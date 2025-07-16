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Галущенко - міністр юстиції, Гринчук - міністр енергетики, Улютін - міністр соцполітики: у "Слузі народу" назвали кандидатів на посади в уряді

Київ • УНН

 • 13045 перегляди

На засіданні фракції "Слуга народу" Президент Зеленський запропонував Юлію Свириденко на посаду прем'єр-міністра. Представлено кандидатів на ключові міністерські портфелі, включаючи Федорова, Кулебу та Качку.

Галущенко - міністр юстиції, Гринчук - міністр енергетики, Улютін - міністр соцполітики: у "Слузі народу" назвали кандидатів на посади в уряді

Відбулось засідання фракції "Слуна народу" за участі Президента України Володимира Зеленського. Глава держави запропонував Юлії Свириденко очолити уряд. Крім того, "слугам" представили кандидатів на посади в Кабміні. Хто і який портфель отримає - розповів глава фракції Давид Арахамія, передає УНН.

Деталі

За словами Арахамії, зафсідання фракції "Слуна народу" відбулося за участі Президента Володимира Зеленського, керівника Офісу Глави держави Андрія Єрмака, Голови Верховної Ради Руслана Стефанчука та першого віце-спікера Олександра Корнієнка.

Президент Володимир Зеленський запропонував Юлії Свириденко очолити уряд. Ми у фракції підтримуємо її кандидатуру, добре знаємо Юлію Свириденко по роботі як фахову і професійну людину, яка здатна очолити уряд у такий складний період 

- зазначив глава фракції.

За його словами, на засіданні фракції було представлено кандидатів на посади в Кабміні, які також були присутні. Це як нові люди, так і ті, хто добре зарекомендував себе на роботі в уряді:

  • Юлія Свириденко – прем’єр-міністр України;
    • Михайло Федоров – перший віце-прем’єр-міністр України— міністр цифрової трансформації;
      • Олексій Кулеба – віце-прем’єр-міністр– міністр розвитку інфраструктури та територій;
        • Тарас Качка – віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції;
          • Матвій Бідний - міністр молоді та спорту;
            • Герман Галущенко - міністр юстиції;
              • Світлана Гринчук - міністр енергетики;
                • Денис Улютін - міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України;
                  • Наталія Калмикова - міністр ветеранів України;
                    • Ігор Клименко - міністр внутрішніх справ;
                      • Оксен Лісовий - міністр освіти і науки;
                        • Віктор Ляшко - міністр охорони здоров’я;
                          • Сергій Марченко - міністр фінансів;
                            • Андрій Сибіга - міністр закордонних справ;
                              • Олексій Соболєв – міністр економіки, довкілля та сільського господарства;
                                • Денис Шмигаль – міністр оборони.

                                  Верховна Рада розгляне зазначені кандидатури на найближчому засіданні. Консультації щодо кандидата на посаду міністра культури ще тривають 

                                  - резюмував Арахамія.

                                  Шмигаль стане міністром оборони, а Сметанін очолить “Укроборонпром” - Зеленський16.07.25, 20:16 • 17238 переглядiв

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                                  Верховна Рада підтримала відставку Дениса Шмигаля з посади прем’єр-міністра України.

                                  Антоніна Туманова

                                  Антоніна Туманова

                                  Політика
                                  Лісовий Оксен Васильович
                                  Марченко Сергій Михайлович
                                  Давид Арахамія
                                  Юлія Свириденко
                                  Михайло Федоров
                                  Слуга народу
                                  Верховна Рада України
                                  Руслан Стефанчук
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                                  Віктор Ляшко
                                  Герман Галущенко
                                  Андрій Єрмак
                                  Володимир Зеленський
                                  Шмигаль Денис Анатолійович
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                                  Gold
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                                  Gas TTF
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