Новые должности - старые лица: кто из министров сохранил портфель, а кто сменил кресло

В обновленном правительстве под руководством премьер-министра Юлии Свириденко кадровых сюрпризов немного - большинство министров сохранили свои портфели, а некоторые просто поменялись креслами. УНН рассказывает, кто из министров остался на своих должностях, а кто перешел в новые ведомства.

Детали

Министерство цифровой трансформации

В новом Кабмине действующий министр цифровой трансформации Михаил Федоров сохранил свою должность, однако уже в другом статусе. Федоров возглавляет министерство с 2019 года, а с марта 2023 года получил приставку вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий Украины.

В нынешнем правительстве Федоров будет первым вице-премьер-министром Украины - министром цифровой трансформации.

Министерство обороны

Бывший премьер-министр Денис Шмыгаль, который вчера был уволен с должности Верховной Радой, сегодня был назначен министром обороны вместо Рустема Умерова.

ВР назначила Шмыгаля новым министром обороны

Умерову же пророчат место в Совете национальной безопасности и обороны, хотя ранее ходили слухи, что он может стать послом Украины в США.

Пойдет в СНБО? Должность для Умерова выберут в пятницу - источники

Министерство иностранных дел

Также Верховная Рада сегодня переназначила Андрея Сибигу на должность министра иностранных дел Украины, которую он занимает с 2024 года.

Сибига во второй раз возглавил МИД – решение Рады

Министерство юстиции

Уже бывший министр энергетики Герман Галущенко возглавил Министерство юстиции вместо Ольги Стефанишиной, которую сегодня Президент Украины Владимир Зеленский назначил специальной уполномоченной Президента Украины по вопросам развития сотрудничества с США.

Зеленский назначил Стефанишину уполномоченной по вопросам сотрудничества с США

Галущенко окончил Львовский государственный университет по специальности "Правоведение", по специальности - юрист. В 2001 году получил второе высшее образование, окончив Украинскую академию внешней торговли по специальности "Менеджмент внешнеэкономической деятельности", магистр международного менеджмента.

Имеет научную степень кандидата юридических наук.

В свое время работал в Министерстве юстиции, где занимал должности помощника министра юстиции, директора департамента судебной работы.

Министерство энергетики

Вместо Галущенко Министерство энергетики возглавила Светлана Гринчук, которая с 2024 года возглавляла Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины. Отметим, что для Гринчук Министерство энергетики не является чем-то новым.

В сентябре 2023 года Гринчук заняла должность заместителя министра энергетики, где координировала работу по разработке общегосударственных и региональных стратегий, государственных целевых программ, планов развития в сфере энергетики и должность Директора Офиса поддержки реформ при министерстве энергетики, где осуществляла реализацию политики по интеграции энергетических рынков с ЕС, декарбонизации энергетики и развития ВИЭ, корпоративного управления, энергетической безопасности.

Светлана Гринчук назначена новым главой Минприроды

Министерство развития общин и территорий Украины

Также свою должность сохранил вице-премьер-министр-министр развития инфраструктуры и территорий Алексей Кулеба, который возглавляет эту должность с сентября 2024 года.

ВР назначила Алексея Кулебу на должность вице-премьера по восстановлению Украины - министра развития громад и территорий

Министерство молодежи и спорта

Действующий министр молодежи и спорта Матвей Бидный остается на должности, которую возглавляет с 2024 года. В июле 2020 года Бидный работал заместителем министра молодежи и спорта, а с 2023 по 2024 возглавлял министерство в статусе и.о.

Матвея Бедного назначили министром молодежи и спорта

Министерство по делам ветеранов Украины

Министерство по делам ветеранов и в дальнейшем будет возглавлять Наталья Калмыкова, которая занимает эту должность с 2024 года.

Верховная Рада назначила Наталью Калмыкову министром по делам ветеранов

Министерство внутренних дел

Также свое кресло сохранил действующий глава МВД Игорь Клименко, который работает в структурах министерства внутренних дел почти с 1998 года. В феврале 2023 года Клименко был назначен на должность министра внутренних дел вместо Дениса Монастырского, который погиб в авиакатастрофе в Броварах.

В ВР объяснили, что будет с Министерством единства

Министерство образования и науки

Также свое место в правительстве Свириденко сохранил Оксен Лисовой - министр образования и науки, который занимает эту должность с марта 2023 года.

Рада назначила Свириденко новым премьер-министром

Министерство здравоохранения

Еще одним "долгожителем" правительства остается Виктор Ляшко, который сегодня был переизбран министром здравоохранения. В 2019 году Ляшко был заместителем министра здравоохранения, с 2020 года - главный государственный санитарный врач Украины, а с мая 2021 - министр здравоохранения.

Министерство финансов

Сохранил за собой кресло и министр финансов Сергей Марченко, который в 2016-2018 годах работал заместителем министра финансов Украины, а с марта 2020 года назначен министром финансов.

Рада «обновила» Кабмин: кто куда «пересел»?