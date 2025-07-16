Галущенко – министр юстиции, Гринчук – министр энергетики, Улютин – министр соцполитики: в "Слуге народа" назвали кандидатов на должности в правительстве
Киев • УНН
На заседании фракции «Слуга народа» Президент Зеленский предложил Юлию Свириденко на должность премьер-министра. Представлены кандидаты на ключевые министерские портфели, включая Федорова, Кулебу и Качку.
Состоялось заседание фракции "Слуга народа" с участием Президента Украины Владимира Зеленского. Глава государства предложил Юлии Свириденко возглавить правительство. Кроме того, "слугам" представили кандидатов на должности в Кабмине. Кто и какой портфель получит - рассказал глава фракции Давид Арахамия, передает УНН.
Детали
По словам Арахамии, заседание фракции "Слуга народа" состоялось с участием Президента Владимира Зеленского, руководителя Офиса Главы государства Андрея Ермака, Председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука и первого вице-спикера Александра Корниенко.
Президент Владимир Зеленский предложил Юлии Свириденко возглавить правительство. Мы во фракции поддерживаем ее кандидатуру, хорошо знаем Юлию Свириденко по работе как профессионального и компетентного человека, способного возглавить правительство в такой сложный период
По его словам, на заседании фракции были представлены кандидаты на должности в Кабмине, которые также присутствовали. Это как новые люди, так и те, кто хорошо зарекомендовал себя на работе в правительстве:
- Юлия Свириденко – премьер-министр Украины;
- Михаил Федоров – первый вице-премьер-министр Украины — министр цифровой трансформации;
- Алексей Кулеба – вице-премьер-министр – министр развития инфраструктуры и территорий;
- Тарас Качка – вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции;
- Матвей Бедный - министр молодежи и спорта;
- Герман Галущенко - министр юстиции;
- Светлана Гринчук - министр энергетики;
- Денис Улютин - министр социальной политики, семьи и единства Украины;
- Наталья Калмыкова - министр ветеранов Украины;
- Игорь Клименко - министр внутренних дел;
- Оксен Лисовой - министр образования и науки;
- Виктор Ляшко - министр здравоохранения;
- Сергей Марченко - министр финансов;
- Андрей Сибига - министр иностранных дел;
- Алексей Соболев – министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства;
- Денис Шмыгаль – министр обороны.
Верховная Рада рассмотрит указанные кандидатуры на ближайшем заседании. Консультации по кандидату на должность министра культуры еще продолжаются
Шмыгаль станет министром обороны, а Сметанин возглавит "Укроборонпром" - Зеленский16.07.25, 20:16 • 12405 просмотров
Напомним
Верховная Рада поддержала отставку Дениса Шмыгаля с должности премьер-министра Украины.