Шмыгаль станет министром обороны, а Сметанин возглавит "Укроборонпром" - Зеленский

Бывший премьер-министр Денис Шмыгаль, который сегодня был уволен с должности Верховной Радой, возглавит Министерство обороны вместо Рустема Умерова. Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности объединят с Минобороны, а его глава Герман Сметанин возглавит "Укроборонпром", который уже возглавлял в течение года. Об этом в вечернем обращении заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Сегодня уже начали юридические процедуры для обновления правительства. Депутаты поддержали отставку премьер-министра. Утром мы провели совещание с Денисом Шмыгалем именно по оборонным вопросам. Очень сфокусировано. Вместе с Рустемом Умеровым и Германом Сметаниным. Мы договорились о новых подходах к управлению сферой обороны. Министерство обороны будет иметь больше влияния на сферу производства оружия и украинского оружия должно стать больше, больше у наших воинов на фронте. Кроме этого, Министерство обороны проведет аудит всех договоренностей с нашими партнерами - сказал Зеленский.

Он отметил, что аудит будет проведен и по поставкам по программам помощи, также инвестиции в украинское производство.

Сегодня я уже подписал документы в Верховную Раду Украины о Денисе Шмыгале как новом министре обороны. Через Министерство обороны будут управляться и стратегические отрасли промышленности. Герман Сметанин возглавит "Укроборонпром". Задача очень конкретная, четкая. Сейчас украинского оружия на фронте, во всех наших операциях – около 40 %. Это уже значительно больше украинского производства оружия, чем когда-либо за время независимости нашего государства. Объемы действительно большие. Но нужно больше. И надо больше именно наших возможностей выталкивать войну на территорию россии – туда, откуда войну принесли. Чтобы они чувствовали, что они сделали и какова цена путинского отказа от прекращения огня и от настоящего мира. Мы должны достичь уровня 50 % украинского оружия за первые шесть месяцев работы нового правительства, увеличивая наше собственное производство. Уверен: можно это реализовать - добавил Зеленский.

Напомним

Верховная Рада поддержала отставку Дениса Шмыгаля с должности премьер-министра Украины.