Галущенко - міністр юстиції, Гринчук - міністр енергетики, Улютін - міністр соцполітики: у "Слузі народу" назвали кандидатів на посади в уряді

Відбулось засідання фракції "Слуна народу" за участі Президента України Володимира Зеленського. Глава держави запропонував Юлії Свириденко очолити уряд. Крім того, "слугам" представили кандидатів на посади в Кабміні. Хто і який портфель отримає - розповів глава фракції Давид Арахамія, передає УНН.

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За словами Арахамії, зафсідання фракції "Слуна народу" відбулося за участі Президента Володимира Зеленського, керівника Офісу Глави держави Андрія Єрмака, Голови Верховної Ради Руслана Стефанчука та першого віце-спікера Олександра Корнієнка.

Президент Володимир Зеленський запропонував Юлії Свириденко очолити уряд. Ми у фракції підтримуємо її кандидатуру, добре знаємо Юлію Свириденко по роботі як фахову і професійну людину, яка здатна очолити уряд у такий складний період - зазначив глава фракції.

За його словами, на засіданні фракції було представлено кандидатів на посади в Кабміні, які також були присутні. Це як нові люди, так і ті, хто добре зарекомендував себе на роботі в уряді:

Юлія Свириденко – прем’єр-міністр України;

– прем’єр-міністр України; Михайло Федоров – перший віце-прем’єр-міністр України— міністр цифрової трансформації;

– перший віце-прем’єр-міністр України— міністр цифрової трансформації; Олексій Кулеба – віце-прем’єр-міністр– міністр розвитку інфраструктури та територій;

– віце-прем’єр-міністр– міністр розвитку інфраструктури та територій; Тарас Качка – віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції;

– віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції; Матвій Бідний - міністр молоді та спорту;

- міністр молоді та спорту; Герман Галущенко - міністр юстиції;

- міністр юстиції; Світлана Гринчук - міністр енергетики;

- міністр енергетики; Денис Улютін - міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України;

- міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України; Наталія Калмикова - міністр ветеранів України;

- міністр ветеранів України; Ігор Клименко - міністр внутрішніх справ;

- міністр внутрішніх справ; Оксен Лісовий - міністр освіти і науки;

- міністр освіти і науки; Віктор Ляшко - міністр охорони здоров’я;

- міністр охорони здоров’я; Сергій Марченко - міністр фінансів;

- міністр фінансів; Андрій Сибіга - міністр закордонних справ;

- міністр закордонних справ; Олексій Соболєв – міністр економіки, довкілля та сільського господарства;

– міністр економіки, довкілля та сільського господарства; Денис Шмигаль – міністр оборони.

Верховна Рада розгляне зазначені кандидатури на найближчому засіданні. Консультації щодо кандидата на посаду міністра культури ще тривають - резюмував Арахамія.

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