В ВР объяснили, что будет с Министерством единства
Киев • УНН
Весь функционал Министерства единства, включая вопросы реинтеграции временно оккупированных территорий и ВПЛ, переходит к Министерству социальной политики. Это решение принято на фоне отставки Кабмина и назначения нового премьер-министра.
В Министерство социальной политики переходит весь функционал Министерства единства. Об этом сообщила народный депутат от "Слуги народа", заместитель председателя парламентского Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Евгения Кравчук журналисту УНН.
На вопрос, известно ли какое министерство будет заниматься вопросами реинтеграции временно оккупированных территорий, ВПЛ, Кравчук ответила: "Весь функционал Министерства единства переходит в Минсоцполитики".
Контекст
16 июля Верховная Рада поддержала отставку Дениса Шмыгаля с должности премьер-министра Украины.
Отставка Шмыгаля означает автоматическую отставку всего Кабмина.
Завтра, 17 июля состоится назначение нового премьер-министра. Далее премьер-министр вносит представление на назначение новых министров. Представление на назначение министра обороны и министра иностранных дел вносит Президент.
Глава фракции Давид Арахамия сообщил, что состоялось заседание фракции "Слуга народа" с участием Президента Украины Владимира Зеленского. Глава государства предложил Юлии Свириденко возглавить правительство. Кроме того, "слугам" представили кандидатов на должности в Кабмине. В частности, кандидатом на должность министра социальной политики, семьи и единства Украины является Денис Улютин.
Алексея Чернышова увольняют. По данным нардепа Ярослава Железняка, "его министерство присоединят куда-то, чтобы не звучало как "ликвидация единства"".
Дополнение
Ранее САП официально сообщила, что Чернышову сообщено о подозрении в злоупотреблении служебным положением и получении взятки в особо крупном размере для себя и третьих лиц.
Высший антикоррупционный суд избрал Чернышову меру пресечения в виде залога в 120 млн гривен. После заседания суда Чернышов заявил, что намерен уплатить залог, несмотря на проблемы со счетами.
В то же время ВАКС постановил не отстранять Алексея Чернышова от должности вице-премьера и министра национального единства.
2 июля стало известно, что за Чернышова внесли 120 млн грн залога, назначенной судом в рамках дела о злоупотреблении служебным положением и получении взятки в особо крупном размере для себя и третьих лиц.
САП изучает информацию из открытых источников о компаниях, которые внесли залог за вице-премьер-министра Украины - министра национального единства Алексея Чернышова в размере 120 млн гривен.