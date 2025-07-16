Галущенко – министр юстиции, Гринчук – министр энергетики, Улютин – министр соцполитики: в "Слуге народа" назвали кандидатов на должности в правительстве

Состоялось заседание фракции "Слуга народа" с участием Президента Украины Владимира Зеленского. Глава государства предложил Юлии Свириденко возглавить правительство. Кроме того, "слугам" представили кандидатов на должности в Кабмине. Кто и какой портфель получит - рассказал глава фракции Давид Арахамия, передает УНН.

Детали

По словам Арахамии, заседание фракции "Слуга народа" состоялось с участием Президента Владимира Зеленского, руководителя Офиса Главы государства Андрея Ермака, Председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука и первого вице-спикера Александра Корниенко.

Президент Владимир Зеленский предложил Юлии Свириденко возглавить правительство. Мы во фракции поддерживаем ее кандидатуру, хорошо знаем Юлию Свириденко по работе как профессионального и компетентного человека, способного возглавить правительство в такой сложный период - отметил глава фракции.

По его словам, на заседании фракции были представлены кандидаты на должности в Кабмине, которые также присутствовали. Это как новые люди, так и те, кто хорошо зарекомендовал себя на работе в правительстве:

Юлия Свириденко – премьер-министр Украины;

– премьер-министр Украины; Михаил Федоров – первый вице-премьер-министр Украины — министр цифровой трансформации;

– первый вице-премьер-министр Украины — министр цифровой трансформации; Алексей Кулеба – вице-премьер-министр – министр развития инфраструктуры и территорий;

– вице-премьер-министр – министр развития инфраструктуры и территорий; Тарас Качка – вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции;

– вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции; Матвей Бедный - министр молодежи и спорта;

- министр молодежи и спорта; Герман Галущенко - министр юстиции;

- министр юстиции; Светлана Гринчук - министр энергетики;

- министр энергетики; Денис Улютин - министр социальной политики, семьи и единства Украины;

- министр социальной политики, семьи и единства Украины; Наталья Калмыкова - министр ветеранов Украины;

- министр ветеранов Украины; Игорь Клименко - министр внутренних дел;

- министр внутренних дел; Оксен Лисовой - министр образования и науки;

- министр образования и науки; Виктор Ляшко - министр здравоохранения;

- министр здравоохранения; Сергей Марченко - министр финансов;

- министр финансов; Андрей Сибига - министр иностранных дел;

- министр иностранных дел; Алексей Соболев – министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства;

– министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства; Денис Шмыгаль – министр обороны.

Верховная Рада рассмотрит указанные кандидатуры на ближайшем заседании. Консультации по кандидату на должность министра культуры еще продолжаются - резюмировал Арахамия.

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Напомним

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