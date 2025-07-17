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Новые должности - старые лица: кто из министров сохранил портфель, а кто сменил кресло

Киев • УНН

 • 13089 просмотра

В обновленном правительстве под руководством Юлии Свириденко большинство министров сохранили свои должности, некоторые поменялись креслами. Денис Шмыгаль возглавил Минобороны, Герман Галущенко — Минюст, а Светлана Гринчук — Минэнергетики.

Новые должности - старые лица: кто из министров сохранил портфель, а кто сменил кресло

В обновленном правительстве под руководством премьер-министра Юлии Свириденко кадровых сюрпризов немного - большинство министров сохранили свои портфели, а некоторые просто поменялись креслами. УНН рассказывает, кто из министров остался на своих должностях, а кто перешел в новые ведомства.

Детали

Министерство цифровой трансформации

В новом Кабмине действующий министр цифровой трансформации Михаил Федоров сохранил свою должность, однако уже в другом статусе. Федоров возглавляет министерство с 2019 года, а с марта 2023 года получил приставку вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий Украины. 

В нынешнем правительстве Федоров будет первым вице-премьер-министром Украины - министром цифровой трансформации. 

Министерство обороны

Бывший премьер-министр Денис Шмыгаль, который вчера был уволен с должности Верховной Радой, сегодня был назначен министром обороны вместо Рустема Умерова.

ВР назначила Шмыгаля новым министром обороны17.07.25, 16:18 • 17394 просмотра

Умерову же пророчат место в Совете национальной безопасности и обороны, хотя ранее ходили слухи, что он может стать послом Украины в США.

Пойдет в СНБО? Должность для Умерова выберут в пятницу - источники17.07.25, 15:10 • 41729 просмотров

Министерство иностранных дел

Также Верховная Рада сегодня переназначила Андрея Сибигу на должность министра иностранных дел Украины, которую он занимает с 2024 года.

Сибига во второй раз возглавил МИД – решение Рады17.07.25, 15:48 • 2684 просмотра

Министерство юстиции

Уже бывший министр энергетики Герман Галущенко возглавил Министерство юстиции вместо Ольги Стефанишиной, которую сегодня Президент Украины Владимир Зеленский назначил специальной уполномоченной Президента Украины по вопросам развития сотрудничества с США.

Зеленский назначил Стефанишину уполномоченной по вопросам сотрудничества с США17.07.25, 13:24 • 43248 просмотров

Галущенко окончил Львовский государственный университет по специальности "Правоведение", по специальности - юрист. В 2001 году получил второе высшее образование, окончив Украинскую академию внешней торговли по специальности "Менеджмент внешнеэкономической деятельности", магистр международного менеджмента.

Имеет научную степень кандидата юридических наук.

В свое время работал в Министерстве юстиции, где занимал должности помощника министра юстиции, директора департамента судебной работы.

Министерство энергетики

Вместо Галущенко Министерство энергетики возглавила Светлана Гринчук, которая с 2024 года возглавляла Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины. Отметим, что для Гринчук Министерство энергетики не является чем-то новым.

В сентябре 2023 года Гринчук заняла должность заместителя министра энергетики, где координировала работу по разработке общегосударственных и региональных стратегий, государственных целевых программ, планов развития в сфере энергетики и должность Директора Офиса поддержки реформ при министерстве энергетики, где осуществляла реализацию политики по интеграции энергетических рынков с ЕС, декарбонизации энергетики и развития ВИЭ, корпоративного управления, энергетической безопасности.

Светлана Гринчук назначена новым главой Минприроды05.09.24, 15:39 • 17460 просмотров

Министерство развития общин и территорий Украины

Также свою должность сохранил вице-премьер-министр-министр развития инфраструктуры и территорий Алексей Кулеба, который возглавляет эту должность с сентября 2024 года.

ВР назначила Алексея Кулебу на должность вице-премьера по восстановлению Украины - министра развития громад и территорий05.09.24, 15:25 • 17461 просмотр

Министерство молодежи и спорта

Действующий министр молодежи и спорта Матвей Бидный остается на должности, которую возглавляет с 2024 года. В июле 2020 года Бидный работал заместителем министра молодежи и спорта, а с 2023 по 2024 возглавлял министерство в статусе и.о. 

Матвея Бедного назначили министром молодежи и спорта05.09.24, 16:01 • 15706 просмотров

Министерство по делам ветеранов Украины

Министерство по делам ветеранов и в дальнейшем будет возглавлять Наталья Калмыкова, которая занимает эту должность с 2024 года. 

Верховная Рада назначила Наталью Калмыкову министром по делам ветеранов05.09.24, 16:35 • 12772 просмотра

Министерство внутренних дел

Также свое кресло сохранил действующий глава МВД Игорь Клименко, который работает в структурах министерства внутренних дел почти с 1998 года. В феврале 2023 года Клименко был назначен на должность министра внутренних дел вместо Дениса Монастырского, который погиб в авиакатастрофе в Броварах. 

В ВР объяснили, что будет с Министерством единства16.07.25, 21:08 • 165323 просмотра

Министерство образования и науки

Также свое место в правительстве Свириденко сохранил Оксен Лисовой - министр образования и науки, который занимает эту должность с марта 2023 года.

Рада назначила Свириденко новым премьер-министром17.07.25, 11:49 • 72007 просмотров

Министерство здравоохранения

Еще одним "долгожителем" правительства остается Виктор Ляшко, который сегодня был переизбран министром здравоохранения. В 2019 году Ляшко был заместителем министра здравоохранения, с 2020 года - главный государственный санитарный врач Украины, а с мая 2021 - министр здравоохранения.

Министерство финансов

Сохранил за собой кресло и министр финансов Сергей Марченко, который в 2016-2018 годах работал заместителем министра финансов Украины, а с марта 2020 года назначен министром финансов. 

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Павел Башинский

Павел Башинский

политика
Лісовий Оксен Васильович
Сергей Марченко
Матвей Бидный
Рустем Умеров
Юлия Свириденко
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Министерство юстиции Украины
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Ольга Стефанишина
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