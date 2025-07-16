В ВР объяснили, что будет с Министерством единства

В Министерство социальной политики переходит весь функционал Министерства единства. Об этом сообщила народный депутат от "Слуги народа", заместитель председателя парламентского Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Евгения Кравчук журналисту УНН.

На вопрос, известно ли какое министерство будет заниматься вопросами реинтеграции временно оккупированных территорий, ВПЛ, Кравчук ответила: "Весь функционал Министерства единства переходит в Минсоцполитики".

Контекст

16 июля Верховная Рада поддержала отставку Дениса Шмыгаля с должности премьер-министра Украины.

Отставка Шмыгаля означает автоматическую отставку всего Кабмина.

Завтра, 17 июля состоится назначение нового премьер-министра. Далее премьер-министр вносит представление на назначение новых министров. Представление на назначение министра обороны и министра иностранных дел вносит Президент.

Глава фракции Давид Арахамия сообщил, что состоялось заседание фракции "Слуга народа" с участием Президента Украины Владимира Зеленского. Глава государства предложил Юлии Свириденко возглавить правительство. Кроме того, "слугам" представили кандидатов на должности в Кабмине. В частности, кандидатом на должность министра социальной политики, семьи и единства Украины является Денис Улютин.

Алексея Чернышова увольняют. По данным нардепа Ярослава Железняка, "его министерство присоединят куда-то, чтобы не звучало как "ликвидация единства"".

Дополнение

Ранее САП официально сообщила, что Чернышову сообщено о подозрении в злоупотреблении служебным положением и получении взятки в особо крупном размере для себя и третьих лиц.

Высший антикоррупционный суд избрал Чернышову меру пресечения в виде залога в 120 млн гривен. После заседания суда Чернышов заявил, что намерен уплатить залог, несмотря на проблемы со счетами.

В то же время ВАКС постановил не отстранять Алексея Чернышова от должности вице-премьера и министра национального единства.

2 июля стало известно, что за Чернышова внесли 120 млн грн залога, назначенной судом в рамках дела о злоупотреблении служебным положением и получении взятки в особо крупном размере для себя и третьих лиц.

САП изучает информацию из открытых источников о компаниях, которые внесли залог за вице-премьер-министра Украины - министра национального единства Алексея Чернышова в размере 120 млн гривен.