав успіх у прокаті, зібравши величезні різдвяні збори у розмірі 40 мільйонів доларів , що майже вдвічі перевищило очікування до релізу.

Зрештою, він зібрав понад 181 мільйон доларів по всьому світу.

Режисер "Носферату" зніме "Різдвяну пісню" Чарльза Діккенса для Warner Bros12.06.25, 12:57 • 145637 переглядiв

Альона Уткіна

Альона Уткіна

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