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У ВР пояснили, що буде з Міністерством єдності
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У ВР пояснили, що буде з Міністерством єдності
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У ВР пояснили, що буде з Міністерством єдності

Київ • УНН

 • 4116 перегляди

Увесь функціонал Міністерства єдності, включаючи питання реінтеграції тимчасово окупованих територій та ВПО, переходить до Міністерства соціальної політики. Це рішення прийнято на тлі відставки Кабміну та призначення нового прем'єр-міністра.

У ВР пояснили, що буде з Міністерством єдності

До Міністерства соціальної політики переходить увесь функціонал Міністерства єдності. Про це повідомила народна депутатка від "Слуги народу", заступниця голови парламентського Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук журналісту УНН.

На запитання, чи відомо яке міністерство буде займатися питаннями реінтеграції тимчасово окупованих територій, ВПО, Кравчук відповіла: "Увесь функціонал Міністерства єдності переходить в Мінсоцполітики".

Контекст

16 липня Верховна Рада підтримала відставку Дениса Шмигаля з посади прем’єр-міністра України.

Відставка Шмигаля означає автоматичну відставку всього Кабміну.

Завтра, 17 липня відбудеться призначення нового премʼєр-міністра. Далі премʼєр-міністр вносить подання на призначення нових міністрів. Подання на призначення міністра оборони і міністра закордонних справ вносить Президент.

Глава фракції Давид Арахамія повідомив, що відбулось засідання фракції "Слуга народу" за участі Президента України Володимира Зеленського. Глава держави запропонував Юлії Свириденко очолити уряд. Крім того, "слугам" представили кандидатів на посади в Кабміні. Зокрема, кандидатом на посаду міністра соціальної політики, сім’ї та єдності України є Денис Улютін.

Олексія Чернишова звільняють. За даними нардепа Ярослава Железняка, "його міністерство приєднають кудись, щоб не звучало як "ліквідація єдності"".

Доповнення

Раніше САП офіційно повідомила, що Чернишову повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем та одержанні хабаря в особливо великому розмірі для себе та третіх осіб.

Вищий антикорупційний суд обрав Чернишову запобіжний захід у вигляді застави в 120 млн гривень. Після засідання суду Чернишов заявив, що має намір сплатити заставу, попри проблеми з рахунками.

Водночас ВАКС постановив не відстороняти Олексія Чернишова від посади віце - премʼєра та міністра національної єдності.

2 липня стало відомо, що за Чернишова внесли 120 млн грн застави, призначеній судом у межах справи про зловживання службовим становищем та одержання хабаря в особливо великому розмірі для себе та третіх осіб.

САП вивчає інформацію з відкритих джерел про компанії, які внесли заставу за віце-прем’єр-міністра України - Міністра національної єдності Олексія Чернишова у розмірі 120 млн гривень.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Політика
Спеціалізована антикорупційна прокуратура
Чернишов Олексій Михайлович
Давид Арахамія
Міністерство соціальної політики України
Юлія Свириденко
Слуга народу
Верховна Рада України
Володимир Зеленський
Шмигаль Денис Анатолійович
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