Матвея Бедного назначили министром молодежи и спорта

Верховная Рада назначила Матвея Бедного минстром молодежи и спорта Украины, передает корреспондент УНН.

"За" назначение Матвея Бедного на пост министра молодежи и спорта проголосовало 239 нардепов.

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В течение 2011-2016 годов Бедный работал на менеджерских должностях в различных компаниях, в частности ГП "ИСТФРАХТ", ООО "ФирмаИСТ", ООО "Юридическая компания Сетра". В 2006-2007 он был помощником известного топ-чиновника времен Януковича Андрея Портнова, который в то время имел мандат депутата ВР 5-го созыва от БЮТ.

Напомним

С 9 ноября 2023 года Матвей Бедный был и.о. министра молодежи и спорта Украины.