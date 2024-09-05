Матвія Бідного призначили міністром молоді та спорту
Київ • УНН
239 депутатів проголосували за призначення Матвія Бідного на посаду міністра молоді та спорту України. До цього він виконував обов'язки міністра з 9 листопада 2023 року.
Верховна Рада призначила Матвія Бідного мінстром молоді та спорту України, передає кореспондент УНН.
"За" призначення Матвія Бідного на пост міністра молоді та спорту проголосувало 239 нардепів.
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Протягом 2011−2016 років Бідний працював на менеджерських посадах у різних компаніях, зокрема ДП "ІСТФРАХТ", ТОВ "ФірмаІСТ", ТОВ "Юридична компанія Сетра". У 2006−2007 він був помічником відомого топ-чиновника часів Януковича Андрія Портнова, який на той час мав мандат депутата ВР 5-го скликання від БЮТ.
Нагадаємо
З 9 листопада 2023 року Матвій Бідний був в.о. міністра молоді та спорту України.