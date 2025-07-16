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Галущенко – министр юстиции, Гринчук – министр энергетики, Улютин – министр соцполитики: в "Слуге народа" назвали кандидатов на должности в правительстве

Киев • УНН

 • 4570 просмотра

На заседании фракции «Слуга народа» Президент Зеленский предложил Юлию Свириденко на должность премьер-министра. Представлены кандидаты на ключевые министерские портфели, включая Федорова, Кулебу и Качку.

Галущенко – министр юстиции, Гринчук – министр энергетики, Улютин – министр соцполитики: в "Слуге народа" назвали кандидатов на должности в правительстве

Состоялось заседание фракции "Слуга народа" с участием Президента Украины Владимира Зеленского. Глава государства предложил Юлии Свириденко возглавить правительство. Кроме того, "слугам" представили кандидатов на должности в Кабмине. Кто и какой портфель получит - рассказал глава фракции Давид Арахамия, передает УНН.

Детали

По словам Арахамии, заседание фракции "Слуга народа" состоялось с участием Президента Владимира Зеленского, руководителя Офиса Главы государства Андрея Ермака, Председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука и первого вице-спикера Александра Корниенко.

Президент Владимир Зеленский предложил Юлии Свириденко возглавить правительство. Мы во фракции поддерживаем ее кандидатуру, хорошо знаем Юлию Свириденко по работе как профессионального и компетентного человека, способного возглавить правительство в такой сложный период 

- отметил глава фракции.

По его словам, на заседании фракции были представлены кандидаты на должности в Кабмине, которые также присутствовали. Это как новые люди, так и те, кто хорошо зарекомендовал себя на работе в правительстве:

  • Юлия Свириденко – премьер-министр Украины;
    • Михаил Федоров – первый вице-премьер-министр Украины — министр цифровой трансформации;
      • Алексей Кулеба – вице-премьер-министр – министр развития инфраструктуры и территорий;
        • Тарас Качка – вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции;
          • Матвей Бедный - министр молодежи и спорта;
            • Герман Галущенко - министр юстиции;
              • Светлана Гринчук - министр энергетики;
                • Денис Улютин - министр социальной политики, семьи и единства Украины;
                  • Наталья Калмыкова - министр ветеранов Украины;
                    • Игорь Клименко - министр внутренних дел;
                      • Оксен Лисовой - министр образования и науки;
                        • Виктор Ляшко - министр здравоохранения;
                          • Сергей Марченко - министр финансов;
                            • Андрей Сибига - министр иностранных дел;
                              • Алексей Соболев – министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства;
                                • Денис Шмыгаль – министр обороны.

                                  Верховная Рада рассмотрит указанные кандидатуры на ближайшем заседании. Консультации по кандидату на должность министра культуры еще продолжаются 

                                  - резюмировал Арахамия.

                                  Шмыгаль станет министром обороны, а Сметанин возглавит "Укроборонпром" - Зеленский16.07.25, 20:16 • 12405 просмотров

                                  Напомним

                                  Верховная Рада поддержала отставку Дениса Шмыгаля с должности премьер-министра Украины.

                                  Антонина Туманова

                                  Антонина Туманова

                                  политика
                                  Лісовий Оксен Васильович
                                  Сергей Марченко
                                  Давид Арахамия
                                  Юлия Свириденко
                                  Михаил Федоров
                                  Слуга народа
                                  Верховная Рада
                                  Руслан Стефанчук
                                  Игорь Клименко
                                  Виктор Ляшко
                                  Герман Галущенко
                                  Андрій Єрмак
                                  Владимир Зеленский
                                  Денис Шмыгаль
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                                  Gold
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                                  Gas TTF
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